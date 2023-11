Mercado de Diagnóstico del cáncer de hígado por tendencias emergentes, estrategias comerciales y panorama competitivo

Este informe de mercado es un excelente informe que le permite a la industria de SALUD tomar decisiones estratégicas y alcanzar objetivos de crecimiento. La industria de la ATENCIÓN MÉDICA puede verse muy beneficiada con este informe de investigación de mercado que enfoca claramente el mercado y el panorama competitivo y ayuda a tomar mejores decisiones. En este documento comercial, la segmentación del mercado también se realizó en detalle en función de varios parámetros que incluyen aplicaciones, verticales, modelo de implementación, usuario final y geografía.

Se espera que el mercado mundial de diagnóstico de cáncer de hígado crezca en el año previsto debido al aumento de los actores del mercado y la disponibilidad de servicios avanzados. Además de esto, los fabricantes participan en actividades de I+D para lanzar servicios novedosos en el mercado. Se espera que la creciente demanda de atención médica de mejor calidad para el cáncer de hígado y la creciente preferencia por los chequeos médicos preventivos impulsen el crecimiento del mercado.

Sin embargo, se espera que el alto costo de los procedimientos de diagnóstico y la falta de profesionales calificados y certificados desafíen el crecimiento del mercado.

Se espera que el mercado mundial de diagnóstico de cáncer de hígado gane crecimiento en el período previsto de 2023 a 2030. Data Bridge Market Research analiza que el mercado está creciendo con una tasa compuesta anual del 6,5% en el período previsto de 2023 a 2030 y se espera que alcance USD 12.445,57 millones al 2030 desde USD 7.520,00 millones en 2022.

Nuestro equipo lo ayudará a crear una solución de impacto en los ingresos para lograr el objetivo deseado. La escalabilidad y la expansión comercial de las unidades minoristas en los países en desarrollo de varias regiones y la asociación con proveedores para la distribución segura de máquinas y productos farmacéuticos son los principales impulsores que impulsaron la demanda del mercado en el período previsto.

El diagnóstico de cáncer de hígado se refiere a los diversos métodos y técnicas utilizados para detectar y diagnosticar el cáncer de hígado. Esto puede incluir pruebas de laboratorio, pruebas de imágenes y exámenes físicos.

El mercado de diagnóstico del cáncer de hígado incluye una amplia gama de productos y servicios de diversas empresas, incluidos laboratorios de diagnóstico, fabricantes de dispositivos médicos y empresas farmacéuticas. El mercado está impulsado por la creciente incidencia del cáncer de hígado y la creciente demanda de pruebas de diagnóstico precisas y fiables.

Desarrollo reciente

En diciembre de 2022, FUJIFILM Holdings America Corporation anunció que la compañía tiene un acuerdo de compra de activos con Inspirata, Inc. para adquirir un negocio de patología digital para expandir su sólida oferta de imágenes empresariales. Esto permite la integración de imágenes y datos de patología en el sistema de registros médicos electrónicos de una organización de atención médica para agilizar la prestación de atención a los pacientes oncológicos.

Algunos de los principales actores que operan en el mercado mundial de diagnóstico del cáncer de hígado son Siemens Healthcare GmbH (Alemania), Koninklijke Philips NV (Países Bajos), Agilent Technologies, Inc. (EE. UU.), Illumina, Inc. (EE. UU.), Epigenomics AG (Alemania) , Tebubio, Thermo Fisher Scientific Inc. (EE.UU.), QIAGEN(EE.UU.), F. Hoffmann-La Roche Ltd(Suiza), Fujirebio(Japón), Diagnostic Biosystems Inc. (EE.UU.), FUJIFILM Corporation (Japón), BD(EE.UU. ), Q-LINE BIOTECH PVT LTD. (India), MOLGEN (Países Bajos), BIOCEPT, INC. (EE.UU.), Sysmex Corporation (Japón), Boditech Med Inc., Elabscience Biotechnology Inc. (EE.UU.), Hipro Biotechnology Co., Ltd. (China), Altogen Biosystems ( EE. UU.), Tosoh India Pvt. Limitado. Ltd. (India), ABK Biomedical Inc. (Canadá), Diazyme Laboratories, Inc. (EE.UU.), AB Sciex Pte Ltd. (Subsidiaria de Danaher) (EE.UU.), entre otras.

Alcance del mercado de diagnóstico de cáncer de hígado

El mercado mundial de diagnóstico del cáncer de hígado se clasifica en nueve segmentos notables, que son tipo de prueba, tipo de cáncer, etapas del cáncer, producto, aplicación, tecnología, género, usuario final y canales de distribución.

Por tipo de prueba

Prueba de imagen

Biopsia

Prueba genómica

Otros

Por etapas del cáncer

Etapa 0

Etapa I

Etapa II

Etapa III

Etapa IV

Por tipo de cáncer

Cáncer de hígado primario

Cáncer de hígado secundario

Por producto

Productos basados ​​en plataforma

Productos basados ​​en instrumentos

Kits y reactivos

Otros consumibles

Por tecnología

Hibridación fluorescente in situ

Secuenciación de próxima generación

Fluoroinmunoensayo

Hibridación genómica comparada

inmunohistoquímica

Otros

Por aplicación

Poner en pantalla

Diagnóstico y predictivo

Pronóstico

Investigación

Por género

Femenino

Masculino

Por usuario final

hospitales

Centros de investigación del cáncer

Institutos Académicos

Centros de Diagnóstico

Centros de cirugía ambulatoria

Otros

Por canal de distribución

Licitaciones directas

Ventas al por menor

Otros

