La demanda de solventes desaromáticos continúa aumentando en India. De acuerdo con un nuevo informe publicado por Persistence Market Research, el mercado de solventes desaromáticos en la India se prevé que tenga una CAGR del 7,1 % entre 2016 y 2024. Crece la preocupación por los peligros causados ​​por el uso de solventes convencionales y el correspondiente aumento Se espera que la demanda de alternativas efectivas pero más seguras y ecológicas impulse la demanda de solventes desaromáticos en India durante el período de evaluación.

Se espera que el mercado desaromático en la parte occidental del país experimente el mayor crecimiento, mientras que las partes norte y sur también seguirán representando cuotas de mercado respetables. Por otro lado, el crecimiento del mercado será lento en la parte oriental de India durante 2024.

El informe titulado ” Mercado de disolventes desaromáticos : análisis y pronóstico de la industria de la India, 2016-2024″ revela que en 2016, se obtuvieron INR 2925,9 Mn de las ventas de disolventes desaromáticos en India, que se prevé alcancen INR 5073,4 Mn por 2024-finales, reflejando una CAGR de 7.1%.

La vertical de productos químicos y materiales sería testigo de una transformación ecológica en el próximo período. El reciclaje de residuos plásticos sería una de estas iniciativas ecológicas. Esta sería también una era de informática de materiales, es decir, el aprendizaje automático se emplearía para el desarrollo de materiales, lo que, además de mejorar el costo de I+D, también proporcionaría una mayor agilidad.

La biología sintética sería otra tendencia dominante, ya que facilitaría una distribución más flexible de los productos químicos y también ayudaría en la exploración de nuevos mercados, eso también, a costos más bajos. Persistent Market Research está en la presentación de estos detalles de la vertical de productos químicos y materiales a través de su equipo de analistas y consultores fascinantes.

Mercado de disolventes desaromáticos de la India: tendencias clave

Se espera que la creciente preferencia por productos de alto punto de inflamación para aplicaciones de fluidos de perforación y trabajo de metales proporcione un impulso en el mercado.

Algunos de los principales participantes del mercado se están enfocando activamente en ofrecer solventes desaromáticos que satisfagan los requisitos específicos de uso final.

Últimamente, las empresas que operan en el mercado de solventes desaromáticos a nivel mundial están poniendo énfasis en mejorar aún más la calidad y aumentar la producción de solventes utilizando materia prima a base de gas natural, que se sintetiza utilizando la tecnología Gas-To-Liquid (GTL) en lugar de convencional. materia prima a base de aceite.

Se espera que la región de Asia Pacífico sea un destino atractivo para los fabricantes y proveedores de solventes desaromáticos, debido a su creciente demanda de algunos países emergentes como China, India y Corea del Sur.

Además, los fabricantes están canalizando recursos para aumentar las capacidades de producción a fin de satisfacer la creciente demanda de un conjunto diverso de industrias.

El estudio de Persistence Market Research sobre el mercado de solventes desaromáticos de la India identificó que el solvente desaromático de punto de inflamación medio representó más del 76 % del valor del mercado en 2016. Sin embargo, la participación de mercado del solvente desaromático de punto de inflamación medio es probable que disminuya ligeramente durante el período de evaluación.

Según el punto de ebullición, se espera que los disolventes desaromáticos de tipo 2 (185–240 °C) sigan siendo muy lucrativos para los fabricantes de la India. En 2016, el solvente desaromático de tipo 2 representó alrededor del 76,3% de participación en términos de valor y se espera que siga siendo dominante durante todo el período de pronóstico.

Se proyecta que el uso de solventes desaromáticos en la fabricación de pinturas, recubrimientos y tintas se mantenga significativamente alto durante los próximos dos años. Mientras tanto, se espera que su uso en el trabajo de metales crezca rápidamente debido a la creciente adopción de solventes desaromatizados de alto punto de inflamación menos tóxicos y no corrosivos en aplicaciones de trabajo de metales. Para fines de 2024, se usarán alrededor de INR 1,112.4 Mn de solventes desaromáticos para el trabajo de metales.

Exxon Mobil Corporation, Royal Dutch Shell plc., Mehta Petro Refineries Ltd, Raj Petro Specialties Pvt Ltd, Eastern Petroleum Pvt. Ltd., Total SA y Avani Petrochem Private Ltd se encuentran entre algunas de las empresas destacadas que operan en el mercado de solventes desaromáticos de la India.

