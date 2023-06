Se espera que el mercado de neumáticos del Reino de Arabia Saudita ( KSA) experimente un sólido crecimiento. La demanda de neumáticos en el Reino de Arabia Saudita se verá influida positivamente por las crecientes ventas de vehículos de cuatro ruedas.

Impulsado por políticas gubernamentales favorables y la falta de impuestos al lujo o al valor agregado (IVA), se prevé que el mercado de neumáticos del Reino de Arabia Saudita alcance los US$ 2123 millones en ingresos para 2016. Demanda creciente de vehículos de cuatro ruedas y sólidas ventas de productos de lujo y los automóviles de gama alta seguirán influyendo en el crecimiento del mercado de neumáticos KSA.

Solicite una copia de muestra gratuita de este informe @ https://www.persistencemarketresearch.com/samples/11437

Las ventas seguirán siendo sólidas a través del canal OEM, debido a la preferencia de los consumidores por comprar neumáticos directamente de los fabricantes. Si bien se espera que los ingresos generales aumenten de manera constante, la regulación estricta con respecto a los neumáticos usados, junto con la implementación de estándares de importación estrictos por parte de la Organización Estándar de Arabia Saudita (SASO), puede plantear desafíos para el crecimiento del mercado.

Por tipo de vehículo, el segmento de los cuatriciclos seguirá siendo líder en el mercado. La demanda será sustancial para automóviles y otros vehículos de cuatro ruedas para pasajeros, debido a las altas temperaturas registradas en Arabia Saudita durante todo el año. Como resultado, los turismos seguirán siendo el subsegmento más destacado de los vehículos de cuatro ruedas, con una facturación de más de US$ 1.435 Mn en 2016.

Empresas clave-

El Grupo Bridgestone

Grupo Michelin

Compañía de neumáticos y caucho Goodyear

Pirelli & C Spa

Continental AG

Compañía de neumáticos Hankook

Compañía de neumáticos y caucho Cooper

compañía de caucho de yokohama ltd.

Compañía de neumáticos y caucho toyo ltd.

Apolo neumáticos ltd.

Otro.

Solicitud de personalización @ https://www.persistencemarketresearch.com/request-customization/11437

Las crecientes iniciativas de I+D de los fabricantes impulsarán el crecimiento de los productos del mercado de neumáticos del Reino de Arabia Saudita, que se espera que complemente las ventas de neumáticos neumáticos y no neumáticos. El aumento de la penetración de Internet y las transacciones en línea en Arabia Saudita seguirá influyendo en el crecimiento del mercado.

En comparación con el resto de las provincias, se prevé que las provincias occidental y central del Reino representen un rápido crecimiento en la demanda de neumáticos para vehículos de cuatro ruedas. En el futuro, se espera que las ciudades provinciales de Riyadh y La Meca sean los centros concentrados de los puntos de venta minoristas totales de neumáticos de Arabia Saudita.

Destacadas compañías globales de neumáticos como The Bridgestone Group, Continental AG, Pirelli & C Spa y Michelin Group, continuarán fortaleciendo su dominio en el mercado de neumáticos del Reino de Arabia Saudita. También se espera que empresas como Apollo Tires Ltd., Yokohama Rubber Company Ltd. y Goodyear Tire & Rubber Company creen una dura competencia para los jugadores clave existentes en el mercado de neumáticos en KSA.

Perspectiva a largo plazo de PMR: se espera que el mercado de neumáticos en el Reino de Arabia Saudita se expanda a una CAGR del 10,8% durante el período de pronóstico 2016-2026. Los segmentos de vehículos de cuatro ruedas seguirán representando una demanda considerable de neumáticos durante el período de pronóstico.

Compre el informe completo ahora y obtenga hasta un 20 % de descuento en https://www.persistencemarketresearch.com/checkout/11437

Sobre nosotros: –

Persistence Market Research es una empresa de inteligencia de mercado de servicio completo con sede en EE. UU. que se especializa en investigación sindicada, investigación personalizada y servicios de consultoría. Persistence Market Research cuenta con experiencia en investigación de mercado en las industrias de atención médica, productos químicos y materiales, tecnología y medios, energía y minería, alimentos y bebidas, semiconductores y electrónica, bienes de consumo y envío y transporte. La empresa aprovecha sus capacidades multidisciplinarias y su equipo de analistas de alto nivel para compartir datos que se correspondan con precisión con las necesidades comerciales de los clientes.

Contáctenos:

Investigación de mercado de persistencia

Dirección – 305 Broadway, 7th Floor, New York City, NY 10007 Estados Unidos

Teléfono de EE. UU. – +1-646-568-7751

EE. UU.-Canadá Número gratuito – +1 800-961-0353

Ventas – [email protected] .com

Oficina en Alemania:

Persistence Market Research

Potsdamer Platz 10 Haus 2, 5th Floor Berlín,

Alemania 10785

Llame al +1 888-863-4084