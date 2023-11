Mercado De Diagnóstico Del Cáncer De Melanoma Por Tendencias Emergentes, Estrategias Comerciales, Tecnologías En Desarrollo, Ingresos Y Panorama Competitivo

Este informe de mercado es un excelente informe que le permite a la industria de SALUD tomar decisiones estratégicas y alcanzar objetivos de crecimiento. La industria de la ATENCIÓN MÉDICA puede verse muy beneficiada con este informe de investigación de mercado que enfoca claramente el mercado y el panorama competitivo y ayuda a tomar mejores decisiones. En este documento comercial, la segmentación del mercado también se realizó en detalle en función de varios parámetros que incluyen aplicaciones, verticales, modelo de implementación, usuario final y geografía.

Se espera que el mercado mundial de diagnóstico del cáncer de melanoma gane crecimiento en el período previsto de 2023 a 2030. Data Bridge Market Research analiza que el mercado está creciendo con una tasa compuesta anual del 7,2% en el período previsto de 2023 a 2030 y se espera que alcance USD 7.525,28 millones al 2030.

Definición de mercado

El diagnóstico del cáncer de melanoma se conoce como el proceso de identificación del cáncer de melanoma mediante el estudio de células y moléculas de la piel. Estos diagnósticos de cáncer de melanoma se utilizan como estrategia para investigar, analizar y diagnosticar determinadas células o moléculas con la ayuda de diversas pruebas realizadas en el laboratorio. Se utiliza especialmente para medir un biomarcador específico o identificar el biomarcador en las células de la piel. El diagnóstico de cáncer de melanoma se utiliza con el objetivo de proporcionar pruebas más eficientes y diagnósticos más rápidos.

El diagnóstico del cáncer de melanoma ayuda a los médicos a descubrir las etapas del cáncer para tratar eficazmente a los pacientes en distintas etapas. Además, con el potencial para la práctica clínica, se utilizan varias pruebas para brindar apoyo adicional para aumentar la eficiencia en el diagnóstico del cáncer de melanoma, y ​​la presencia de los principales actores del mercado también contribuye al crecimiento del mercado.

El desarrollo del mercado

En 2022, Quest Diagnostics Incorporated anunció que la compañía ha colaborado con Decode Health para obtener datos basados ​​en biomarcadores que puedan ayudar a reducir el tiempo y el costo del desarrollo de nuevas pruebas de diagnóstico y objetivos farmacológicos para diferentes tipos de cáncer.

En 2022, Myriad Genetics, Inc. anunció la expansión de su asociación estratégica con Intermountain Precision Genomics, un servicio de Intermountain Healthcare, para agregar una nueva prueba de selección de terapia de biopsia líquida a la creciente cartera de oncología de la compañía. Esto da como resultado un creciente espacio de biopsia líquida para la prueba precisa del tumor.

Se espera que la creciente demanda de medicina personalizada impulse la tasa de crecimiento del mercado

La necesidad de terapias dirigidas y herramientas de diagnóstico precisas impulsa la creciente demanda de medicina personalizada en el diagnóstico del cáncer de melanoma. Los diagnósticos avanzados pueden identificar mutaciones genéticas específicas y biomarcadores asociados con el melanoma, lo que permite enfoques de tratamiento personalizados adaptados a cada paciente. Estas herramientas brindan información sobre las características moleculares de los tumores, lo que ayuda a los profesionales de la salud a tomar decisiones de tratamiento informadas y mejorar los resultados de los pacientes. La medicina personalizada mejora la eficacia de los tratamientos para el melanoma, lo que se traduce en mejores resultados para los pacientes y una mayor calidad de la atención.

Principales actores

Data Bridge Market Research reconoce que las siguientes empresas como los principales actores del mercado de diagnóstico del cáncer de melanoma son Nanostring (EE. UU.), Thermo Fisher Scientific Inc. (EE. UU.), Quest Diagnostics Incorporated (EE. UU.), Agilent Technologies, Inc. (EE. UU. ),QIAGEN (Alemania), Inivata Ltd (Reino Unido), F. Hoffman-La Roche Ltd (Suiza), Abbott (EE.UU.), AMLo Biosciences Limited (Reino Unido), Myriad Genetics Inc (EE.UU.), Castle Biosciences (EE.UU.)

Alcance del mercado de Diagnóstico del cáncer de melanoma

tipo de producto

Instrumentos

Consumibles y accesorios

Otros

Según el tipo, el mercado mundial de diagnóstico del cáncer de melanoma se segmenta en instrumentos, consumibles y accesorios, y otros.

Tipo de prueba

Biopsia

Prueba de imagen

Pruebas inmunohistoquímicas (IHC)

Prueba de biomarcadores

Pruebas de hibridación fluorescente in situ (FISH)

Pruebas comparativas de hibridación genómica (CGH)

Otros

Según el tipo de prueba, el mercado mundial de diagnóstico del cáncer de melanoma se segmenta en pruebas de biomarcadores, pruebas de imágenes, biopsias, pruebas de hibridación fluorescente in situ (FISH), pruebas de hibridación genómica comparativa (CGH), pruebas de inmunohistoquímica (IHC) y otras.

Usuario final

hospitales

laboratorios asociados

Laboratorios de diagnóstico independientes

Centros de diagnóstico por imágenes

Institutos de investigación del cáncer

Otros

Según el usuario final, el mercado mundial de diagnóstico del cáncer de melanoma se segmenta en hospitales, laboratorios asociados, laboratorios de diagnóstico independientes, centros de diagnóstico por imágenes, institutos de investigación del cáncer y otros.

Canal de distribución

Licitación directa

Ventas al por menor

Otros

