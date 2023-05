Data Bridge Market Research ha publicado recientemente una amplia investigación titulada ” Mercado de fabricación aditiva”.“lo que garantiza que permanecerá mejor informado que su competencia. Al compilar este informe sobre el mercado global Fabricación aditiva, se tienen en cuenta varios factores, que incluyen el tipo de mercado, el tamaño de la organización, la disponibilidad en las instalaciones, la organización tipo de usuarios finales y la disponibilidad en regiones como América del Norte, América del Sur, Europa, Asia-Pacífico y Oriente Medio y África. Además, describe todos los desarrollos más recientes, lanzamientos de productos, empresas, fusiones y adquisiciones que han realizado los numerosos jugadores clave y marcas que impulsan el mercado con perfiles sistémicos de empresas.Su empresa estará mejor equipada con conocimiento gracias al informe Fabricación aditiva Market, que se compiló utilizando técnicas de investigación confiables. .

Data Bridge Market Research analiza que el mercado de fabricación aditiva está creciendo con una CAGR del 20,9% en el período de pronóstico de 2023 a 2030 y se espera que alcance los USD 91.853,88 millones para 2030 . El principal factor que impulsa el crecimiento del mercado de fabricación aditiva es la creciente demanda de componentes ligeros de las industrias automotriz y aeroespacial.

Visión general del mercado:

La fabricación aditiva (FA) es diferente del método de producción sustractivo, que prevé triturar material innecesario de un bloque de material. El uso de la fabricación aditiva en aplicaciones industriales suele referirse a la impresión 3D. La fabricación aditiva implica la adición de material capa por capa para formar un objeto mientras se hace referencia a un archivo tridimensional con la ayuda de una impresora 3D y un software de impresora 3D. Se selecciona una tecnología de fabricación aditiva adecuada del conjunto disponible de tecnologías según la aplicación.

El informe de mercado global Fabricación aditiva proporciona detalles de la participación de mercado, los nuevos desarrollos y el impacto de los actores del mercado nacionales y localizados, analiza oportunidades en términos de bolsillos de ingresos emergentes, cambios en las regulaciones del mercado, aprobaciones de productos, decisiones estratégicas, lanzamientos de productos, expansiones geográficas , e innovaciones tecnológicas en el mercado. Para comprender el análisis y el escenario del mercado, contáctenos para obtener un resumen del analista. Nuestro equipo lo ayudará a crear una solución de impacto en los ingresos para lograr su objetivo deseado.

Algunos de los principales actores que operan en el mercado Fabricación aditiva son:

Desarrollo reciente

En febrero, SLM Solutions lanzó SLM.Quality. Es una solución de software de garantía de calidad que permite a los clientes realizar evaluaciones de trabajos de construcción y calificaciones de procesos y certificaciones de piezas de manera más eficiente. Ya sea para la producción de una sola pieza o en serie, el SLM. Las soluciones de calidad pueden ayudar a los clientes industriales durante el proceso de calificación, mejorando la trazabilidad y la documentación de los datos clave del proceso. Este desarrollo ayudará a la empresa a atraer más clientes.

En febrero, SLM Solutions y Assembrix anunciaron conjuntamente la exitosa integración del software Assembrix VMS con las máquinas de SLM Solutions en todo el mundo. Esta nueva asociación satisfará la creciente demanda de los OEM de fabricación aditiva distribuida segura y permitirá la creación de un ecosistema de fabricación aditiva internacional confiable.

Oportunidades para jugadores

Aumentar la financiación gubernamental para promover la fabricación aditiva

La fabricación aditiva tiene un inmenso potencial para revolucionar el panorama de la fabricación y la producción industrial a través de procesos digitales, comunicaciones e imágenes. La fabricación aditiva es un negocio de moda que tiene una gran demanda de varias industrias como la aeroespacial, automotriz, médica, electrónica, moda, etc. Al ver la posibilidad potencial de la contribución de este sector a la economía de la nación, los gobiernos de diferentes países están ideando una estrategia diferente. para apoyar y promover esta industria.

