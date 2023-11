Mercado de diagnóstico y terapéutica de la insuficiencia pancreática exocrina (EPI) de América del Norte por tendencias emergentes, estrategias comerciales y panorama competitivo

Este informe de mercado es un excelente informe que le permite a la industria de SALUD tomar decisiones estratégicas y alcanzar objetivos de crecimiento. La industria de la ATENCIÓN MÉDICA puede verse muy beneficiada con este informe de investigación de mercado que enfoca claramente el mercado y el panorama competitivo y ayuda a tomar mejores decisiones. En este documento comercial, la segmentación del mercado también se realizó en detalle en función de varios parámetros que incluyen aplicaciones, verticales, modelo de implementación, usuario final y geografía.

El creciente conocimiento de la tecnología de diagnóstico avanzada en América del Norte ha mejorado la demanda del mercado. El creciente gasto sanitario para mejores servicios de salud también contribuye al crecimiento del mercado. Los principales actores del mercado se centran en varios lanzamientos y aprobaciones de servicios durante este período crucial. Además, el aumento en el avance de los procesos y técnicas también contribuye a la creciente demanda de terapias y diagnósticos de la insuficiencia pancreática exocrina (EPI).

Se espera que el mercado de diagnóstico y terapéutica de la insuficiencia pancreática exocrina (EPI) de América del Norte crezca en el año previsto debido al aumento de los actores del mercado y la disponibilidad de servicios avanzados. Además, los fabricantes participan en actividades de desarrollo para lanzar servicios novedosos al mercado. El creciente desarrollo de técnicas sanitarias avanzadas está impulsando aún más el crecimiento del mercado. Sin embargo, dificultades como las estrictas regulaciones para obstaculizar el sector terapéutico y de diagnóstico de la insuficiencia pancreática exocrina (EPI), los efectos secundarios y los obstáculos religiosos asociados con la terapia de reemplazo de enzimas pancreáticas (PERT) podrían obstaculizar el crecimiento del sector terapéutico y de diagnóstico de la insuficiencia pancreática exocrina (EPI) de América del Norte. ) mercado de terapéutica y diagnóstico en el período de pronóstico.

Se espera que el aumento del gasto sanitario en avance y desarrollo brinde oportunidades al mercado. Sin embargo, el alto costo asociado con el diagnóstico y tratamiento de EPI puede desafiar el crecimiento del mercado.

Data Bridge Market Research analiza que se espera que el mercado de diagnóstico y terapéutica de la insuficiencia pancreática exocrina (EPI) de América del Norte alcance el valor de 6.797,66 millones de dólares estadounidenses para 2030, con una tasa compuesta anual del 7,3% durante el período previsto.

La insuficiencia pancreática exocrina (EPI) es una afección médica en la que el páncreas no produce suficientes enzimas digestivas para digerir grasas, proteínas y carbohidratos en el intestino. La EPI puede ser causada por diversas afecciones, como pancreatitis crónica, fibrosis quística y cáncer de páncreas. La terapia para la EPI implica el uso de terapia de reemplazo de enzimas pancreáticas (PERT), que proporciona las enzimas digestivas necesarias que el páncreas no produce. PERT generalmente se toma con comidas y refrigerios para ayudar a descomponer los alimentos y absorber los nutrientes adecuadamente; Hay varios productos PERT disponibles, como pancrelipasa, pancreatina y lipasa.

El diagnóstico de EPI puede incluir análisis de sangre para medir los niveles de enzimas digestivas en la sangre, prueba de elastasa fecal para verificar el nivel de elastasa pancreática en las heces y pruebas de imágenes, como tomografías computarizadas, resonancias magnéticas o ecografías endoscópicas para visualizar el páncreas. y detectar cualquier anomalía. Además, las pruebas de aliento pueden medir los niveles de hidrógeno y metano en el aliento, lo que indica EPI.

Desarrollos recientes

En agosto de 2021, AzurRx anunció que había participado en el desarrollo de la lipasa derivada de levadura, MS1819, que ha sido diseñada para tener una actividad enzimática superior en comparación con los tratamientos actuales.

En febrero de 2023, Codexis, Inc. y Nestlé Health Science anunciaron los hallazgos provisionales de un ensayo de fase 1 que examina la seguridad, tolerabilidad, farmacocinética (PK) y farmacodinamia de CDX-7108. Se creó una variación de la lipasa llamada CDX-7108 expresamente para solucionar los inconvenientes del actual tratamiento de reemplazo de enzimas pancreáticas (PERT). Esto ha ayudado a la empresa a comercializar el producto.

Explore el informe completo: https://www.databridgemarketresearch.com/reports/north-america-exocrine-pancreatic-insufficiency-epi-therapeutics-and-diagnostics-market?Shri

Algunos de los principales actores que operan en el mercado de diagnóstico y terapéutica de la insuficiencia pancreática exocrina (EPI) de América del Norte son EagleBio, AbbVie. Nordmark Arzneimittel GmbH & Co., Digestive Care, Inc., Cilian AG, Alcresta Therapeutics, Inc., ChiRhoClin, Abbott, Bioserv Diagnostics, Laboratory Corporation of America, grupo de empresas Organon Metagenics LLC, Janssen, Nestlé., VIVUS LLC., y ScheBo Biotech AG, entre otros.

Alcance del mercado de diagnóstico y terapéutica de la insuficiencia pancreática exocrina (EPI) de América del Norte

El mercado de diagnóstico y terapéutica de la insuficiencia pancreática exocrina (EPI) de América del Norte se clasifica en cinco segmentos notables, como diagnóstico, tratamiento, tipo de medicamento, usuario final y canal de distribución. El crecimiento entre segmentos le ayuda a analizar nichos de crecimiento y estrategias para acercarse al mercado y determinar sus áreas de aplicación principales y la diferencia en sus mercados objetivo.

Diagnóstico

Pruebas de imagen

Prueba de función pancreática

Sobre la base del diagnóstico, el mercado de diagnóstico y terapéutica de la insuficiencia pancreática exocrina (EPI) de América del Norte se segmenta en pruebas de imagen y pruebas de función pancreática.

Tratamiento

Manejo Nutricional

Terapia de reemplazo de enzimas pancreáticas (PERT)

Sobre la base del tratamiento, el mercado terapéutico y de diagnóstico de la insuficiencia pancreática exocrina (EPI) de América del Norte se segmenta en manejo nutricional y terapia de reemplazo de enzimas pancreáticas (PERT).

Tipo de droga

Genérico

De marca

Según el tipo de medicamento, el mercado terapéutico y de diagnóstico de la insuficiencia pancreática exocrina (EPI) de América del Norte se segmenta en genéricos y de marca.

Usuario final

hospitales

Clínicas especializadas

Cuidados en el hogar

Centro de Diagnóstico

Institutos académicos y de investigación

Otros

Según el usuario final, el mercado de diagnóstico y terapéutica de la insuficiencia pancreática exocrina (EPI) de América del Norte se segmenta en hospitales, clínicas especializadas, atención domiciliaria, centros de diagnóstico, institutos académicos y de investigación, entre otros.

Canal de distribución

Licitación directa

Farmacia minorista

Distribuidor externo

Otros

