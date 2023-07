By

Mercado de cistoscopios de un solo uso 2022

Es probable que el mercado de cistoscopios de un solo uso crezca de manera incesante en el período de pronóstico, alcanzando los US$ 30 Mn entre 2019 y 2029. Dado que IoT es una parte indispensable del mundo digital, el nuevo término a este respecto es IoMT (Internet of cosas médicas). Estos dispositivos no solo son portátiles, sino también inyectables o ingeribles debajo de la piel. Son de gran utilidad en el seguimiento del estado de salud y bienestar mental. IoMT sería, por lo tanto, el futuro del mercado de cistoscopios de un solo uso en el futuro.

Establecido para los ingresos por valor de US $ 6 Mn para fines de 2019, el mercado global de cistoscopios de un solo uso observará una perspectiva de crecimiento impresionante con una CAGR alta de dos dígitos durante el período de pronóstico (2019 – 2029).

Los cistoscopios de un solo uso, que se utilizan predominantemente para la detección temprana y el tratamiento del cáncer de próstata y vejiga, ya que minimizan los efectos secundarios asociados con el tratamiento, experimentarán una demanda creciente debido a la reducción de las posibilidades de infecciones nosocomiales.

Según los resultados de un nuevo estudio de investigación de mercado de persistencia (PMR), a diferencia de los cistoscopios rígidos convencionales, los cistoscopios flexibles funcionan combinando el sistema óptico y el canal de trabajo/irrigación en una sola unidad. Este último continúa ganando preferencia sobre el primero.

Las cistoscopias flexibles de un solo uso son delgadas y flexibles y permiten una mejor visualización de la uretra y la vejiga del paciente. El flujo de líquido de irrigación también es unas cuatro veces menor en el cistoscopio flexible que en los rígidos. Estos factores seguirán siendo cruciales para mantener las ventas de cistoscopias de un solo uso en el futuro cercano.

Conclusiones clave: estudio de mercado de cistoscopio de un solo uso

Se prevé que la demanda de cistoscopios flexibles de un solo uso aumente 5 veces durante el período de pronóstico, atribuible a la facilidad de manejo y la naturaleza amigable para el paciente de los cistoscopios flexibles de un solo uso.

Se prevé que Europa represente una parte significativa de la demanda mundial del mercado de cistoscopios de un solo uso y sus aplicaciones, debido al aumento de casos de cáncer de vejiga y próstata en la región.

Se espera que los hospitales representen el 40% de la cuota de mercado

En línea con la creciente demanda de dispositivos médicos rentables en las economías en desarrollo, los fabricantes de cistoscopios de un solo uso ahora deberían concentrarse en las ganancias que se encuentran en los países emergentes como India.

El aumento de la prevalencia de los trastornos urológicos impulsa la demanda de cistoscopios avanzados de un solo uso

La creciente incidencia de trastornos urológicos crea oportunidades para la introducción de productos con tecnología avanzada en el mercado de cistoscopios de un solo uso.

Los fabricantes se están enfocando en productos avanzados y mejorados para expandir las aplicaciones de los cistoscopios de un solo uso y hacerlos más amigables para el paciente. Por ejemplo, Coloplast lanzó Isiris en el año 2017 para el mercado global. Uro-V, un producto de Urovio, recibió la aprobación de la FDA en marzo de 2018. Uro-V es un cistoscopio semiflexible de un solo uso.

Un nuevo informe de Persistence Market Research sobre el mercado de cistoscopios de un solo uso proporciona información sin precedentes sobre la evolución del mercado de cistoscopios de un solo uso durante 2014 – 2018 y presenta proyecciones de demanda para 2019 – 2029 en función del tipo de producto (cistoscopio flexible de un solo uso y semicírculo). -cistoscopio flexible de un solo uso) y usuario final (hospitales, centros quirúrgicos ambulatorios y centros de diagnóstico) en seis regiones destacadas (América del Norte, América Latina, Europa, Asia Pacífico y MEA).

