La carbohidrasa, un constituyente de las enzimas de panadería, ha atraído la atención de los fabricantes de panadería por su alta estabilidad térmica. El aumento en la utilización de carbohidrasa como enzimas de panadería para la preparación de tortas y pasteles, harina, galletas y panes, a su vez, ha desencadenado el crecimiento del mercado de enzimas de panadería de carbohidrasa, que se espera que supere el valor de EE. UU . $ 650 Mn para fines de 2028 y junto con impulsar el crecimiento del mercado de enzimas de panadería. Los productos a base de pan, como sándwiches, pizzas y hamburguesas, ofrecidos por minoristas como Pizza Hut y Subway, han sido consumidos cada vez más por los clientes. Como resultado, ha habido un aumento perpetuo en la demanda de pan con una vida útil considerablemente más larga.

La inclinación de los consumidores hacia los ingredientes alimentarios naturales los ha influido para favorecer las enzimas de panadería naturales sobre los aditivos sintéticos como los emulsionantes, lo que se ha reflejado positivamente en el crecimiento del mercado mundial de enzimas de panadería. Además, la creciente tasa de población y sus necesidades alimentarias han aumentado el valor del mercado de enzimas de panadería. A nivel mundial, el mercado de enzimas para panadería está a punto de superar un valor de US$ 1.285 Mn para finales de 2028, según un informe publicado por Persistence Market Research (PMR).

Demanda de pan orgánico y sin gluten, en la parte posterior de la creciente conciencia de la salud, para brindar perspectivas de crecimiento lucrativo al mercado de enzimas de panadería

El aumento de la conciencia sobre la salud entre los consumidores los ha influido para elegir productos alimenticios de panadería nutritivos con un bajo nivel de azúcar. Además, los gobiernos de numerosos países han estado apoyando la utilización de enzimas de panadería, con el fin de satisfacer la demanda de productos limpios por parte de los consumidores. Tales iniciativas han influenciado a los fabricantes de productos de panadería para hacer un cambio notable hacia las enzimas de panadería, lo que favorecerá el crecimiento del mercado de enzimas de panadería.

La propensión de los consumidores a los alimentos orgánicos ha creado una demanda de pan orgánico sin gluten, que es otro impulsor de crecimiento sólido para el mercado de enzimas de panadería. Teniendo en cuenta esta tendencia, Royal DSM ha desarrollado una cartera de productos con enzimas de panadería que se adhieren a las pautas de cumplimiento de la legislación de los EE. UU. y la UE y son aptas para ser etiquetadas como orgánicas.

América del Norte seguirá siendo la región de mayor crecimiento y APEJ será la región de más rápido crecimiento en el mercado de enzimas de panadería

El estudio de mercado brinda una visión holística del mercado de enzimas de panadería al analizar el desempeño del mercado consolidado en una región específica. Las geografías analizadas en el informe comprenden APEJ, MEA, América Latina, Japón, América del Norte, Europa Occidental y Europa del Este.

En la actualidad, APEJ, América del Norte y Europa occidental han adquirido más del 85 % de la participación total del mercado de enzimas para panadería, en donde América del Norte sigue siendo una región fuerte y APEJ sigue siendo la región de más rápido crecimiento para el mercado de enzimas para panadería. Se está lanzando una amplia gama de productos y productos de panadería innovadores en APEJ, que se anticipa que impulsará el crecimiento del mercado de enzimas de panadería.

Análisis de rendimiento de los jugadores clave en el mercado Enzimas de panadería

El estudio de mercado abarca una visión incisiva del mercado de enzimas de panadería mediante el análisis de las estrategias comerciales de los actores clave del mercado, que incluyen Danisco A/S (DuPont), Lallemand Royal DSM, AlindaVelco SA, BDF Natural Ingredients, Amano Enzymes, Caldic BV , Advanced Enzymes, DeutscheBack (Stern-Wywiol Gruppe), Novozymes, LEVEKING, BASF, VEMO 99 Ltd., Maps Enzymes Limited, Mirpain, AB Enzymes GmbH (Associated British Food), Corbion NV, Puratos Group, EI Dupont De Nemours and Company , Engrain, Dyadic International, Dansico, Mirpain y Kerry Group, entre otros.

Estos fabricantes se esfuerzan por mejorar sus productos mediante el uso efectivo de la tecnología, que cuenta con el apoyo de los participantes locales del mercado de enzimas de panadería en todo el mundo. Los fabricantes y productores del mercado de enzimas para panadería han cambiado su enfoque hacia las economías en desarrollo como Los Ángeles, MEA y APEJ, que se consideran desvalidas en este mercado.

