Oportunidades, desafíos, estrategias y pronósticos globales del mercado de interruptores multifunción” se ha agregado en la investigación de mercado de persistencia.

Este informe proporciona un estudio en profundidad del ” mercado de interruptores multifunción automotrices “ utilizando el análisis FODA, es decir, fuerza, debilidad, oportunidades y amenazas para la organización. El informe de mercado Interruptores multifunción automotrices también proporciona una encuesta en profundidad de los actores clave del mercado que se basa en los diversos objetivos de una organización, como el perfilado, el esquema del producto, la cantidad de producción, la materia prima requerida y la salud financiera. de la organización.

El mercado mundial de interruptores multifunción para automóviles se valoró en ~US$ 3 mil millones en 2014, y se estima que se expandirá a una CAGR constante del 4% entre 2019 y 2029, y se estima que alcanzará un valor global de US$ 4,732 mil millones para el finales de 2029. Además, se estima que el mercado mundial de interruptores multifunción para automóviles creará una oportunidad de $ 1,440 millones de dólares estadounidenses incrementales durante el período de pronóstico.

Persistent Market Research (PMR) ha publicado un nuevo estudio de mercado sobre el mercado de interruptores multifunción automotrices durante 2014-2018 y pronóstico para 2019-2029, que ofrece un análisis detallado del mercado de interruptores multifunción automotrices durante los próximos diez años. El informe de mercado de interruptores multifunción automotrices resume los factores macroeconómicos que probablemente respaldarán el crecimiento del mercado de interruptores multifunción automotrices y los factores de pronóstico que se espera que sean los factores más influyentes en los procedimientos del mercado de interruptores multifunción automotrices.

Además, el informe de mercado de interruptores multifunción automotrices destaca los factores que se espera que impulsen el mercado de interruptores multifunción automotrices, así como aquellos que se espera que restrinjan el crecimiento del mercado en los próximos años. El informe de mercado de interruptores multifunción automotrices también analiza las tendencias actuales en el mercado y proporciona información sobre las oportunidades para jugadores globales establecidos, así como para fabricantes regionales que intentan ingresar al mercado de interruptores multifunción automotrices.

Cambio de enfoque en la estética ‘en el vehículo’ que acelera las ventas de interruptores multifunción automotrices

Es probable que los desarrollos recientes y un aumento en la capacidad de producción de los fabricantes de equipos originales aceleren el crecimiento del mercado de interruptores multifunción para automóviles. La facilidad que ofrecen los interruptores multifunción durante la conducción es un aspecto importante que probablemente respalde las perspectivas de crecimiento del mercado de interruptores multifunción. Además, es probable que el aumento de las preocupaciones por la seguridad, que pueden satisfacerse mediante el uso de interruptores multifunción nuevos y mejorados, gane terreno en el mercado mundial de interruptores multifunción para automóviles. Además de las innovaciones y el desarrollo de interruptores multifunción nuevos y compactos, es probable que la capacidad de los interruptores multifunción para mejorar la estética de los vehículos contribuya al crecimiento del mercado.

Se espera que la creciente demanda de vehículos automóviles se encuentre entre los aspectos más importantes que contribuyen al desarrollo del mercado de interruptores multifunción para automóviles. También se estima que el uso cada vez mayor de automóviles en todo el mundo proporcionará una base de clientes para el mercado de repuestos, ya que es probable que el uso frecuente y extenso de interruptores multifunción automotrices resulte en la necesidad de reemplazarlos.

China y Japón continúan elevando el atractivo del mercado de Asia oriental

Se espera que el este de Asia siga siendo una región destacada para el mercado de interruptores multifunción para automóviles en términos de valor y volumen durante el período de pronóstico debido a la evolución del mercado de automóviles de China y Japón. Se estima que China tendrá un valor de US$ 931 Mn a finales de 2019, con una CAGR del 4%. También se espera que el aumento en las actividades de fabricación en el sector automotriz de la India brinde un impulso a los mercados del sur de Asia y Oceanía, donde se estima que el mercado total alcance los US$ 371 Mn y cree una notable oportunidad incremental en dólares de US$ 238 Mn.

Por otro lado, se espera que América del Norte mantenga un crecimiento constante durante el período de pronóstico con una CAGR del 3%. Se espera que el mercado europeo mantenga su liderazgo sobre el mercado mundial debido al amplio uso de vehículos de carretera en la región, así como a la presencia del mercado de fabricación de automóviles en Alemania. En términos de volumen, se espera que Europa registre un mercado de 23 151,5 000 unidades para fines de 2019. Si bien se espera que el mercado de MEA tenga una participación insignificante en el mercado mundial, se prevé que experimente un crecimiento significativo con una participación sustancial CAGR del 6%, y se estima que creará una oportunidad incremental en dólares de 49 Mn durante los años previstos.

Algunos de los participantes destacados del mercado involucrados en la fabricación de interruptores multifunción para automóviles son TOKAIRIKA CO., LTD., BCS Automotive Interface Solutions, Toyodenso Co., Ltd., Merit Automotive Electronics Systems SLU, Leopold Kostal GmbH & Co. KG, Valeo, UNO Minda NK Minda Group, Fiat Chrysler Automobiles, LS Automotive Wells Vehicle Electronics, Danlaw Technologies India Ltd., COBO SPA y Nexteer Automotive.

