Según las estimaciones, el Mercado de Cumplimiento y Riesgo Empresarial y de Gobernanza se habría expandido a US$ 62,39 mil millones para fines de 2033 desde su valoración de US$ 15,23 mil millones en 2022. Se prevé que este mercado alcance un valor de US$ 17,1 mil millones en 2023 y se espera que se expanda a una CAGR del 12,8 % entre 2023 y 2033.

Una estrategia eficaz para gestionar el riesgo de ciberseguridad empresarial se puede resumir en gobernanza empresarial, riesgo y cumplimiento. Una organización debe tener un sistema para manejar los peligros cibernéticos sin interferir con las operaciones comerciales debido a la frecuencia creciente de los riesgos de seguridad cibernética; estos sistemas se conocen como sistemas de gobierno corporativo, riesgo y cumplimiento.

Gobierno corporativo, riesgo y cumplimiento (GRC) se refiere al enfoque sistemático que utilizan las organizaciones para administrar sus operaciones y garantizar el cumplimiento de las leyes, los reglamentos y las políticas internas. Es un enfoque multidisciplinario que integra actividades de gobierno, gestión de riesgos y cumplimiento para proporcionar una solución integral para la gestión de riesgos. El mercado Enterprise GRC se refiere a los diversos productos y servicios que se ofrecen para ayudar a las organizaciones a administrar sus actividades de GRC de manera más efectiva.

El mercado Enterprise GRC ha crecido significativamente en los últimos años debido a una mayor presión regulatoria y la necesidad de que las organizaciones administren el riesgo de manera efectiva. Esto ha llevado al desarrollo de varios software y soluciones basadas en tecnología, incluido el software de gestión de riesgos, el software de gestión de cumplimiento y el software de gestión de gobierno, que ayudan a las organizaciones a automatizar sus procesos de GRC y garantizar el cumplimiento de las reglamentaciones. La demanda de estas soluciones está impulsada por varios factores, incluida la creciente complejidad de las regulaciones, la necesidad de procesos de gestión de riesgos eficientes y la creciente demanda de transparencia y rendición de cuentas en las organizaciones.

Compañías

Corporación IBM

microsoft

Oráculo

SAVIA

Instituto SAS

Thomson Reuters

Wolters Kluwer

Dell EMC

FIS

Flujo métrico

Software AG

EFS Global

ProcesoGene

administrador lógico

NAVEX Global

Ideagen

alyne

MEGA Internacional

Segmentos principales de investigación de la industria de mercado de empresa, gobierno, riesgo y cumplimiento

Por solución:

Software Gestión de Auditoría Gestión de riesgos Continuidad del negocio Cumplimiento y gestión de políticas Seguridad de la información y gestión de datos Gestión de cambios regulatorios

Servicios Consultante Integración e Implementación Soporte y Mantenimiento



Por tamaño de la organización:

Gran Empresa

Mediana Empresa

Pequeña Empresa

Por verticales:

Aeroespacial

Automotor

Bienes de consumo y venta al por menor

Salud y ciencias de la vida

ITES y telecomunicaciones

Otros

Por región :

América del norte

América Latina

Europa

este de Asia

Pacífico Sur de Asia

Oriente Medio y África

Informes de tendencias:

