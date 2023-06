Se espera que la creciente demanda de grabado de semiconductores impulse sustancialmente el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico de 2021-2031. Los Estados Unidos, Japón y Corea del Sur son los principales mercados de mandriles electrostáticos. Los fabricantes están muy enfocados en aprovechar su investigación y desarrollo para mejorar las propiedades de la superficie de los mandriles mediante el uso de diferentes materiales y una variedad de soluciones de recubrimiento.

Para mantenerse ‘por delante’ de sus competidores, solicite una muestra @ https://www.persistencemarketresearch.com/samples/32382

Se estima que el mercado mundial de mandriles electrostáticos se expandirá a una tasa compuesta anual de 5,5 % durante el período de pronóstico de 2021-2031.

Conclusiones clave del estudio de mercado

La demanda de mandriles de 6 a 8 pulgadas ha experimentado un crecimiento destacado en los últimos años y se espera que también aumente durante el período de pronóstico.

En la era de la digitalización y la automatización, muchas industrias están adoptando nuevas tecnologías, como Internet de las cosas y la computación en la nube. Esta es una demanda creciente de placas de circuitos integrados y, por lo tanto, de mandriles electrostáticos.

Actualmente, Estados Unidos es el mercado más exigente de platos electrostáticos debido a la presencia de empresas de fabricación de semiconductores en el país.

Se prevé que los mandriles electrostáticos Coulomb Force mantengan una alta participación de mercado hasta 2031.

“ La cuota de mercado de los ESC en las industrias de uso final de grabado de conductores seguirá siendo la más alta”, dice un analista de Persistence Market Research.

Para obtener información crítica sobre este mercado, solicite la metodología aquí @ https://www.persistencemarketresearch.com/methodology/32382

Panorama competitivo

El mercado global de ESC ha sido identificado como un espacio significativamente fragmentado, con el sector organizado ocupando una sección importante del mercado general. Los principales actores incluidos en el informe son Entegris, Inc., SHINKO ELECTRIC INDUSTRIES CO. LTD., KYOCERA Corporation, NGK INSULATORS, LTD., TOTO Ltd., NTK CERATEC CO., LTD., TSUKUBASEIKO Co. Ltd., The SEMCO Group , Technetics Group, FM Industries, Inc., Krosaki Harima Corporation, MiCo Co., Ltd., LK ENGINEERING CO., LTD., BOBOO Hightech Co., Ltd., SUMITOMO OSAKA CEMENT Co., Ltd. y TOMOEGAWA CO. , LTD. Se anticipa que estos jugadores clave crearán un entorno competitivo difícil en este mercado a nivel mundial.

Conclusión

Se prevé que el mercado ESC mejore sustancialmente debido al incremento en las industrias de semiconductores y los rápidos cambios en las tecnologías de semiconductores. Se puede observar un uso creciente de mandriles electrostáticos en las industrias de semiconductores para sujetar obleas y absorber el calor y el frío de las obleas.

Además, los mandriles electrostáticos brindan otras funcionalidades, como alta resistencia a la erosión por plasma, generación de metal, partículas ultrabajas y propiedades térmicas uniformes. Las variaciones en la rugosidad y el contorno de las piezas de trabajo, como los mandriles electrostáticos, se pueden utilizar para diversas funcionalidades, como los procesos de litografía, grabado, recubrimiento e implantación. Se estima que esto impulsará el crecimiento del mercado de ESC durante el período de pronóstico (2021 a 2031).

Para un análisis competitivo en profundidad, compre ahora @ https://www.persistencemarketresearch.com/checkout/32382

Sobre nosotros:-

Persistence Market Research está aquí para brindar a las empresas una solución integral con respecto a mejorar la experiencia del cliente. Se involucra en la recopilación de comentarios apropiados después de pasar por interacciones personalizadas con los clientes para agregar valor a la experiencia de los clientes al actuar como el eslabón “perdido” entre las “relaciones con los clientes” y los “resultados comerciales”. Los mejores retornos posibles están asegurados allí.

Contáctenos:

Persistence Market Research

Dirección: 305 Broadway, 7th Floor New York City,

NY 10007 Estados Unidos

Teléfono de EE. UU.: +1-646-568-7751

EE. UU.-Canadá Número gratuito: +1 800-961-0353

Ventas : [email protected]. com

Sitio web : https://www.persistencemarketresearch.com