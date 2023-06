El mercado Pruebas de Papanicolaou VPH está programado para presenciar una exponenciación en el futuro. El IoMT (Internet de las cosas médicas) ya está transformando todos los ámbitos de la vida, incluida la atención médica. Healthcare IT ha permitido que tanto los pacientes como los médicos lleven o descarguen información sobre cada uno en cualquier lugar y en cualquier momento a través de sus teléfonos inteligentes o pestañas. En otras palabras, una mayor conectividad se traduce en un mejor acceso a los datos, lo que brinda una mejor atención médica a los pacientes. Este sería el futuro de la vertical de atención médica en el próximo período.

Los cánceres de cuello uterino son una de las principales causas de muerte por cáncer entre las mujeres. Casi todos los tipos de cáncer de cuello uterino se deben a la infección por uno de los 12 tipos de virus del papiloma humano (VPH) oncogénicos. Estos virus VPH se transmiten sexualmente y pueden causar la mayoría de los cánceres anales; muchos cánceres de vulva, vagina y pene; y algunos cánceres orofaríngeos también junto con los cánceres cervicales. Las pruebas de Papanicolaou y las pruebas de VPH están diseñadas de tal manera que ayudan en la detección temprana de procesos precancerosos y cancerosos de cánceres de cuello uterino para evitar contraer esos cánceres. Las pruebas de Papanicolaou también se conocen como prueba de Papanicolaou o prueba de frotis o prueba de frotis cervical , en el que se prepara una prueba de Papanicolaou recolectando células de la abertura exterior del cuello uterino del útero y del endocérvix.

Esta prueba detecta cambios potencialmente precancerosos (neoplasia intraepitelial cervical o displasia cervical), que se deben principalmente a varios tipos de VPH de transmisión sexual. Por lo tanto, la prueba se utiliza ampliamente en la detección temprana de precánceres y cánceres de cuello uterino. Las pruebas de VPH también se denominan pruebas de ADN del VPH, que es principalmente una prueba de seguimiento de las anomalías detectadas durante las pruebas de Papanicolaou.

En la actualidad, las pruebas de ADN del VPH se ordenan principalmente junto con las pruebas de Papanicolaou, pero solo se pueden utilizar para mujeres entre 30 y 65 años de edad. Además, hay varias pruebas de ADN del VPH disponibles en todo el mundo, donde la mayoría de ellas están aprobadas por la FDA para detectar VPH de alto riesgo. El mercado de pruebas de Papanicolaou y VPH se puede clasificar en cinco segmentos principales, a saber, anticuerpos monoclonales y policlonales, inmunoensayos, diagnóstico molecular, análisis cromosómico y otros análisis.

Los principales factores que impulsan el crecimiento de este mercado incluyen el aumento de la prevalencia de los cánceres de cuello uterino, el aumento de la demanda de diagnósticos avanzados del cáncer, el aumento de la conciencia sobre los avances tecnológicos en las pruebas de cáncer y el envejecimiento de la población.

La creciente prevalencia de varias enfermedades de transmisión sexual aumenta las posibilidades de contraer cáncer de cuello uterino y, por lo tanto, la necesidad de estos procedimientos de prueba. La creciente demanda de diagnósticos avanzados del cáncer y los avances recientes en el diagnóstico y la terapia del cáncer, los nuevos hallazgos de antígenos específicos y los hallazgos relacionados con la base genética de los cánceres han ayudado aún más al crecimiento de este mercado.

El aumento de la conciencia entre la población mundial sobre los beneficios asociados con este tipo de pruebas, como la detección previa al cáncer, también ha llevado a un mayor número de procedimientos para evaluar el cáncer de cuello uterino en todo el mundo. El aumento de la población geriátrica también agregará combustible a este mercado, ya que demandarán más ensayos y pruebas de cáncer y, por lo tanto, contribuirán al crecimiento de este mercado en el futuro.

Geográficamente, América del Norte domina el mercado de pruebas de Papanicolaou y VPH, seguido de Europa. Los principales factores responsables del crecimiento de este mercado en estas regiones fueron los altos niveles de conciencia entre la gente de estas regiones sobre la enfermedad, así como sobre los procedimientos de prueba y los beneficios asociados. Sin embargo, Asia-Pacífico es el mercado de más rápido crecimiento para estas pruebas debido a la creciente incidencia de estos cánceres, así como al aumento de la conciencia sobre la enfermedad y las pruebas y diagnósticos disponibles.

Algunos de los principales actores que operan en este mercado son Abbott Laboratories, Inc., Ascon Medical Instruments Pvt. Ltd., Becton, Dickinson and Company, Beckman Coulter, Inc., Cardinal Health, Inc., Cooper Surgical, Inc., Johnson & Johnson, F. Hoffmann-La Roche Ltd., Guided Therapeutics, Inc., Olympus Corporation y Salud de Siemens.