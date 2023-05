Se espera que el mercado mundial de poliglicerol crezca significativamente durante el período de pronóstico de 2022-2029. Data Bridge Market Research analiza que el mercado está creciendo a una CAGR del 5,4% durante el período de pronóstico de 2022-2029 y se proyecta que alcance los USD 3485,47 millones. Los principales factores que impulsan el crecimiento del mercado del poliglicerol son la tendencia de la industria de alimentos y bebidas a consumir aditivos alimentarios, la creciente popularidad de los poligliceroles en la industria cosmética y la creciente conciencia de sus propiedades.

Los poligliceroles están ganando popularidad y se utilizan ampliamente en la industria farmacéutica como portadores de fármacos y aplicaciones biomédicas para medicinas regenerativas. Se espera que la próspera industria farmacéutica debido a la creciente prevalencia de enfermedades médicas y los crecientes avances en la infraestructura de atención médica brinden oportunidades para impulsar el crecimiento del mercado. Además, varios actores del mercado están invirtiendo en actividades de investigación y desarrollo (I+D) para lanzar nuevos productos que satisfagan las necesidades de la industria de la salud.

definición de mercado

El poliglicerol es un líquido transparente, viscoso y no volátil que se obtiene deshidratando el glicerol con un epoxi intermedio utilizando un catalizador alcalino. Los ésteres de ácidos grasos, tensioactivos no iónicos biodegradables seguros, se utilizan como agentes antiestáticos y antivaho en el envasado de alimentos en el negocio de alimentos y bebidas (F&B). Los inhibidores de moho y los emulsionantes también se utilizan en la preparación de productos horneados, goma de mascar y pastas para untar bajas en grasa. Los poligliceroles también se utilizan en todo el mundo en aplicaciones farmacéuticas y cosméticas debido a sus propiedades anfifílicas.

El informe de mercado global Poliglicerol proporciona detalles sobre la participación de mercado, los nuevos desarrollos y el impacto de los participantes del mercado nacionales y localizados, en términos de bolsillos de ingresos emergentes, cambios en las regulaciones del mercado, aprobaciones de productos, decisiones estratégicas, lanzamientos de productos, expansión geográfica y tecnología. Analizar oportunidades. innovación de mercado. Solicite un resumen del analista para comprender el análisis y el escenario del mercado. Nuestro equipo lo ayudará a crear soluciones que impacten en sus resultados finales para lograr sus objetivos deseados.

Panorama competitivo y análisis de cuota de mercado global de poliglicerina

El panorama competitivo del mercado global de Poliglicerol proporciona detalles sobre los competidores. Los detalles incluidos incluyen descripción general de la empresa, finanzas de la empresa, ingresos generados, potencial de mercado, inversiones en investigación y desarrollo, nuevas iniciativas de mercado, sitios e instalaciones de producción, fortalezas y debilidades de la empresa, lanzamientos de productos, canal de pruebas de productos, aprobaciones de productos, patentes, amplitud del producto. y amplitud, ventaja de aplicación, curva de línea de vida de tecnología. Los puntos de datos anteriores proporcionados solo son relevantes para las empresas enfocadas en el mercado global de poliglicerol.

Algunos de los participantes destacados que operan en el mercado global de poliglicerol son Taiyo Kagaku Co., Ltd., Estelle Chemicals Pvt. Ltd., NOVEL CHEM, SPELL ORGANICS LTD, Oleon NV., Spiga Nord SpA, Salamoto Yakuhin Kogyo Co., Ltd., DSM, Merck KGaA, Croda International Plc e International Flavors & Fragrances Inc.

Cobertura del mercado global de poliglicerol

El mercado global de poliglicerol está segmentado según el tipo, el producto, la aplicación y el usuario final. El crecimiento entre estos segmentos analiza los segmentos de crecimiento clave de la industria y brinda a los usuarios importantes descripciones generales del mercado y conocimientos del mercado para ayudarlos a tomar decisiones estratégicas para identificar aplicaciones clave del mercado.

categoría

polirricinoleato de poliglicerol

ésteres de poliglicerol

Sebacato de poliglicerol

etc.

Según el tipo, el mercado global de poliglicerol está segmentado en cuatro segmentos: polirricinoleatos de poliglicerol, ésteres de poliglicerol y sebacatos de poliglicerol.

producto

PG 3

PG 4

PG 2

PG 6

página 10

etc.

Según el producto, el mercado global de poliglicerol está segmentado en seis segmentos: PG 2, PG 3, PG 4, PG 6 y PG 10.

solicitud

emulsionante

mejorador

Surfactantes

estabilizador

emulsionante no iónico

dispersante

suavizante

humectante

espesante

etc.

Según la aplicación, el mercado mundial de poliglicerol se segmenta en 10 segmentos: aditivos alimentarios, tensioactivos, emulsionantes, estabilizadores, emulsionantes no iónicos, emulsionantes no iónicos, emolientes, agentes humectantes y espesantes.

uso final

productos cosméticos

alimento

Restricciones

etc.

Según el uso final, el mercado mundial de poliglicerol se segmenta en cuatro segmentos: alimentos, cosméticos, productos farmacéuticos y otros.

Análisis/percepciones regionales del mercado global de poliglicerol

El mercado global de poliglicerol está segmentado según el tipo, el producto, la aplicación y el usuario final.

Los países del mercado mundial de poliglicerol son Estados Unidos, Canadá, México, Reino Unido, Rusia, Francia, España, Italia, Alemania, Turquía, Países Bajos, Suiza, Bélgica y el resto de Europa, Japón, China, Corea del Sur, India, Singapur, Tailandia, Indonesia, Malasia, Filipinas, Australia y Nueva Zelanda y resto de Asia Pacífico, Brasil, Argentina, resto de Sudamérica, Egipto, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Sudáfrica, Israel y resto de Medio Oriente y África.

Asia Pacífico domina el mercado mundial de poliglicerol con una CAGR de alrededor del 5,9 % debido a la naturaleza de crecimiento de los emulsionantes.



Tabla de contenido:

Poliglicerol Introducción al mercado

Metodología de investigación

resumen

Variables de mercado, tendencias y alcance

Descripción general del mercado de poliglicerol

herramientas de análisis de mercado

Segmentación del mercado de poliglicerol

Análisis y predicción de poliglicerol

Perfil de la empresa

Impacto de COVID-19

Inteligencia Competitiva y Matriz Competitiva

Análisis de grandes acuerdos y alianzas estratégicas

Estudios de casos relacionados y actualizaciones de noticias más recientes

