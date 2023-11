Mercado de fibromas no osificantes por tendencias emergentes, estrategias comerciales y panorama competitivo

Este informe de mercado es un excelente informe que le permite a la industria de SALUD tomar decisiones estratégicas y alcanzar objetivos de crecimiento. La industria de la ATENCIÓN MÉDICA puede verse muy beneficiada con este informe de investigación de mercado que enfoca claramente el mercado y el panorama competitivo y ayuda a tomar mejores decisiones. En este documento comercial, la segmentación del mercado también se realizó en detalle en función de varios parámetros que incluyen aplicaciones, verticales, modelo de implementación, usuario final y geografía.

El aumento de la incidencia del fibroma no osificante y el creciente gasto sanitario son los principales factores que impulsan la tasa de crecimiento del mercado. Los fibromas no osificantes son los tumores óseos benignos más comunes que se observan en los niños y afectan alrededor del 20-40%. Ninguna causa conocida, vínculo genético o factor de riesgo está involucrado en el crecimiento de un fibroma no osificante. Numerosos fabricantes están ayudando a desarrollar numerosos procesos de tratamiento para ayudar a que el mercado crezca.

Data Bridge Market Research analiza que el mercado de fibromas no osificantes, que fue de 3.250 millones de dólares en 2022, aumentaría hasta 5.000 millones de dólares en 2030 y se espera que experimente una tasa compuesta anual del 5,50% durante el período previsto de 2023 a 2030. Además Además de los conocimientos sobre escenarios de mercado, como el valor de mercado, la tasa de crecimiento, la segmentación, la cobertura geográfica y los principales actores, los informes de mercado seleccionados por Data Bridge Market Research también incluyen análisis profundos de expertos, epidemiología de pacientes, análisis de tuberías, análisis de precios y regulaciones. estructura.

Los fibromas no osificantes (NOF) son un tipo de tumor benigno, una colección de células anormales que no se diseminan a otras partes del cuerpo. Estos fibromas son más frecuentes en hombres que en mujeres, y muchas veces se descubren tras tomar una radiografía de la zona por otro motivo, como dolor tras una caída. Varios niños que padecen NOF no presentan síntomas y estos tumores benignos suelen desaparecer sin tratamiento.

Conductores

Aumento de la I+D para medicamentos y tratamientos contra el cáncer

Se espera que la creciente incidencia de este fibroma mejore el crecimiento del mercado. Se predice que NOF puede estar presente hasta en un 30% de los niños. Los fibromas no osificantes son prevalentes en niños y adolescentes y se consideran el tumor benigno más común. Se ha observado que el fibroma no osificante es una de las lesiones óseas fibrosas benignas más comunes, con una prevalencia promedio del 30-40% a nivel mundial en 2021, particularmente en hombres, entre el grupo de edad de 2 y 20 años. Por tanto, este factor conduce al crecimiento del mercado.

Aumento de la disponibilidad de medidas de diagnóstico de NOF

Existen diversas medidas de diagnóstico asociadas con NOF que conducen al crecimiento del mercado. El diagnóstico de fibromas no osificantes se basa principalmente en características radiológicas o de imagen. Las radiografías suelen ser suficientes para detectar un fibroma no osificante e identificar su crecimiento de vez en cuando. Si el tumor es comparativamente grande, los profesionales de la salud pueden requerir una prueba de imagen detallada, como una resonancia magnética o una tomografía computarizada, para observar de cerca el hueso y detectar signos de debilitamiento. Por tanto, este factor ayuda en el crecimiento del mercado.

Oportunidades

Demanda creciente de procesos de tratamiento

Hay un enorme crecimiento de los procesos de tratamiento que aumenta el crecimiento del mercado. Los fibromas no osificantes se extirpan mediante un procedimiento quirúrgico conocido como legrado. Si son grandes, como cuando afectan >50% del diámetro del hueso original, entonces puede ser necesario un legrado profiláctico y un injerto óseo para evitar una fractura patológica. Se puede tomar un injerto óseo de un donante o de otro hueso del cuerpo. Por tanto, este factor impulsa el crecimiento del mercado.

