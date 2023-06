Nueva York, según un nuevo informe de investigación de mercado publicado por Global Insight Services, se espera que el ” mercado de etiquetas electrónicas para estantes ” crezca para 2031. El informe incluye una segmentación detallada y datos del tamaño del mercado por categorías, tipos de productos, aplicaciones y geografías. El informe también incluye un análisis exhaustivo de los problemas clave, las tendencias y los impulsores, las restricciones y los desafíos, el panorama competitivo, así como los eventos recientes, como las actividades de fusiones y adquisiciones en el mercado.

Descargar muestra de informe: https://www.globalinsightservices.com/request-sample/GIS24612

Una etiqueta de estantería electrónica (ESL) es una etiqueta de precio digital que se utiliza para mostrar el precio de un artículo en una tienda minorista. Los ESL generalmente se fijan a los estantes o se cuelgan de los estantes y se pueden actualizar electrónicamente, lo que elimina la necesidad de que los empleados de la tienda cambien los precios manualmente. Los ESL también se pueden usar para mostrar otra información sobre un artículo, como su nivel de existencias, descripción u ofertas especiales.

Los ESL ofrecen varios beneficios sobre las etiquetas de precio de papel tradicionales. Se pueden actualizar de forma instantánea y remota, lo que puede ahorrar tiempo y costos de mano de obra. Los ESL también pueden ayudar a prevenir errores de fijación de precios, lo que puede provocar la pérdida de ventas y la frustración del cliente. Además, los ESL pueden proporcionar información en tiempo real a los compradores, lo que puede ayudarlos a tomar decisiones de compra informadas.

A pesar de estas ventajas, los ESL no están exentos de desafíos. Pueden ser costosos de implementar y mantener, y sus baterías deben reemplazarse periódicamente. Además, las ESL pueden ser susceptibles de manipulación y robo.

Tendencias clave

Hay varias tendencias clave en la tecnología de etiquetas electrónicas para estantes. Uno es el cambio hacia etiquetas más eficientes energéticamente. Esto está siendo impulsado por la necesidad de reducir el consumo y los costos de energía, así como por las regulaciones en algunos países. Otra tendencia es el desarrollo de etiquetas que puedan ser leídas por teléfonos inteligentes y otros dispositivos. Esto se debe a la necesidad de los minoristas de brindar más información a los consumidores y hacer que las compras sean más convenientes. Finalmente, hay una tendencia hacia etiquetas que son más interactivas y brindan más información a los compradores. Esto se debe a la necesidad de involucrar a los compradores de manera más efectiva y brindarles más información sobre los productos.

Factores clave

Los impulsores clave del mercado de etiquetas electrónicas para estanterías incluyen la necesidad de precios en tiempo real, la necesidad de precios precisos y la necesidad de una mejor gestión del inventario. La fijación de precios en tiempo real es importante porque permite a los minoristas actualizar inmediatamente los precios en respuesta a los cambios en el mercado. Esto es especialmente importante para los minoristas que venden productos que son sensibles a los cambios en el mercado, como las materias primas. La fijación de precios precisa también es importante porque permite a los minoristas evitar cobrar de más o de menos a los clientes. Una mejor gestión del inventario es otro impulsor clave del mercado de las etiquetas electrónicas para estanterías porque permite a los minoristas realizar un seguimiento más preciso de los niveles de inventario y tomar mejores decisiones sobre cuándo pedir nuevos productos.

Compre ahora: https://www.globalinsightservices.com/checkout/single_user/GIS24612

Segmentos de mercado

El mercado de etiquetas electrónicas para estantes se ha segmentado en tipo, tecnología, industria de uso final y región. Según el tipo, el mercado de etiquetas electrónicas para estanterías se divide en LCD y E-Paper. Sobre la base de la tecnología, el mercado se bifurca en tecnología orientada al proveedor y tecnología orientada al cliente. Según la industria de uso final, el mercado está segmentado en hipermercados, tiendas minoristas no alimentarias, tiendas especializadas y otros. Por regiones, el mercado se analiza en América del Norte, Europa, Asia Pacífico y el resto del mundo.

Jugadores claves. Jugadores principales

Algunos de los jugadores clave del mercado de etiquetas electrónicas para estanterías son Pricer AB (Suecia), SES-imagotag (Francia), Opticon Sensors Europe BV (Países Bajos), Cest Co., Ltd (Corea del Sur), TroniTAG GmbH (Alemania), Retail Solutions Pro DBA (EE. UU.), Solum ESL (Alemania), M2COMM (Taiwán), Teraoka Seiko Co., Ltd (Japón) y E Ink Holdings Inc. (Taiwán).

Obtenga un alcance personalizado para satisfacer sus necesidades, pregunte a un experto: https://www.globalinsightservices.com/request-customization/GIS24612

Razones para comprar Etiqueta electrónica de estante Informe de mercado:

• Desarrollar una comprensión integral del panorama del mercado: estructura de la industria, cadena de valor, actores clave, tendencias, impulsores y desafíos

• Impulsar los ingresos y la estrategia de entrada al mercado al obtener información sobre qué segmentos y geografías son más grandes y con mayor probabilidad de crecer más rápido

• Formular ventas y estrategias de marketing mediante la comprensión de los competidores, su posicionamiento y las fortalezas y debilidades

• Desarrolle estrategias comerciales y de fusiones y adquisiciones mediante la comprensión de las últimas tendencias y los jugadores emergentes en el mercado

• Refine sus planes comerciales al comprender el impacto de las disrupciones como Covid-19 y Rusia -Ucrania conflicto en el mercado

Nuevo informe publicado por Global Insight Services: https://www.globalinsightservices.com/reports/hydrogen-projects-database/

Acerca de los servicios de información global:

Global Insight Services (GIS) es una firma líder de investigación de mercado de múltiples industrias con sede en Delaware, EE. UU. Estamos comprometidos a proporcionar a nuestros clientes datos, análisis y herramientas de la más alta calidad para satisfacer todas sus necesidades de investigación de mercado. Con GIS, puede estar seguro de la calidad de los resultados, de una metodología de investigación sólida y transparente y de un servicio superior.

Contáctenos:

Global Insight Services LLC

16192, Coastal Highway, Lewes DE 19958

Correo electrónico: [email protected]

Teléfono: +1-833-761-1700

Sitio web: https://www.globalinsightservices.com/