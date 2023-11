Mercado de hibridación fluorescente in situ (FISH) por tendencias emergentes, estrategias comerciales, tecnologías y oportunidades

Este informe de mercado es un excelente informe que le permite a la industria de SALUD tomar decisiones estratégicas y alcanzar objetivos de crecimiento. La industria de la ATENCIÓN MÉDICA puede verse muy beneficiada con este informe de investigación de mercado que enfoca claramente el mercado y el panorama competitivo y ayuda a tomar mejores decisiones. En este documento comercial, la segmentación del mercado también se realizó en detalle en función de varios parámetros que incluyen aplicaciones, verticales, modelo de implementación, usuario final y geografía.

Data Bridge Market Research analiza que se espera que el mercado global de hibridación fluorescente in situ (FISH) crezca a una tasa compuesta anual del 8,2% en el período previsto de 2023 a 2030 y se espera que alcance los 1.830,55 millones de dólares estadounidenses para 2030. Se proyecta el segmento de consumibles para impulsar el crecimiento del mercado, ya que se utilizan ampliamente en la tecnología FISH para el diagnóstico de trastornos genéticos en varias regiones y más debido a la disponibilidad de tecnologías más avanzadas. Especialmente, estos consumibles tienen una amplia gama de aplicaciones para fines clínicos y de investigación, entre otros.

Data Bridge Market Research analiza que se espera que el mercado mundial de hibridación fluorescente in situ (FISH) alcance un valor de 1.830,55 millones de dólares estadounidenses para 2030, con una tasa compuesta anual del 8,2% durante el período previsto. El segmento de tipo de producto representa el segmento más grande del mercado debido al creciente número de cáncer de mama y trastornos genéticos entre los pacientes. Este informe de mercado también cubre en profundidad el análisis de precios, el análisis de patentes y los avances tecnológicos.

Carga creciente de trastornos genéticos y cáncer

Las anomalías genéticas son poco comunes en su conjunto pero son muy frecuentes como dolencias individuales. Los cambios genéticos son la causa de todos los cánceres. Sólo entre el 5% y el 10% de los cánceres están genéticamente predispuestos. Sin embargo, cuando los mismos tipos de cáncer son hereditarios, en ocasiones puede parecer que la herencia es la causa del cáncer. Los cánceres hematológicos y sólidos son enfermedades heterogéneas con diversas anomalías genéticas. Se ha descubierto que un número cada vez mayor de anomalías genómicas, como ganancia, pérdida o reordenamiento de fragmentos cromosómicos y mutaciones genéticas, son factores determinantes en la patogénesis de diversas neoplasias malignas como resultado de extensas investigaciones sobre la relación entre la inestabilidad genómica y la enfermedad. patogénesis realizada durante las últimas dos décadas. El diagnóstico clínico de diferentes anomalías cromosómicas, incluidas deleciones, duplicaciones y translocaciones, depende de FISH y otras técnicas de hibridación in situ.

Definición de mercado

Una técnica de citogenética molecular llamada hibridación in situ por fluorescencia (FISH) permite la localización de una secuencia de ADN particular o de un cromosoma completo en una célula. Se utiliza para diagnosticar trastornos genéticos, mapear genes, identificar anomalías cromosómicas y también se puede utilizar para comparar cómo están organizados los genes de diferentes cromosomas en especies relacionadas. Mientras se realiza FISH, la estructura de doble hélice se desenrolla y todas las sondas conectadas a moléculas fluorescentes se unen a una secuencia particular de muestra de ADN que se puede ver con un microscopio de fluorescencia.

FISH se utiliza frecuentemente con fines de diagnóstico en oncología, salud preventiva y reproductiva e investigación de biología celular y genómica. Es el método reconocido por la industria para encontrar enfermedades infecciosas y anomalías cromosómicas. Sin embargo, se espera que las estrictas regulaciones y estándares para la aprobación de productos y sondas PESCADOS limiten el crecimiento del mercado.

Oportunidad

Aumento de la conciencia pública sobre la detección temprana de anomalías genéticas

Las pruebas genéticas ayudan a los pacientes a tomar decisiones importantes en la prevención, el tratamiento o la detección temprana de trastornos hereditarios. La escasa conciencia de la importancia de las pruebas genéticas contribuye al aumento de la incidencia de trastornos hereditarios.