Restricciones/Desafíos

Alto costo del tratamiento NOF

El tratamiento del NOF tiene un coste mucho mayor, lo que genera obstáculos en el mercado. Los métodos de tratamiento quirúrgico, incluidos el legrado y el injerto óseo, conllevan costes muy elevados que muchos pacientes no pueden afrontar económicamente. Por lo tanto, se prevé que el aumento del costo del tratamiento y los medicamentos impida el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

Este informe de mercado de fibromas no osificantes proporciona detalles de nuevos desarrollos recientes, regulaciones comerciales, análisis de importación y exportación, análisis de producción, optimización de la cadena de valor, participación de mercado, impacto de los actores del mercado nacional y localizado, analiza oportunidades en términos de bolsillos de ingresos emergentes, cambios. en regulaciones de mercado, análisis estratégico de crecimiento del mercado, tamaño del mercado, crecimientos del mercado de categorías, nichos de aplicación y dominio, aprobaciones de productos, lanzamientos de productos, expansiones geográficas, innovaciones tecnológicas en el mercado. Para obtener más información sobre el mercado de fibromas no osificantes, comuníquese con Data Bridge Market Research para obtener un resumen del analista. Nuestro equipo lo ayudará a tomar una decisión de mercado informada para lograr el crecimiento del mercado.

Algunos de los principales actores que operan en el mercado de los fibromas no osificantes son:

Criogenia cuántica (Reino Unido)

BTG International Inc. (EE. UU.)

CryoConcepts LP (EE. UU.)

Zimmer MedizinSysteme GmbH (Alemania)

Medtronic (Irlanda)

Tecnología Cortex (Dinamarca)

CooperSurgical, Inc. (EE. UU.)

AtriCure, Inc (EE. UU.). Hologic, Inc. (EE. UU.).

PHYSIOMED AG (Alemania)

BOWA MEDICAL (Alemania)

Prima médica (Reino Unido)

XcelLance Tecnologías Médicas Pvt. Limitado. Ltd. (India)

Smith+sobrino (Reino Unido)

Alcance del mercado de fibromas no osificantes

El mercado de fibromas no osificantes está segmentado según el tratamiento, el diagnóstico, los usuarios finales y el canal de distribución. El crecimiento entre estos segmentos lo ayudará a analizar los segmentos de escaso crecimiento en las industrias y brindará a los usuarios una valiosa descripción general del mercado e información del mercado para ayudarlos a tomar decisiones estratégicas para identificar las aplicaciones principales del mercado.

Tratamiento

Legrado

crioterapia

Injerto óseo

Otros

Diagnóstico

Rayos X, Biopsia

Exploración por tomografía computarizada (TC)

Imágenes por resonancia magnética (MRI)

Otros

Usuario final

Clínica

Hospital

Otros

Canal de distribución

Farmacia hospitalaria

Farmacia minorista

Farmacia en línea

Análisis/perspectivas regionales del mercado de fibromas no osificantes

Se analiza el mercado de fibromas no osificantes y el tratamiento, el diagnóstico, los usuarios finales y el canal de distribución proporcionan información y tendencias sobre el tamaño del mercado, como se mencionó anteriormente.

Los países cubiertos en el informe del mercado de fibromas no osificantes son EE. UU., Canadá y México en América del Norte, Alemania, Francia, Reino Unido, Países Bajos, Suiza, Bélgica, Rusia, Italia, España, Turquía, el resto de Europa en Europa, China. Japón, India, Corea del Sur, Singapur, Malasia, Australia, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Resto de Asia-Pacífico (APAC), Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Sudáfrica, Egipto, Israel, Resto de Medio Oriente y África (MEA) como parte de Medio Oriente y África (MEA), Brasil, Argentina y Resto de Sudamérica como parte de Sudamérica.

Se espera que Asia-Pacífico crezca durante el período previsto del mercado de fibromas no osificantes debido a las crecientes actividades de investigación y desarrollo y al aumento de la inversión en el sector de la salud. Además, el aumento del apoyo gubernamental a sus métodos de tratamiento y diagnóstico conduce a la mejora del mercado.

América del Norte domina el mercado en el período previsto debido a la amplia presencia de los principales actores del mercado y los altos ingresos disponibles. Además, una infraestructura sanitaria bien desarrollada en esta región conduce al crecimiento del mercado.

