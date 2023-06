Mercado de medidores de panel digital

Los medidores de panel digital son las pantallas que se utilizan para obtener los datos de salida de las señales en forma de números digitales. Los medidores con pantalla digital se utilizan ampliamente en la electrónica y otros instrumentos, principalmente en la electrónica de consumo, que está impulsando el mercado de los medidores con pantalla digital. Las pantallas digitales son cada vez más populares en las diferentes aplicaciones industriales para mostrar los resultados de salida en formato de datos digitales.

La industria manufacturera, farmacéutica, de atención médica y otras industrias utilizan los medidores de pantalla digital para monitorear la salida deseada de las señales de datos como corriente, tiempo, voltaje y otros en forma de números digitales en la pantalla. Los medidores de panel digitales son preferibles a los medidores analógicos, ya que son más convenientes para los usuarios, fáciles de operar y los datos disponibles se consideran más precisos que los analógicos, ya que los números directos se muestran en la pantalla.

Los fabricantes de medidores de panel digital están más enfocados en entregar medidores de pantalla digital para usuarios de la industria según sus requisitos para la medición de tiempo, corriente, voltaje y otros requisitos, así como otros factores como presión, vibraciones. Esta facilidad de uso cada vez mayor de los medidores de pantalla digital es responsable de la creciente demanda de las diferentes verticales de la industria. Las industrias manufactureras están implementando medidores con pantalla digital, ya que tienen pantallas numéricas generadas por computadora y generan lecturas de monitoreo rápidas y fáciles.

Los principales factores responsables de la creciente demanda de medidores de panel de visualización en el mercado de la electrónica de consumo son las pantallas LCD o LED que muestran solo las unidades deseadas que se prefieren en lugar de la aguja y el calibre utilizados en los medidores analógicos.

Los medidores de panel digitales calculan continuamente el consumo eléctrico y otros datos necesarios junto con la notable precisión, este hecho es responsable de impulsar la demanda de medidores de pantalla digital durante el período de pronóstico. También, el digital AC/DC, voltaje, tiempo, presión y otros. Por otro lado, los medidores de panel digital son más costosos que las pantallas de panel analógicas y también se consideran más complicados de implementar, este es un factor de restricción importante para el crecimiento del mercado de pantallas de panel digital.

Mercado mundial de medidores de panel digital: segmentación del mercado

Segmentación basada en una aplicación del mercado Medidor de panel digital:

Los segmentos principales en el mercado Medidor de panel digital basado en la aplicación del Medidor de panel digital en diferentes industrias para el uso variable, la segmentación por aplicación incluye medición de corriente, medición de voltaje, medición de temperatura y otros. Las medidas están disponibles en forma de números en la pantalla.

Segmentación según el tipo de mercado Medidor de panel digital:

Los segmentos principales en el mercado de Medidor de panel digital se basan en el tipo de Medidor de panel digital que se realiza según los requisitos del usuario. La segmentación por tipo incluye medidores de panel de temperatura y proceso, totalizadores, indicadores y escáneres de entrada múltiple, medidores de sobremesa y otros. Los tipos están segmentados en base al funcionamiento que realizan los medidores digitales de panel en las diferentes industrias.

Algunos de los proveedores clave en la fabricación del medidor de panel digital son Galco Industrial Electronics, Murata Power Solutions, Meco Instruments Pvt. Ltd., OMEGA Engineering Inc., OMRON Corporation, Red Lion Controls, Zhejiang CHINT Instrument Co., Ltd., Lascar Electronics, Carlo Gavazzi, PR Electronics y otros. Estos proveedores ofrecen medidores de panel digital a través de diferentes canales de distribución, como minoristas en línea y minoristas fuera de línea. Además, los fabricantes se enfocan constantemente en innovar el medidor de panel digital para mejorar las ofertas para los usuarios finales.

El mercado global de Medidor de panel digital se divide en siete regiones, como América del Norte, América Latina, Europa del Este, Europa Occidental, Asia Pacífico, excepto Japón, Japón, Medio Oriente y África. Entre las regiones dadas, la región de América del Norte lidera el mercado global de Digital Panel Meter debido a la densa presencia de industrias de usuarios finales de Digital Panel Meter.

El crecimiento del mercado de medidores de panel digital en Europa occidental, Europa del este sigue al mercado de América del Norte debido a la adaptación de las tecnologías de medidores de panel digital en la aplicación industrial variable, como la medición de temperatura y otros. Se prevé que las regiones en desarrollo como APEJ y Japón crezcan a la CAGR más alta debido a la mayor producción de bienes electrónicos de consumo y otras industrias de fabricación de equipos a gran escala en esta región. Se espera que el mercado de medidores de panel digital en la región MEA crezca a una CAGR moderada.