Un trastorno genético es una condición de salud heredada por una persona, generalmente causada por mutaciones en el ADN o cambios en la cantidad o estructura general de los cromosomas. Se ha determinado que varios tipos de enfermedades comúnmente conocidas están relacionadas con mutaciones genéticas hereditarias.

De ahora en adelante, la creciente conciencia sobre la detección temprana de trastornos genéticos utilizando la técnica FISH ayuda en el diagnóstico de enfermedades genéticas, el mapeo de genes y la identificación de nuevos oncogenes o aberraciones genéticas que contribuyen a varios tipos de cánceres y trastornos genéticos, lo que brinda la oportunidad de el crecimiento del mercado.

Desarrollos recientes

En marzo de 2023, Abcam plc. anunció que recibió el premio “Proveedor de anticuerpos del año” en los distinguidos premios anuales de la industria de CiteAb. Esto se produce después de que Fast Company cotizara recientemente en Abcam plc. como una de las empresas más innovadoras del mundo por sus esfuerzos innovadores para aumentar la reproducibilidad de los datos. El proveedor con más menciones de productos de anticuerpos en 2022 recibe el honor de “Proveedor de anticuerpos del año” de CiteAb. Además, Abcam plc. recibió una calificación de “altamente elogiado” en la categoría de “Proveedor del año de anticuerpos de modificación postraduccional”, reconociendo la dificultad en la creación y validación de anticuerpos para estos objetivos desafiantes. Esto ha ayudado a que la empresa se dé a conocer a escala mundial.

En marzo de 2023, BIOZOL Diagnostics Vertrieb GmbH anunció la adquisición de AlphaScience GmbH. Con esta adquisición, BIOZOL Diagnostics Vertrieb GmbH reforzó su posición dominante en el mercado mundial de la investigación y el diagnóstico. Con una cantidad significativa de nuevas conexiones con proveedores, un excelente conocimiento del producto y personal bien capacitado técnicamente, AlphaScience mejora BIOZOL. Efectos de sinergia significativos entre las dos organizaciones mejorando sus ofertas a clientes y proveedores.

En julio de 2022, Bio-Techne anunció el lanzamiento de la sonda RNAscope ISH VPH de alto riesgo designada CE-IVD en Europa para ayudar a los pacientes con carcinoma de células escamosas orofaríngea (OPSCC) a identificar el virus del papiloma humano (VPH) de alto riesgo. Para la identificación cualitativa del ARNm de HPV E6/E7 en muestras de tejido FFPE, se utiliza la sonda RNAscope ISH Probe High Risk HPV. Esto ha ayudado a la empresa a ofrecer mejores soluciones en todo el mundo.

Algunos de los principales actores del mercado que operan en el mercado global de hibridación fluorescente in situ (FISH) son Thermo Fisher Scientific Inc., Bio-Techne, Abbott, Agilent Technologies, Inc., Merck KGaA, F. Hoffmann-La Roche Ltd, Abnova Corporation. , BioDot, Biocare Medical, LLC, Abcam plc., Sysmex Asia Pacific Pte Ltd (una subsidiaria de Sysmex Corporation), BIOZOL Diagnostics Vertrieb GmbH, Zytomed Systems GmbH, Genemed Biotechnologies, Inc., Bio SB, BioGenex, Excilone, MetaSystems, Kaneka Eurogentec SA, BioCat GmbH y Leica Biosystems Nussloch GmbH, entre otras.

Alcance del mercado de hibridación fluorescente in situ (FISH)

POR TIPO DE PRODUCTO

CONSUMIBLES

INSTRUMENTO

SOFTWARE

Según el tipo de producto, el mercado se segmenta en consumibles, instrumentos y software.

POR TECNOLOGÍA

HIBRIDACIÓN IN SITU FLUORESCENTE DE ADN

HIBRIDACIÓN IN SITU DE ARN FLUORESCENTE

HIBRIDACIÓN IN SITU FLUORESCENTE DE PNA

OTROS

Según la tecnología, el mercado se segmenta en hibridación in situ fluorescente de ADN, hibridación in situ fluorescente de ARN, hibridación in situ fluorescente de PNA y otros.

