El informe de mercado Drogas para la infección por enterobacterias propuesto abarcará todos los aspectos cualitativos y cuantitativos, incluido el tamaño del mercado, las estimaciones del mercado, las tasas de crecimiento y los pronósticos, y por lo tanto le brindará una visión holística del mercado. El estudio también incluye un análisis detallado de los impulsores del mercado, las restricciones, los avances tecnológicos y el panorama competitivo junto con varios factores micro y macro que influyen en la dinámica del mercado.

Las enterobacterias son una gran familia de diferentes tipos de gérmenes (bacterias) que comúnmente causan infecciones en entornos de atención médica. Ejemplos de gérmenes en la familia Enterobacteriaceae incluyen Escherichia coli (E. coli) y Klebsiella pneumoniae.

El aumento de la prevalencia de enfermedades infecciosas por enterobacterias, por ejemplo, en 2020, CRE causó aproximadamente 13,100 infecciones en pacientes hospitalizados y 1,100 muertes estimadas en los Estados Unidos, el aumento de los modos de propagación de la enfermedad infecciosa y la falta de limpieza son los factores impulsores. Sin embargo, el principal factor que restringirá el crecimiento del mercado es la rápida resistencia a los medicamentos actualmente disponibles para las infecciones por enterobacterias. Además, el lanzamiento de nuevos antibióticos con actividad contra Enterobacteriaceae resistentes a carbapenémicos (CRE) ofrecerá lucrativas oportunidades en el mercado.

Los jugadores destacados / emergentes en la investigacion de mercado Medicamentos para la infeccion por enterobacterias incluyen:

Genentech, Inc.

Alergan

Novartis AG

pfizer inc.

Corporación farmacéutica Nymox

Sequoia Sciences, Inc.

Phico Therapeutics Ltd.

Melinta Therapeutics, Inc.

Spero Therapeutics

Cipla USA, Inc.

Market Segmentation

The Global Enterobacteriaceae Infection Drug Market is segmented on the basis of type and distribution channel. On the basis of type, market can be classified as beta-lactams drugs, carbapenems drugs, fluoroquinolones drugs, others. On the basis of distribution channel the market is segmented into hospital pharmacies, retail pharmacies, and online pharmacies

