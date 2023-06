Se prevé que la industria mundial de productos químicos para la aviación progrese a una CAGR del 5,8 % durante el período de evaluación de 2021 y 2031.

Se prevé que los lubricantes y refrigerantes sean el tipo de producto clave en la industria global de productos químicos para aviación, ya que las aeronaves requieren lubricación y refrigerantes continuos para sus motores. El tamaño creciente de la flota en todo el mundo, especialmente en las economías en desarrollo, está impulsando el crecimiento del mercado a un ritmo decente.

Los actores del mercado están involucrados en varias estrategias para aumentar sus ventas y ganancias:

Mayo de 2017: Japan Airlines amplió su asociación con Exxon Mobil Corporation y reconoció su asociación de 50 años, convirtiendo a Japan Airlines en uno de los principales clientes de Exxon Mobil.

La importante flota existente de aviones comerciales y militares en todo el mundo está impulsando la demanda de su mantenimiento y reparación. Esto está impulsando las ventas de productos químicos para la aviación en paralelo.

Conclusiones clave del estudio de mercado

Se prevé que las ventas mundiales de productos químicos para la aviación superen una valoración de 9400 millones de USD a finales de 2031.

Se espera que América del Norte siga siendo una región clave para las ventas de productos químicos para la aviación, con una tasa de crecimiento estimada del 5,5 % durante el período de pronóstico.

El tamaño creciente de la flota exige un aumento de la reparación y el mantenimiento de las aeronaves; como tal, se espera que el segmento de mantenimiento, reparación y revisión (MRO) represente una participación clave en el mercado.

El aumento de los presupuestos de defensa en todo el mundo está impulsando la demanda de aviones militares, lo que beneficia al mercado de productos químicos para la aviación.

El aumento de pasajeros aéreos está impulsando el uso de aeronaves, lo que está impulsando el consumo de lubricantes y refrigerantes en la industria aeroespacial.

“Los participantes clave del mercado se están enfocando en expansiones estratégicas e innovación en productos químicos de aviación para aumentar su presencia en el mercado en todo el mundo”, dice un analista de Persistence Market Research.

Panorama competitivo

El mercado mundial de productos químicos para la aviación se ha identificado como un espacio bastante consolidado.

Algunos de los actores clave del mercado incluidos en el informe son Eastman Chemical Company, The Sherwin Williams Company, PPG Industries Inc., Exxon Mobil Corporation, Axalta Coating Systems Ltd., Akzo Nobel NV, Henkel AG & Co. KgaA, BASF SE, Royal Dutch Shell plc, Fuchs Petrolub SE, Compagnie de Saint-Gobain SA, Zircotec, Master Bond Inc., APV Engineered Coatings, DOW, Illinois Tool Works Inc., Oerlikon Balzers Coating SA, SINOPEC, Avi-Oil India Pvt. Ltd., Alglas UK y RPM Technology, LLC.

Se espera que los participantes clave del mercado mantengan un entorno competitivo en todo el mundo.

Conclusión

Se prevé que el negocio global de los productos químicos para la aviación experimente un crecimiento significativo debido a la creciente demanda de fabricación de aeronaves comerciales y militares y al mantenimiento y reparación de las mismas.

El aumento de la urbanización, el nivel de vida y los ingresos están impulsando la demanda de más aviones para reducir el tiempo de viaje. Además, el aumento de los presupuestos de defensa también impulsa el consumo de productos químicos de aviación.

Ciertos jugadores clave en el mercado se están enfocando en expansiones estratégicas y asociaciones para aumentar su presencia global. Los actores clave también se están centrando en aumentar las inversiones en investigación y desarrollo para satisfacer la creciente demanda de los usuarios finales.

Más información valiosa en oferta

Persistent Market Research, una empresa de investigación y consultoría, ha publicado un nuevo informe de investigación de mercado sobre el mercado mundial de productos químicos para la aviación que contiene un análisis de la industria de 2016-2020 y una evaluación de oportunidades para 2021-2031.

