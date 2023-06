Se espera que el mercado de películas especiales experimente un rápido crecimiento con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,9% entre 2022 y 2026. La creciente demanda de películas especiales es un factor importante detrás de esta expansión, particularmente en los sectores de envasado de alimentos y productos farmacéuticos donde Las películas de barrera se utilizan ampliamente.

Las películas de barrera brindan una mayor protección contra la humedad, el oxígeno y otros factores ambientales, lo que prolonga la vida útil de los productos y preserva su calidad. La importancia de la seguridad alimentaria y la integridad del producto enfatiza continuamente la necesidad de películas de barrera, lo que lleva a un aumento significativo de la demanda.

El mercado de películas especiales también se está beneficiando de la creciente demanda de películas aislantes y conductoras. Estas películas sirven como aislantes térmicos y eléctricos eficientes en diversas industrias, como la construcción, la automoción y la electrónica. La adopción de tecnologías de punta y la demanda de soluciones energéticamente eficientes impulsan la demanda de películas conductoras y aislantes. Se espera que las mejoras continuas en sus cualidades y eficacia aumenten aún más la cuota de mercado de estas películas en los próximos años.

Según el crecimiento proyectado, se espera que el valor de mercado de las películas especializadas aumente de 23 100 millones de USD en 2022 a 28 000 millones de USD a finales de 2026. Esta tendencia al alza refleja la creciente importancia de las películas especializadas en el mercado general de películas para embalaje. Las películas especiales ya representan el 16 % del mercado mundial de películas para embalaje, lo que subraya su creciente importancia.

A medida que las empresas sean más conscientes de los beneficios que brindan las películas especiales, como la protección y el rendimiento mejorados del producto, se anticipa que la participación de mercado de estas películas seguirá creciendo. Se espera que los fabricantes inviertan en investigación y desarrollo para innovar e introducir formulaciones de películas nuevas y mejoradas que satisfagan la creciente demanda de películas especializadas. Esto puede implicar la creación de películas con mayor resistencia al calor, propiedades de barrera mejoradas y mayor sostenibilidad ambiental.

Además, es probable que los participantes de la industria colaboren estrechamente y formen asociaciones, lo que permite compartir conocimientos y desarrollar soluciones novedosas. En los próximos años, el mercado de películas especiales seguirá creciendo e innovando, adaptándose a las necesidades de envasado en evolución de varios sectores.

Panorama competitivo

El rigor de las autoridades reguladoras de la industria con respecto al uso de materiales polimerizados no degradables es una barrera importante en la fabricación de películas especializadas. Los problemas ambientales han crecido a medida que aumenta el número de películas especializadas abandonadas abiertamente. Además, la naturaleza de un solo uso de estas películas limita el alcance del reciclaje y la reutilización de películas especializadas.

Bemis Company, Koninklijke DSM NV, The Mondi Group, Borealis AG, Amcor Ltd., Sealed Air Inc., Selenis Portugal SA, Saudi Arabia Basic Industries Corporation (SABIC), Bischof + Klein SE & Co. y 3M Company se encuentran entre los compañías líderes en películas especializadas.

Se espera que la mayoría de las empresas aumenten la producción de películas especiales con resistencia química mejorada. Con la creciente presencia de las industrias de alimentos y bebidas en APAC, se proyecta que varios actores destacados en el mercado mundial de películas especializadas amplíen sus capacidades de fabricación mediante el establecimiento de plantas de fabricación en China, Corea del Sur e India.

Jugadores claves. Jugadores principales:

Compañía Bemis

Real DSM NV

El Grupo Mondi

Borealis AG, Amcor Ltd.

Aire sellado Inc.

Selenis Portugal S.A.

Beneficios del mercado

1. El estudio proporciona un análisis en profundidad del mercado global de películas especializadas junto con las tendencias actuales y estimaciones futuras para dilucidar los bolsillos de inversión inminentes.

2. Los actores clave del mercado junto con sus estrategias se analizan a fondo para comprender la perspectiva competitiva de la industria.

3. Un extenso análisis del mercado basado en la aplicación ayuda a comprender las tendencias en la industria.

4.El informe presenta un análisis cuantitativo del mercado desde 2022 hasta 2026 para permitir a las partes interesadas capitalizar las oportunidades de mercado predominantes.

Encuesta sobre segmentos clave de la industria de películas especializadas

Mercado Películas especiales por producto:

Películas estirables

Películas retráctiles

Películas de barrera

Películas conductoras

Películas de seguridad y protección

Películas anti-dientes

Otras películas

Mercado Películas especiales por material:

Películas especiales de polietileno (PE)

Películas especiales de tereftalato de polietileno (PET)

Películas especiales de poliamida (PA)

Películas especiales de polipropileno (PP)

Películas especiales de cloruro de polivinilo (PVC)

Películas especiales de poliuretano (PU)

Películas especiales de aluminio

Otros (Evoh, Policarbonato, etc.)

Mercado Películas especiales por uso final:

Alimentos y Bebidas

Cosméticos y cuidado personal

quimicos

Agricultura

Construcción de edificio

productos farmaceuticos

Electricidad y Electrónica

Automóviles

Otros

Mercado Películas especiales por región:

Mercado de películas especializadas de América del Norte

Mercado latinoamericano de películas especializadas

Mercado europeo de películas especializadas

Mercado de películas especializadas de Asia oriental

Mercado de películas especializadas del sur de Asia y el Pacífico

Mercado de películas especializadas de Oriente Medio y África (MEA)