Avance en el sector de la salud

En el campo de la medicina, cada paciente es único y, por lo tanto, la fabricación aditiva tiene un alto potencial para ser utilizada en aplicaciones médicas personalizadas. Las clínicas médicas más utilizadas son los implantes personalizados y las guías de sierras para modelos médicos. En los campos dentales, los productos de fabricación aditiva se utilizan en férulas, aparatos de ortodoncia, modelos dentales y guías de perforación. Sin embargo, los productos de fabricación aditiva también se utilizan para fabricar tejidos y órganos artificiales, que se pueden utilizar con fines de estudio en un instituto de investigación o entre consultas con médicos y pacientes. El desarrollo de la digitalización de imágenes médicas que permite la digitalización de la reconstrucción de modelos 3D a partir de la anatomía de los pacientes. El flujo de trabajo típico del dispositivo médico personalizado comienza con la obtención de imágenes o la captura de la geometría de la anatomía del paciente mediante métodos de escaneo 3D computarizados. Dichos datos se pueden utilizar para imprimir modelos 3D de la anatomía de un paciente o se pueden usar para crear dispositivos o implantes personalizados.

Análisis cualitativo y cuantitativo del mercado basado en la segmentación que involucra tanto factores económicos como no económicos.

Suministro de datos de valor de mercado (millones de USD) para cada segmento y subsegmento

Indica la región y el segmento que se espera que experimente el crecimiento más rápido y que domine el mercado.

Análisis por geografía destacando el consumo del producto/servicio en la región e indicando los factores que están afectando el mercado dentro de cada región

Panorama competitivo que incorpora la clasificación de mercado de los principales actores, junto con lanzamientos de nuevos servicios/productos, asociaciones, expansiones comerciales y adquisiciones en los últimos cinco años de las empresas perfiladas

Amplios perfiles de empresas que incluyen descripción general de la empresa, información de la empresa, evaluación comparativa de productos y análisis FODA para los principales actores del mercado.

La perspectiva actual y futura del mercado de la industria con respecto a los desarrollos recientes (que involucran oportunidades e impulsores de crecimiento, así como desafíos y restricciones tanto de las regiones emergentes como de las desarrolladas)

Incluye un análisis en profundidad del mercado desde varias perspectivas a través del análisis de las cinco fuerzas de Porter.

Proporciona información sobre el mercado a través de la cadena de valor

Escenario de la dinámica del mercado, junto con las oportunidades de crecimiento del mercado en los próximos años.

Impulsores del mercado de fabricación aditiva

Creciente demanda de componentes ligeros de las industrias automotriz y aeroespacial

El sector automotriz y aeroespacial requiere numerosos objetivos técnicos y económicos interactivos de rendimiento funcional, reducción del tiempo de entrega, manejo de costos y entrega de componentes críticos para la seguridad. Para satisfacer la demanda y compensar el consumo de combustible y la gestión de costos para mejorar el rendimiento técnico y permitir hacer una estructura más liviana que esté directamente relacionada con la mejora del rendimiento económico y técnico y que ayudará a la industria de las aerolíneas a transportar más carga útil, que directamente mejorar sus ingresos. Las tecnologías de fabricación aditiva, a diferencia de la fabricación tradicional convencional, utilizan la fabricación capa por capa basada en polvo o alambre típicos y materiales como el polímero plástico, que es liviano.

Ventajas que ofrece la fabricación aditiva en diversas industrias de usuarios finales

Industrias como la aeroespacial fueron algunas de las industrias que utilizaron productos de fabricación aditiva para su desempeño, y las piezas de aviones son utilizadas por productos de fabricación aditiva que son livianos y pueden soportar condiciones ambientales adversas, debido a que se requiere menos material y por el proceso de formación de capas de materiales por capas, las industrias aeroespaciales lo utilizan como ventaja para la reducción de peso y la reducción de desechos, que son muy importantes para la fabricación de piezas aeroespaciales para las principales empresas.

