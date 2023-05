El informe comercial North America Gaskets muestra las tendencias que están de moda, las regiones que están creciendo, los diversos tipos de productos disponibles y el potencial de la industria para brindar soluciones a una gran población. Ofrece una descripción general de la industria que podría promover el interés entre posibles inversores, grandes corporaciones y usuarios cotidianos que podrían participar en la próxima gran oportunidad o hacer sus vidas un poco más fáciles. Todas las estadísticas en este documento de mercado se han representado en formato gráfico y tabular para una comprensión clara de los hechos y las cifras. El confiable informe de mercado de Juntas de América del Norte también está bien analizado sobre la base de numerosas regiones.

El informe creíble de Juntas de América del Norte se presenta como una herramienta influyente que los jugadores pueden usar para prepararse para asegurar una parte del león del mercado global de Juntas de América del Norte. Aquí se han tenido en cuenta los perfiles de empresa de todos los actores y marcas clave que dominan el mercado. Los lectores reciben datos y cifras precisos relacionados con el mercado y sus factores importantes, como el consumo, la producción, el crecimiento de los ingresos y la CAGR. Además, el informe de mercado de Juntas de América del Norte evalúa cada segmento del mercado global en un patrón muy detallado para que los lectores puedan estar informados sobre oportunidades futuras y áreas de alto crecimiento de la industria.

Se espera que el mercado de juntas de América del Norte obtenga un crecimiento significativo en el período de pronóstico de 2023 a 2030. Data Bridge Market Research analiza que el mercado está creciendo con una CAGR del 4,3% en el período de pronóstico de 2023 a 2030 y se espera que alcance los 9.139,73 millones de USD para 2030. El principal factor que impulsa el crecimiento de las juntas es la creciente demanda de los industria del automóvil. Las juntas industriales tienen aplicaciones más amplias en varios sectores de uso final que se espera impulsen el crecimiento del mercado.

El informe de mercado de juntas de América del Norte proporciona detalles de la participación de mercado, los nuevos desarrollos y el impacto de los actores del mercado nacionales y localizados, y analiza oportunidades en términos de bolsillos de ingresos emergentes, cambios en las regulaciones del mercado, aprobaciones de productos, decisiones estratégicas, lanzamientos de productos y innovaciones tecnológicas en el mercado. Para comprender el análisis y el escenario del mercado, contáctenos para obtener un resumen del analista. Nuestro equipo lo ayudará a crear una solución de impacto en los ingresos para lograr su objetivo deseado.

Definición de mercado

Las juntas sellan una conexión entre dos componentes y se utilizan para llenar los espacios vacíos entre dos superficies, lo que ayuda a evitar fugas y desperdicio de fluidos y gas en la aplicación. Los productos de juntas se utilizan principalmente como sellos estáticos. Las juntas están especialmente diseñadas según el tipo de equipo y la superficie de uso final. Las juntas a menudo se cortarán en una forma específica para adaptarse al componente en el que se instalarán. Las juntas están hechas de materiales como metales, caucho de grado industrial o una combinación de ambos. Estos generalmente están equipados con excelentes características anti-químicas, propiedades anti-compresibilidad, alta/baja temperatura y resistencia a la intemperie, y resistencia superior al calor, agua y abrasión. La creciente demanda de juntas para automóviles está ganando popularidad debido a la demanda de automóviles.

Desarrollo reciente

En mayo de 2022, según Statista, Asia albergará las refinerías de petróleo más operativas del mundo. Había 316 instalaciones de este tipo en todo el continente a partir de 2021. Asia también tiene la mayor cantidad de proyectos de expansión de refinerías en proceso. Hay aproximadamente 90 plantas de refinación en las etapas de planificación o construcción, impulsadas principalmente por la demanda de los consumidores de potencias económicas como China e India.

En junio de 2020, Lamons presentó la junta DEFENDER HF, que está diseñada para aplicaciones extremadamente corrosivas como el ácido fluorhídrico. Con este logro, la organización fortaleció su portafolio.

