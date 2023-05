El mercado global de enzimas para alimentación animal está experimentando un crecimiento significativo y crecerá considerablemente en los próximos años, lo que aumentará las preocupaciones de salud sobre el brote de varias enfermedades animales. Los cerdos y las aves de corral no pueden digerir aproximadamente el 25 % de la dieta que reciben porque los ingredientes del alimento tienen algunos elementos nocivos no degradables que restringen el proceso digestivo y los animales carecen de las enzimas necesarias para degradar esos complejos en el alimento. Las enzimas son proteínas que ayudan a la descomposición, digestión y absorción de los elementos naturales como la fibra y el fitato en varios ingredientes de alimentos.

Proporcionar un suplemento enzimático al ganado ayuda a producir más carne por animal a un costo muy bajo y también mejora la salud general del ganado a largo plazo, lo que aumenta el margen de beneficio del avicultor o propietario. Tasa de mortalidad entre el descenso del ganado al dar enzimas de alimentación animal a los animales.

𝐊𝐞𝐲 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐧𝐢𝐞𝐬

DSM Nutritional Products, BASF SE, Amano Enzyme Inc., AB Enzymes GmbH, Novozymes A/S, Danisco Animal Nutrition (DuPont), Adisseo France SAS, Biocatalysts Ltd., Chr. Hansen A/S, Biovet JSC

𝐑𝐞𝐠𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐀𝐧𝐚𝐥𝐲𝐬𝐢𝐬:

Los principales actores del mercado han lanzado nuevos productos que exhiben capacidades mejoradas. Los fabricantes se han centrado en producir nuevos productos de enzimas para aplicaciones específicas, ya que existen diferentes demandas basadas en la utilización. Por ejemplo, en septiembre de 2019, DuPont Animal Nutrition, una unidad comercial de DuPont Nutrition & Biosciences (DuPont), lanzó Axtra PHY en Japón, una enzima fitasa de acción rápida diseñada para mejorar el rendimiento animal y reducir el desperdicio de fósforo.

El aumento en la producción de ganado como aves, cerdos y peces ha resultado en un aumento en la demanda de productos de enzimas para alimentación animal. La creciente necesidad de ingredientes para piensos, que ayudan a mejorar la calidad del ganado, está dando impulso al mercado. Varios beneficios para la salud que ofrecen las enzimas para alimentos para animales, como mejorar el nivel de energía y mejorar la tasa de metabolismo, están impulsando aún más el crecimiento del mercado.

Beneficios clave del informe

Este estudio presenta la descripción analítica de la industria global de enzimas para alimentación animal junto con las tendencias actuales y las estimaciones futuras para determinar los bolsillos de inversión inminentes.

El informe presenta información relacionada con impulsores clave, restricciones y oportunidades junto con un análisis detallado de la cuota de mercado global de Enzimas para alimentación animal.

El mercado actual se analiza cuantitativamente para resaltar el escenario de crecimiento del mercado global Enzimas de alimentación animal.

El análisis de las cinco fuerzas de Porter ilustra la potencia de los compradores y proveedores en el mercado.

El informe proporciona un análisis detallado del mercado mundial de enzimas para alimentación animal según la intensidad competitiva y cómo se desarrollará la competencia en los próximos años.

Además, la prevalencia de diversas enfermedades transmitidas por los alimentos entre los animales está aumentando la demanda de productos enzimáticos para alimentación animal. La fácil disponibilidad y la tasa económica de enzimas para alimentación animal aumentan la rentabilidad, lo que le da más tracción al mercado.