En las industrias médicas de rápida innovación, la utilización de productos de fabricación aditiva es una gran ventaja para médicos, pacientes e instituciones de investigación. A través del diseño de prototipos funcionales proporcionados por tecnologías de fabricación aditiva, ha sido una gran ventaja crear un diseño flexible de varias herramientas de salvamento de diseño necesarias para fines quirúrgicos y de estudio, herramientas utilizadas en el procedimiento dental, modelos previos a la cirugía para tomografías computarizadas, sierra personalizada y guías de perforación, recinto e instrumentación especializada.

Fácil personalización y producción a granel mediante fabricación aditiva

La personalización de la fabricación aditiva, a diferencia de la fabricación tradicional, no agrega costos adicionales para la personalización y no requiere ningún molde o herramientas determinadas para el diseño, solo necesita un prototipo de diseño 3D y puede ser creado por el propio cliente debido a la fácil personalización y producción rápida hay una gran demanda, y podemos producir en masa cualquier diseño único sin obstaculizar el costo y el tiempo al hacer uso de las impresoras 3D. No solo proporciona una producción personalizada en masa, sino que también le brinda al consumidor una experiencia única de compra y consumo en la que le brinda la sensación de pertenencia y satisfacción del consumidor en comparación con la contraparte que no brinda un diseño personalizado. También permite al consumidor comprar el diseño de su elección. Por ejemplo, NIKE, un fabricante de calzado, vende zapatos en su sitio web con un diseño en 3D donde el consumidor puede agregar su elección de color por su cuenta sin dudarlo mucho. Esto añadirá una ventaja a la competencia del mercado ya que, a través de este sistema, permite que el fabricante conozca a su cliente.

Aumento de la industrialización y avance de la tecnología de impresión 3D en metal

Con el aumento de la industrialización, existe una gran demanda de productos de impresión de metal 3D en industrias como la aeroespacial, automotriz, de atención médica y otras industrias. Con la demanda de varios campos de piezas en la industria aeroespacial para sus motores a reacción y otras piezas estructurales para personalizar piezas en las industrias automotrices para personalizar el diseño de zapatos y otros dispositivos electrónicos, existe una demanda para el desarrollo riguroso de tecnologías de impresión 3D, que funcionar de manera más eficiente y puede producir el producto a un ritmo mucho más rápido con más precisión. Por lo tanto, la demanda del avance y la conveniencia de las tecnologías de fabricación aditiva conducen a un aumento en la demanda de tecnologías de impresión de metales en 3D.

Restricciones/Desafíos

Altos costos de los equipos, maquinaria y falta de profesionales calificados

Los beneficios que brinda la fabricación aditiva han abierto amplios horizontes para crear absolutamente cualquier forma y componente 3D. Pero no todas las empresas no tienen la capacidad de integrar de manera asequible este tipo de actividad en sus procesos comerciales. Algunas de las causas más habituales que frenan el futuro de la fabricación aditiva son el elevado coste de los equipos y la falta de profesionales en esta industria.

El precio medio de los equipos de fabricación aditiva oscila entre 300.000 USD y 1,5 millones de USD. El costo de los consumibles industriales varía de USD 100 a USD 150 por pieza. Aunque el precio final depende del material elegido, como el plástico, que se considera la opción más económica entre todos los demás materiales disponibles. El tiempo requerido también es bastante alto, ya que lleva más de una hora imprimir un objeto de 40 cm.

Falta de eficiencia del software.

