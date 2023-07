By

Introducción

Las proteínas extraídas de diversas fuentes se han convertido en una necesidad en la industria alimentaria y farmacéutica. Hay varias fuentes de las que se extraen las proteínas: plantas, animales, huevos y microbios. Los ingredientes de proteína animal incluyen harina de huesos, harina de sangre, harina de pescado, harina de plumas, etc. Por lo general, se derivan de subproductos animales.

Los productos como el colágeno hidrolasa y el aceite de pescado dependen en gran medida del mercado de ingredientes de proteína animal. Los animales son una fuente mucho más rica de proteínas y, por lo tanto, el mercado de ingredientes de proteínas animales tiene una ventaja y un crecimiento sobre su industria paralela, es decir, las proteínas de origen vegetal.

Mercado de ingredientes de proteína animal: segmentación

El mercado de ingredientes de proteínas animales se puede segmentar según la fuente y las aplicaciones.

Sobre la base de la fuente, el mercado de ingredientes de proteínas animales se puede segmentar en pescado y carne. El segmento de la carne se subsegmenta aún más según el origen animal, es decir, cerdo, res y aves. Las proteínas derivadas del pescado se utilizan típicamente en la industria cosmética y de suplementos dietéticos.

Sobre la base de las aplicaciones, el mercado de ingredientes de proteínas animales se puede segmentar como industria de piensos, industria de alimentos para mascotas, industria farmacéutica, suplementos dietéticos e industria alimentaria. El uso más común de los ingredientes de proteína animal es en la industria de alimentos para animales.

Mercado de ingredientes de proteína animal: impulsores, restricciones y tendencias

Los ingredientes de proteína animal se utilizan principalmente para el consumo y se ha encontrado que tanto los animales como los humanos muestran una mejor digestibilidad que otras proteínas derivadas de otras fuentes, como plantas y microbios. Esta es una ventaja para el mercado de ingredientes de proteínas animales sobre las proteínas fabricadas a partir de otras fuentes.

El crecimiento evidente del mercado de ingredientes de proteína animal es evaluado por la creciente industria cárnica porque una gran parte de las proteínas de origen animal se obtiene de los subproductos animales de la industria de los mataderos. El hecho científico de que las proteínas animales son una fuente más abundante de nutrientes y se consideran un alimento completo en comparación con las proteínas vegetales y de otras fuentes, también contribuye al crecimiento del mercado de ingredientes de proteínas animales.

Además, la harina de pescado, que es una fuente importante de ingredientes de proteínas animales, también promueve el crecimiento del mercado de ingredientes de proteínas animales, lo que se puede atribuir a la creciente industria de la acuicultura. Además, la tendencia del modo sostenible de producción de carne y piensos se sigue en todo el mundo y contribuye al mercado de ingredientes de proteínas animales como factor macroeconómico.

Por otro lado, las personas optan cada vez más por fuentes veganas y vegetarianas por sus beneficios para la salud, y esto puede obstaculizar el crecimiento del mercado de ingredientes de proteína animal.

Mercado de ingredientes de proteína animal: perspectiva regional

Se espera que el mercado de ingredientes de proteína animal crezca en Asia Pacífico debido al crecimiento de la demanda de productos de valor agregado y la expansión de los canales de distribución que ofrecen ingredientes de proteína animal. En Asia, las preocupaciones de salud relacionadas con el brote de varias enfermedades mortales como la gripe aviar asiática han planteado problemas con respecto a la seguridad de los ingredientes de proteína animal y pueden retrasar el crecimiento del mercado de ingredientes de proteína animal en Asia.

La población de América del Norte tiene una clara preferencia por los suplementos de proteínas de origen animal, y como la proteína es la mayor parte de los alimentos consumidos en América del Norte, existen claras oportunidades para el crecimiento del mercado de ingredientes de proteínas animales en esta región.

América Latina exporta una gran parte de los alimentos para animales ricos en proteínas, lo que indica un crecimiento del mercado de ingredientes de proteínas animales en esta región. Oriente Medio contribuye al mercado de ingredientes de proteína animal por su gran participación en la importación de proteínas de origen animal.

En Europa, hay un cierto cambio en la preferencia de los consumidores de proteínas de origen animal a proteínas de origen vegetal, en un movimiento para proteger el medio ambiente y reducir la cría de animales, lo que puede resultar en un crecimiento relativamente más lento para el mercado de ingredientes de proteínas animales en este región.

Mercado de ingredientes de proteínas animales: jugadores clave

Los actores clave en el ingrediente de proteína animal Omega Protein Corporation, Gelita AG, Bovogen Biologicals Pty. Ltd., Novozymes, BHJ A/S, Sonac y Valley Proteins, Inc.