POR APLICACIÓN

INVESTIGACIÓN SOBRE EL CÁNCER

INVESTIGACIÓN GENÉTICA

ENFERMEDAD INFECCIOSA

MEDICINA PERSONALIZADA

OTRO

Según la aplicación, el mercado se segmenta en investigación del cáncer, investigación genética, enfermedades infecciosas, medicina personalizada y otras.

POR USO

CLÍNICO

INVESTIGACIÓN

DIAGNÓSTICO COMPAÑERO

Según el uso, el mercado se segmenta en diagnóstico clínico, de investigación y complementario.

POR USUARIO FINAL

HOSPITALES Y CLÍNICAS

LABORATORIOS DE DIAGNÓSTICO

EMPRESAS FARMACÉUTICAS Y BIOTECNOLOGÍA

ORGANIZACIONES DE INVESTIGACIÓN POR CONTRATO

ORGANIZACIONES ACADÉMICAS Y DE INVESTIGACIÓN

OTROS

Según el usuario final, el mercado se segmenta en hospitales y clínicas, laboratorios de diagnóstico, empresas farmacéuticas y de biotecnología, organizaciones de investigación por contrato, institutos académicos y de investigación, y otros.

POR CANAL DE DISTRIBUCIÓN

VENTAS AL POR MENOR

LICITACIÓN DIRECTA

VENTAS EN LÍNEA

OTROS

Conductores

Carga creciente de trastornos genéticos y cáncer

Las anomalías genéticas son poco comunes en su conjunto pero son muy frecuentes como dolencias individuales. Los cambios genéticos son la causa de todos los cánceres. Sólo entre el 5% y el 10% de los cánceres están genéticamente predispuestos. Sin embargo, cuando los mismos tipos de cáncer son hereditarios, en ocasiones puede parecer que la herencia es la causa del cáncer. Los cánceres hematológicos y sólidos son enfermedades heterogéneas con diversas anomalías genéticas. Un número cada vez mayor de anomalías genómicas, como ganancia, pérdida o reordenamiento de fragmentos cromosómicos y mutaciones genéticas, son factores determinantes en la patogénesis de diversas neoplasias malignas como resultado de las extensas investigaciones sobre la relación entre la inestabilidad genómica y la patogénesis de la enfermedad realizadas durante los últimos años. dos decadas. El diagnóstico clínico de diferentes anomalías cromosómicas, incluidas deleciones, duplicaciones y translocaciones, depende de FISH y otras técnicas de hibridación in situ, lo que impulsa el crecimiento del mercado.

Ventajas clave del informe:

Este estudio proporciona una descripción analítica de la industria, incluidas las tendencias actuales y predicciones futuras para identificar posibles oportunidades de inversión.

El informe ofrece información sobre los factores clave, las limitaciones y las perspectivas, junto con un análisis completo de la participación de mercado.

El informe evalúa cuantitativamente el mercado actual, arrojando luz sobre sus perspectivas de crecimiento.

El análisis de las cinco fuerzas de Porter mide el poder de negociación de compradores y proveedores en el mercado.

El informe ofrece un análisis de mercado en profundidad que considera la dinámica competitiva y pronostica el panorama competitivo futuro.

Qué esperar del informe: una guía de siete puntos:

El informe profundiza en la estrategia holística y la innovación dentro del ecosistema del mercado.

Destaca los impulsores y obstáculos destacados del mercado, proporcionando claridad sobre la estandarización tecnológica y los marcos regulatorios.

El informe evalúa varios modelos de implementación y examina numerosos casos de uso.

El informe, que sirve como recurso valioso, ofrece conocimientos esenciales de la industria y muestra información sobre nuevas inversiones, partes interesadas, contribuyentes relevantes y participantes del mercado.

Durante el período de pronóstico, el informe realiza un análisis de mercado exhaustivo, haciendo referencia a desarrollos históricos, eventos en curso y perspectivas de crecimiento futuro.