La fabricación aditiva que utiliza el proceso de fusión de lecho de polvo por láser (PBF) tiene la capacidad de crear formas complejas e intrincadas junto con estructuras orgánicas que antes eran demasiado caras o complejas para hacer usando operaciones de fabricación tradicionales. Por ejemplo, las libertades de diseño logradas por el láser PBF podrían explotarse para componentes livianos para construir las estructuras de celosía más intrincadas para un uso más eficiente del material. Pero, el láser PBF tiene sus desventajas. Incluye piezas de pared delgada/alta relación de aspecto que pueden fallar durante una construcción, estructuras de soporte difíciles de quitar, efectos de capas en la rugosidad de la superficie y diferentes configuraciones de parámetros de proceso, como configuraciones de láser para superficies de piel arriba y abajo. .

Alcance del mercado global de fabricación aditiva

tipo de material

Rieles

Plástica

Aleaciones

Cerámica

Tecnología

Estereolitografía (SLA)

Modelado de disposición fusionada (FDM)

Sinterización por láser (LS)

Impresión por chorro de aglomerante

Impresión de inyección de poliéster

Fusión por haz de electrones (EBM)

Fabricación de objetos laminados (LOM)

Otros

Solicitud

Automotor

Cuidado de la salud

Aeroespacial

Bienes de consumo

Industrial

Defensa

Arquitectura

Otros

Análisis a nivel de país del mercado de fabricación aditiva

Los países en el mercado global de fabricación aditiva son EE. UU., Canadá, México, Reino Unido, Rusia, Francia, España, Italia, Alemania, Turquía, Países Bajos, Suiza, Bélgica, Resto de Europa, Japón, China, Corea del Sur, India, Singapur , Tailandia, Indonesia, Malasia, Filipinas, Australia y Nueva Zelanda y el resto de Asia-Pacífico, Brasil, Argentina, resto de Sudamérica, Egipto, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Sudáfrica, Israel y resto de Oriente Medio y África

América del Norte domina el mercado global de fabricación aditiva . Estados Unidos domina en la región de América del Norte debido al desarrollo avanzado de tecnologías. Los mercados regionales como el mercado europeo también tienen una participación destacada en el mercado global de fabricación aditiva, seguido por Asia Pacífico, Medio Oriente y África y el mercado más bajo de América del Sur.

Razones clave para comprar este informe:

⁃ Utilizar información actual recopilada por nuestros propios investigadores. Esto le brinda acceso a datos históricos y proyectados que se analizan para revelar las razones por las que la industria de la fabricación aditiva está cambiando; esto le permite prever los cambios del mercado y preservar una ventaja competitiva.

⁃ El gráfico claro, el análisis sucinto y el estilo de tabla facilitan la obtención de los datos que necesita.

⁃ Define la región y el sector del mercado con mayor probabilidad de experimentar un rápido crecimiento y dominio del mercado.

⁃ Un análisis geográfico que muestre los factores que influyen en el mercado en cada región, así como la forma en que se utiliza el producto o servicio allí.

⁃ Perfiles detallados de las empresas de los principales actores del mercado, incluidos resúmenes ejecutivos, perspectivas corporativas, evaluación comparativa de productos, análisis FODA e información sobre lanzamientos recientes de servicios/productos, expansiones comerciales y adquisiciones por parte de las empresas perfiladas.

⁃ Un pronóstico del mercado para el año actual y los próximos años del sector que tiene en cuenta los cambios recientes, como las perspectivas de crecimiento, los impulsores de ese crecimiento y los desafíos y limitaciones en las economías emergentes y desarrolladas.

⁃ Proporciona información sobre el crecimiento futuro potencial del mercado, así como el conocimiento de la industria a través de un escenario de Cadena de valor – Dinámica del mercado.

Tabla de contenido: Mercado mundial de fabricación aditiva

Introducción Segmentación de mercado Resumen ejecutivo Perspectivas de primera calidad Visión general del mercado Mercado mundial de fabricación aditiva , por tipo Mercado mundial de fabricación aditiva, por tecnología Mercado global de fabricación aditiva, por aplicación Análisis FODA Perfil de la empresa Cuestionario Informes relacionados

