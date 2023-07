Mercado de dispositivos de detección de caries 2022

Se espera que el mercado global Dispositivo de detección de caries crezca a un ritmo imparable en los próximos años. Dado que la salud ambiental es un tema de preocupación, todo, desde las redes de transporte público, el suministro de energía y el almacenamiento de desechos hasta el monitoreo del equilibrio ecológico, está siendo asumido por IoT e IA. Por lo tanto, se podría inferir que con las “ciudades inteligentes” vendrían “soluciones inteligentes para el usuario final” en los próximos años.

El dispositivo de detección de caries tiene como objetivo superar los límites de los métodos de diagnóstico tradicionales y puede ayudar a identificar la caries en una etapa más temprana. Convencionalmente, la caries dental ha sido diagnosticada visualmente y usando exploradores y radiografías. En su mayoría, los dispositivos de detección de caries se utilizan para evaluar un área visualmente sospechosa en un diente.

Obtenga una copia de muestra gratuita de este informe @ https://www.persistencemarketresearch.com/samples/21265

Se pueden usar para monitorear la progresión de la caries y ayudar en la decisión de prevenir, remineralizar o restaurar. Se pueden usar para examinar la estructura del esmalte antes de la colocación del sellador y algunos dispositivos de detección de caries también se pueden usar para verificar los márgenes del sellador a lo largo del tiempo.

Además, algunos dispositivos cuantificables de detección de caries se pueden usar en pacientes longitudinalmente y cualquier cambio se puede registrar, abordando el tratamiento según sea necesario. El dispositivo permite a los médicos brindar atención personalizada al paciente. El manejo reciente de caries ha progresado desde un enfoque quirúrgico a técnicas no invasivas, preventivas y de manejo de enfermedades.

Hay una serie de modalidades para reconocer la caries. El dispositivo más extendido utilizado para detectar caries mediante el uso de fluorescencia. Detecta bacterias en la superficie del diente iluminándolo con luz violeta. Representa una gran mejora con respecto a métodos más primitivos, como la radiografía digital de mordida y la identificación visual de caries.

Se prevé que el mercado mundial de dispositivos de detección de caries registre una CAGR significativa durante el período de pronóstico. El mercado de dispositivos de detección de caries está siendo impulsado principalmente por el aumento de la inversión en investigación y desarrollo en la industria de la salud que puede impulsar el mercado global de dispositivos de detección de caries.

A medida que los pacientes se vuelvan más conscientes de los costos y el valor, preferirán un tratamiento objetivo y basado en la evidencia. El dispositivo de detección de caries es una forma en que los médicos pueden brindar este tipo de atención. A través de estos dispositivos, los médicos pueden convencer fácilmente a sus pacientes de la necesidad de someterse a procedimientos restaurativos.

Esto puede impulsar la demanda de dispositivos de detección de caries y puede impulsar el mercado global. A medida que estos productos se vuelvan más comunes en las prácticas dentales, los higienistas los utilizarán con más frecuencia en sus prácticas para proporcionar mayores capacidades de diagnóstico.

Solicitud de tabla de contenido @ https://www.persistencemarketresearch.com/toc/21265

Este factor, en última instancia, mejora el crecimiento del mercado de servicios de dispositivos de detección de caries durante el período de pronóstico y aumenta la demanda de dispositivos de detección de caries. Sin embargo, el aplanamiento de las políticas de reembolso de atención dental restringe el crecimiento del mercado de dispositivos de detección de caries.

El mercado global de servicios de dispositivos de detección de caries está segmentado según la tecnología y el usuario final:

Tecnología Tecnología fluorescente

Tecnología de transiluminación Usuario final hospitales

Clínicas Dentales

Geográficamente, el mercado de servicios de dispositivos de detección de caries está segmentado en cinco regiones clave, como América del Norte, América Latina, Europa, Asia Pacífico (APAC) y Medio Oriente y África (MEA). América del Norte se ha convertido en el mercado lucrativo para los servicios de dispositivos de detección de caries y se prevé que emerja como el mercado de más rápido crecimiento debido al aumento de la demanda de procedimientos dentales.

Se espera que Europa registre un crecimiento significativo durante un período de pronóstico debido a que el aumento en el número de profesionales dentales calificados aumentaría el acceso a los servicios de atención dental. También se espera que la región APAC registre un crecimiento significativo en el mercado de servicios de dispositivos de detección de caries durante un período de pronóstico.

Acceda al informe completo @ https://www.persistencemarketresearch.com/checkout/21265

Algunos de los jugadores que operan en el mercado mundial de servicios de dispositivos de detección de caries son Quantum Dental Technologies Inc., Hu-Friedy Mfg. Co., LLC, DentLight, Inc., ACTEON Group, KaVo Dental, Dentsply Sirona, DEXIS, LLC y otros. Estas empresas están muy enfocadas y contribuyen aún más al crecimiento del mercado de servicios de dispositivos de detección de caries a nivel mundial.

Mercado de dispositivos de detección de caries: aspectos destacados del informe

Una descripción detallada del mercado principal del mercado Dispositivo de detección de caries

Cambiando la dinámica del mercado Dispositivo de detección de caries en la industria

Segmentación detallada del mercado Dispositivo de detección de caries

Dispositivo de detección de caries histórico, actual y proyectado Tamaño del mercado con respecto al volumen y el valor

Tendencias y desarrollos recientes de la industria en el mercado Dispositivo de detección de caries

Panorama competitivo del mercado Dispositivo de deteccion de caries

Estrategias para jugadores clave y productos ofrecidos

Segmentos potenciales y de nicho, regiones geográficas que exhiben un crecimiento prometedor

Una perspectiva neutral sobre el desempeño del mercado Dispositivo de detección de caries

Informacion imprescindible para Dispositivo de deteccion de caries Los jugadores del mercado para mantener y mejorar su huella en el mercado

Sobre nosotros:

PersistenceMarketResearch es una empresa estimada con una reputación de servir a clientes en los dominios de tecnología de la información (TI), atención médica y productos químicos. Nuestros analistas realizan minuciosas investigaciones primarias y secundarias para proporcionar un informe fluido con una perspectiva de 360 ​​grados. Los datos se comparan con organizaciones de renombre, bases de datos confiables y encuestas internacionales para producir informes impecables respaldados con información gráfica y estadística.

Contáctenos:

Dirección de investigación de mercado de persistencia

: 305 Broadway, 7th Floor, New York City,

NY 10007 Estados Unidos

Teléfono de EE. UU.: +1-646-568-7751

EE. UU.-Canadá Número gratuito: +1 800-961-0353

Ventas : [email protected] .com