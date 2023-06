By

Se prevé que el mercado de la fracción de mantequilla alcance los US$ 209 Mn a finales de 2028 (año previsto). Se espera que el mercado global de fracciones de grasa de mantequilla registre un crecimiento a una CAGR del 7,5% en términos de valor de mercado de 2018 a 2028.

Un nuevo informe publicado por Persistence Market Research, titulado ‘Mercado de fracción de grasa de mantequilla: análisis de la industria global, tamaño, participación, crecimiento, tendencias y pronóstico, 2018 – 2028’, proyecta que se espera que el mercado de fracción de grasa de mantequilla alcance el dólar estadounidense . 101,3 Mn en términos de valor de mercado al cierre de 2018 (año estimado).

Alta demanda de fracción de grasa de mantequilla en la región de Europa, que se espera que aumente en el crecimiento del mercado de fracción de grasa de mantequilla

En el mercado global de fracciones de grasa de mantequilla, hay un aumento en la competencia y una alta fragmentación. Se espera que la región de América del Norte represente una alta cuota de mercado, seguida de Europa. Se espera que la demanda de la fracción de grasa de mantequilla muestre un crecimiento destacado en términos de valor de mercado durante el período de pronóstico (2018-2028), ya que hay una gran cantidad de consumo de fracción de grasa de mantequilla en los EE. UU. y los países de Europa occidental.

El motivo del aumento de la competencia en el mercado de fracciones de grasa de mantequilla se debe a la presencia de varios actores organizados en el mercado de fracciones de grasa de mantequilla. Este es también uno de los principales factores que ayuda a impulsar el desarrollo de varios otros productos nuevos e innovadores en el mercado de la fracción de grasa de mantequilla. Este es un factor importante que ayuda al crecimiento del mercado de fracciones de grasa de mantequilla en términos de valor de mercado durante todo el período de pronóstico (2018 – 2028).

El segmento MFGM tiene más del 66 % de participación en el valor de mercado total de la fracción de grasa de mantequilla

Por tipo de ingrediente, se espera que el segmento MFGM (Milk Fat Globule Membrane) tenga una participación destacada en el mercado general de fracciones de grasa de mantequilla. Este segmento representa una cuota de mercado sustancial de más del 66% en términos de valor de mercado, que según se informa aumentará a alrededor del 75% hacia el final del año previsto 2028, en el mercado de fracción de grasa de mantequilla.

Se espera que el segmento de gangliósidos muestre un crecimiento lento en términos de valor en el mercado de la fracción de grasa de mantequilla. El segmento de MFGM y fosfolípidos tiene la mayor parte de la participación de mercado en el mercado mundial de fracciones de grasa de mantequilla y se espera que logre un alto crecimiento durante el período de pronóstico en el mercado de fracciones de grasa de mantequilla. Se espera que este segmento muestre un alto crecimiento en términos de valor en el mercado general de fracción de grasa de mantequilla.

Entre el segmento regional, se espera que América del Norte tenga la mayor participación de mercado del 42,1 % para finales de 2018, en términos de valor de mercado en el mercado de fracciones de grasa de mantequilla. Además, en Europa, la demanda de fracción de grasa de mantequilla también está aumentando a una tasa de crecimiento más alta, especialmente en el Reino Unido, Francia, Alemania, España, Italia y otros países europeos.

Panorama de la competencia: Fabricantes clave de fracciones de hechos de mantequilla y usuarios finales industriales de fracciones de grasa de mantequilla

Algunos de los jugadores clave incluidos en el informe de mercado Fracción de grasa de mantequilla son Corman SA, The Tatua Co-operative, Arla Foods Ingredients Group P/S, Land O’Lakes, Inc., Murray Goulburn Co-Operative Co. Limited, Nestlé SA , Groupe Lactalis SA, Royal VIV Buisman, Dairy Crest Group plc, Koninklijke Friesland Campina NV, Fonterra Co-operative Group Limited, Mead Johnson Nutrition, Glanbia Public Limited Company, Agropur Ingredients, LLC, entre otros fabricantes de fracciones de grasa de mantequilla.

