Según el nuevo informe de investigación publicado por Premium Market Insights, titulado Smart Water Metering Market Forecast to 2028 – COVID-19 Impact and Global Analysis – by Type, Component, Application, and Meter Type, se estima que el valor del mercado es de US$ 3359,84 millones de dólares en 2022 y se espera que alcance los $5.954,65 millones en 2028; Se estima que crecerá a una CAGR del 10,0 % entre 2022 y 2028.

Se proyecta que Asia Pacífico sea la tercera región más grande en el mercado de medidores de agua inteligentes en 2022 y se proyecta que mantenga su dominio durante el período de pronóstico. Es probable que el tamaño del mercado de medidores de agua inteligentes de Asia Pacífico cambie rápidamente a medida que aumenta el enfoque en los medidores, la consolidación del mercado y la evolución de los modelos comerciales en la región. Se espera que el crecimiento del mercado de medidores de agua inteligentes de Asia-Pacífico se acelere a medida que los gobiernos intervengan para reducir el agua no contabilizada, reducir los gastos operativos y lograr una mejor gestión de la demanda. Además, se espera que los modelos de tecnología de medidores estáticos y de medición como servicio intensificarán el escenario del mercado de medidores de agua inteligentes en Asia. Las empresas de servicios públicos han reconocido la importancia de aumentar la recuperación de costos para garantizar la sostenibilidad financiera y ambiental del suministro de agua. Además, una inversión saludable del sector privado mejoraría la adopción de medidores de agua inteligentes en la región.

Se espera que China y Australia sean las naciones pioneras en el lanzamiento comercial de medidores de agua inteligentes en Asia-Pacífico. Ambos países tienen la intención de capitalizar el surgimiento de IoT, big data y análisis, aprovechando así su poder para lograr mejores resultados con medidores de agua inteligentes. Además, las ambiciosas iniciativas digitales en otros países del sudeste asiático han dado lugar a un fuerte apoyo del gobierno para la implementación de medidores de agua inteligentes. Por ejemplo, Singapur está dando pasos significativos para avanzar en las tecnologías digitales del agua. En noviembre de 2022, la autoridad nacional del agua de Singapur, PUB, comenzó a utilizar un paraguas de red de IoT industrial de Itron para las aplicaciones de medición de agua inteligente de SP Group. Esta red conectaría aproximadamente 300,000 C&I y medidores de agua residenciales inteligentes mientras promueve los objetivos de conservación del agua. La instalación de nuevas tecnologías de agua es una parte integral del programa Smart Water Meter de PUB, cuyo objetivo es transformar la organización en una empresa de servicios públicos inteligente. La primera fase de un programa de medidores de agua inteligentes se implementará en Bukit Batok, Jurong West, Hougang, Tampines y Tuas. Se espera que tales desarrollos impulsen el crecimiento del mercado de medidores de agua inteligentes. que tiene como objetivo transformar la organización en una utilidad inteligente. La primera fase de un programa de medidores de agua inteligentes se implementará en Bukit Batok, Jurong West, Hougang, Tampines y Tuas. Se espera que tales desarrollos impulsen el crecimiento del mercado de medidores de agua inteligentes. que tiene como objetivo transformar la organización en una utilidad inteligente. La primera fase de un programa de medidores de agua inteligentes se implementará en Bukit Batok, Jurong West, Hougang, Tampines y Tuas. Se espera que tales desarrollos impulsen el crecimiento del mercado de medidores de agua inteligentes.

La inversión que supone la instalación y uso de contadores de agua inteligentes es comparativamente mucho mayor que la de los sistemas tradicionales. Esto se debe a que los medidores de agua inteligentes tienen varias ventajas en el monitoreo, la verificación y la reducción de los costos de agua no facturados. Los medidores de agua inteligentes con cable o inalámbricos están integrados con sensores, registradores de datos, dispositivos de comunicación y sistemas de gestión de datos que recopilan, registran y transmiten los datos a la nube o

plataforma de almacenamiento diseñada que puede ser utilizada por el operador en cualquier momento. Además, las tuberías se extienden cientos de kilómetros desde las plantas de tratamiento de agua hasta su destino, y el ancho de banda limitado requiere que las agencias de gestión del agua implementen una gran cantidad de medidores inteligentes para monitorear las tuberías. Este factor también está asociado con enormes inversiones. Debido a la alta inversión inicial, varios países en desarrollo restringen el uso de tecnologías tan avanzadas, lo que afecta negativamente el crecimiento del mercado de medidores de agua inteligentes.

La escasez de agua o la manipulación o extracción ilegal de agua es un problema grave que prevalece tanto en los países desarrollados como en desarrollo de todo el mundo. Varios gobiernos y organizaciones privadas participan activamente en la sensibilización de las autoridades de gestión del agua de los respectivos países o regiones para paliar los problemas de escasez de agua. Sin embargo, debido a la falta de conocimiento de las masas con respecto a las tecnologías avanzadas de gestión del agua, falta un despliegue suficiente de medidores de agua inteligentes en varias áreas del mundo. Este factor está impidiendo el crecimiento del mercado de medidores de agua inteligentes.

Según la aplicación, el mercado de medidores de agua inteligentes se segmenta en residencial e industrial. El segmento residencial representó una mayor participación de mercado en 2021 y se espera que mantenga su dominio en el mercado mundial de medidores de agua inteligentes durante el período de pronóstico. El sector residencial es uno de los que más agua consume en el mundo. El aumento de la demanda de agua utilizable es directamente proporcional al crecimiento de la población. Debido al rápido crecimiento de la población en todo el mundo, la manipulación de tuberías o las prácticas ilegales de extracción de agua se llevan a cabo a gran escala. Debido a estos factores, las plantas potabilizadoras se enfrentan al gran reto de abastecer a las zonas residenciales con suficiente agua utilizable. Para superar este desafío, Los medidores de agua inteligentes se usan mucho en áreas residenciales en países desarrollados y algunos países en desarrollo. Los principales actores del mercado de medidores de agua inteligentes perfilados en el informe incluyen Arad Ltd, Badger Meter Inc, Bmeters SRL, Diehl Stiftung & Co KG, Itron Inc, Kamstrup AS, Mueller Water Products Inc, Neptune Technology Group Inc, Sensus USA Inc y WAVIoT Integrated Sistemas LLC.

Descripción general y pronóstico del tamaño del mercado Medidor de agua inteligente con respecto a todos los segmentos del mercado. Además, se realizaron varias entrevistas principales con participantes de la industria para validar los datos y obtener más información analítica. Este proceso involucra a expertos de la industria como VPs, Business Development Managers, Market Intelligence Managers y National Sales Managers, así como consultores externos como Valuation Experts, Research Analysts y Key Opinion Leaders especializados en el mercado de medidores de agua inteligentes.

