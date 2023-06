By

El mercado global de imágenes ópticas se valoró en USD 1600 millones en 2021 y se prevé que crezca hasta USD 8600 millones para 2031, a una CAGR del 18,3 % durante el período de pronóstico.

Para permanecer ‘por delante’ de sus competidores, solicite una muestra: https://www.globalinsightservices.com/request-sample/GIS10341

Las imágenes ópticas se han vuelto predominantes en el campo de las imágenes médicas en los últimos años debido a sus amplias aplicaciones en constante expansión en diversas áreas terapéuticas. Actualmente, los científicos y los médicos utilizan ampliamente las imágenes ópticas con fines clínicos y de investigación.

Tendencias y conductores del mercado

Las innovaciones tecnológicas para impulsar una mayor penetración en el mercado impulsarán el crecimiento de la industria. La tomografía de coherencia óptica (OCT, por sus siglas en inglés) es una tecnología bien establecida, ampliamente utilizada en oftalmología, empleada por los profesionales del cuidado de los ojos como una herramienta para ayudar a comprender y diagnosticar las afecciones de la retina. Los científicos están encontrando nuevas aplicaciones en OCT: en dermatología, estética y diagnóstico y tratamiento del cáncer. A lo largo de los años, ha habido varios avances e innovaciones en el campo de la imagen óptica. La tecnología OCT ha avanzado desde la OCT en el dominio del tiempo hasta la OCT en el dominio de la frecuencia, que ofrece una mayor velocidad y facilita la obtención de imágenes de pullback 3D rápidas durante la administración de un lavado no oclusivo de un medio ópticamente transparente o radiocontraste. Velocidad de escaneado mejorada, resolución, reproducibilidad,

Esto ha permitido obtener imágenes de estructuras celulares al nivel de capas de fibras nerviosas y complejos de células ganglionares. La evolución de las tecnologías más nuevas, incluida la angiografía por tomografía de coherencia óptica (OCTA), ha agregado un nivel completamente nuevo de atención y manejo del paciente al espectro.

Obtenga un informe personalizado según sus requisitos: https://www.globalinsightservices.com/request-customization/GIS10341

Los principales actores en el mercado mundial de imágenes ópticas

Los jugadores clave en el mercado Carl Zeiss Meditec AG (Alemania), Abbott (EE. UU.), Topcon Corporation (Japón), Canon Inc. (Japón), PerkinElmer, Inc. (EE. UU.), Koninklijke Philips NV (Países Bajos), Heidelberg Engineering ( EE. UU.), Leica Microsystems (Alemania), Headwall Photonics, Inc. (EE. UU.), entre otros.

Impacto de COVID-19

Debido al brote de COVID-19, las prácticas médicas de todos los tamaños están bajo una presión inmensa, y los centros de atención médica de todo el mundo se han visto abrumados por la gran cantidad de pacientes que los visitan a diario. La creciente prevalencia de la enfermedad por coronavirus ha impulsado la demanda de dispositivos precisos de diagnóstico y tratamiento en varios países del mundo. Debido a la rápida propagación de COVID-19, la escasez de suministros se ha convertido en una preocupación importante. Esto se debe a las medidas de confinamiento que han afectado áreas como los sitios de fabricación. Las restricciones de viaje, por otro lado, han afectado el envío y transporte de mercancías. La pandemia también ha afectado la disponibilidad de materias primas necesarias para la fabricación.

COVID-19 también ha afectado las ventas; los usuarios finales han mostrado menos interés en comprar productos de imágenes, mientras que los retrasos y el aplazamiento de cirugías electivas y otros aspectos de la atención, a favor de los casos de COVID-19, han reducido los volúmenes de imágenes. Por extensión, esto ha afectado el uso de productos de imágenes ópticas y la adopción de los mismos. Los principales fabricantes de imágenes ópticas, Abbott (EE. UU.), Carl Zeiss (Alemania), Philips (Países Bajos), PerkinElmer (EE. UU.), Canon (Japón), informaron fluctuaciones en los ingresos a partir del tercer trimestre de 2020, citando menores ventas de productos de imágenes ópticas. Las fluctuaciones en los ingresos se informaron debido al enfoque principal en las restricciones de bloqueo de COVID-19 y los retrasos en los procedimientos electivos.

Segmentación del mercado global de imágenes ópticas

por producto

Sistemas de imagen

Sistemas de iluminación

Cámaras

Lentes

Software

Por Técnicas

Espectrometría de infrarrojo cercano

La tomografía de coherencia óptica

Imágenes fotoacústicas

endoscopia

Imágenes hiperespectrales

Por Área Terapéutica

Oftalmología

Neurología

Oncología

Cardiología

Odontología

Dermatología

Otros

Por uso final

hospitales

Clínicas

Laboratorios de Investigación

Centro de Diagnóstico por Imágenes

Compre ahora: https://www.globalinsightservices.com/checkout/single_user/GIS10341

Con Global Insight Services, usted recibe:

Pronóstico a 10 años para ayudarlo a tomar decisiones estratégicas

Segmentación detallada que se puede personalizar según sus requisitos

Consulta gratuita con analista líder del informe

Paquete de datos de Excel incluido con todas las compras de informes

Metodología de investigación robusta y transparente

Investigación innovadora y soluciones centradas en los jugadores del mercado para la próxima década de acuerdo con el escenario actual del mercado

Nuevo informe publicado por Global Insight Services: https://www.globalinsightservices.com/reports/hydrogen-projects-database/

Acerca de los servicios de información global:

Global Insight Services (GIS) es una empresa líder en investigación de mercado multisectorial con sede en Delaware, EE. UU. Estamos comprometidos a proporcionar a nuestros clientes datos, análisis y herramientas de la más alta calidad para satisfacer todas sus necesidades de investigación de mercado. Con GIS, puede estar seguro de la calidad de los resultados, de una metodología de investigación sólida y transparente y de un servicio superior.

Contáctenos:

Global Insight Services LLC

16192, Coastal Highway, Lewes DE 19958

Correo electrónico: [email protected]

Teléfono: +1–833–761–1700

Sitio web: https://www.globalinsightservices.com/