Alcance del mercado de juntas de América del Norte

El mercado de juntas de América del Norte se clasifica según el tipo y la industria. El crecimiento entre dos segmentos lo ayudará a analizar los principales segmentos de crecimiento en las industrias y brindará a los usuarios una valiosa descripción general del mercado y conocimientos del mercado para tomar decisiones estratégicas para identificar las aplicaciones principales del mercado.

Tipo

Juntas de contacto

Juntas sin contacto

Según el tipo, el mercado de juntas de América del Norte se clasifica en dos segmentos: juntas de contacto y juntas sin contacto.

Industria

Automotor

Eléctrico

Manufactura industrial

Petróleo y gas

Aeroespacial

Marítimo y Ferroviario

Industria del papel y la pulpa

Otros

Sobre la base de la industria, el mercado de juntas de América del Norte se clasifica en ocho segmentos automotriz, eléctrico, fabricación industrial, petróleo y gas, aeroespacial, marítimo y ferroviario, industria del papel y la pulpa, y otros.

Análisis de cuota de mercado de juntas de América del Norte

El panorama competitivo del mercado de juntas de América del Norte proporciona detalles de los competidores. Los detalles incluidos son la descripción general de la empresa, las finanzas de la empresa, los ingresos generados, el potencial de mercado, la inversión en investigación y desarrollo, las nuevas iniciativas de mercado, los sitios e instalaciones de producción, las fortalezas y debilidades de la empresa, el lanzamiento del producto, las tuberías de prueba del producto, las aprobaciones del producto, las patentes, el ancho del producto y amplitud, dominio de aplicaciones, curva de línea de vida de tecnología. Los puntos de datos anteriores proporcionados solo están relacionados con el enfoque de las empresas en el mercado de juntas de América del Norte.

Algunos de los principales actores que operan en el mercado de juntas de América del Norte son Freudenberg FST GmbH, IDT GmbH, SSP Manufacturing Inc., AJ Rubber & Sponge Ltd, BRUSS Sealing Systems GmbH, ElringKlinger AG, Garlock, an Enpro (NYSE: NPO) Company, Lamons LGC US Asset Holdings, LLC, Trelleborg AB, WL Gore & Associates, Inc., Seal & Design Inc., GE MAO RUBBER INDUSTRIAL CO., LTD., HELIX ENGINEERING, The Topog-E Gasket Co y OHIO VALLEY GASKET INC ., entre otros.

Análisis/perspectivas regionales del mercado de juntas de América del Norte

El mercado de juntas de América del Norte está segmentado según el tipo y la industria.

Los países en el mercado de juntas de América del Norte son EE. UU., Canadá y México.

Estados Unidos domina el mercado de juntas de América del Norte en términos de participación de mercado e ingresos de mercado debido a un aumento en la demanda de la industria automotriz.

La sección de países del informe también proporciona factores individuales que impactan en el mercado y cambios en la regulación del mercado que impactan las tendencias actuales y futuras del mercado. El análisis de la cadena de valor de puntos de datos aguas abajo y aguas arriba, las tendencias técnicas, el análisis de las cinco fuerzas de Porter y los estudios de casos son algunos de los indicadores utilizados para pronosticar el escenario del mercado para países individuales. Además, se consideran la presencia y disponibilidad de las marcas de América del Norte y los desafíos que enfrentan debido a la gran o escasa competencia de las marcas locales y nacionales, el impacto de las tarifas nacionales y las rutas comerciales al proporcionar un análisis de pronóstico de los datos del país.

TOC principal del informe del mercado de juntas de América del Norte

• INTRODUCCIÓN

• SEGMENTACIÓN DEL MERCADO

• DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO

• RESUMEN EJECUTIVO

• PERSPECTIVAS PREMIUM

• Mercado de dispositivos pasivos integrados •

PERFIL DE LA EMPRESA

• FABRICANTE DE COMPONENTES

• CONCLUSIÓN

• CUESTIONARIO

• INFORMES RELACIONADOS

