En 2019, Tianjin Norland Biotech Co., Ltd. participó en Vitafoods, Europa.

En 2019, Tianjin Norland Biotech Co., Ltd. participó en Vitafoods, Europa. Esto ayudó a la empresa a explorar las tendencias del mercado y promover sus productos a nivel mundial. También ayudó a la compañía a expandir su presencia global y su base de clientes.