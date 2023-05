Data Bridge Market Research completó un estudio cualitativo titulado ” Mercado de cilindros de gas de América del Norte” con más de 100 tablas de datos de mercado, gráficos circulares, gráficos y cifras distribuidos en Pages y un análisis completo fácil de comprender. Para formular un informe de mercado de Cilindro de gas de América del Norte con todo incluido, se realizó un análisis de mercado detallado con aportes de expertos de la industria. En esta era de globalización, el mundo entero es el mercado y, por lo tanto, las empresas buscan adoptar un informe de investigación de mercado global. Este informe de investigación de mercado es muy importante en varios sentidos para el crecimiento empresarial y la prosperidad en el mercado. Este informe de investigación de mercado ayuda a las empresas a tomar decisiones inteligentes y a administrar mejor la comercialización de bienes, lo que en última instancia conduce al crecimiento del negocio. Un amplio documento de mercado de Cilindros de gas de América del Norte ayuda a identificar las tendencias en la dinámica de la cadena de suministro y del consumidor y, en consecuencia, interpreta los aspectos de marketing, promoción,

Un aumento en la demanda de cilindros de oxígeno médico es un factor importante para el mercado de cilindros de gas de América del Norte. El aumento en el consumo de cilindros de GLP para diversas aplicaciones está ganando protagonismo. Se espera que un aumento en la cantidad de actividades gubernamentales destinadas a aumentar la conciencia del consumidor y la demanda de cilindros de gas en varios sectores impulse el crecimiento del mercado de cilindros de gas de América del Norte.

Se espera que el mercado de cilindros de gas obtenga un crecimiento significativo en el período de pronóstico de 2023 a 2030. Data Bridge Market Research analiza que el mercado está creciendo con una tasa compuesta anual del 4,6 % en el período de pronóstico de 2023 a 2030 y se espera que alcance los USD 1 105 886,80 mil para el 2030 .

Definición de mercado

Un cilindro de gas es un recipiente a presión que almacena gases a presiones superiores a la atmosférica. Cilindros de gas de alta presión, también conocidos como botellas. Según las cualidades físicas del artículo, los componentes almacenados dentro del cilindro pueden estar en un fluido supercrítico, gas comprimido, vapor sobre líquido o disueltos en un material de sustrato. La válvula y la conexión de conexión están ubicadas en la parte superior de un diseño de cilindro de gas normal, extendiéndose y erguidas sobre un extremo inferior aplanado. Se anticipa que el creciente enfoque de los fabricantes de renombre en el desarrollo de diseños de cilindros únicos que sean capaces de mejorar las medidas de seguridad, optimizar las capacidades de manejo y almacenamiento y que sean livianos impulsará el mercado. El mayor uso de cilindros de gas en diversas aplicaciones, como tratamiento de agua, soldadura, dispensación de bebidas, fines médicos,

Panorama competitivo y análisis de cuota de mercado de cilindros de gas

El panorama competitivo del mercado de cilindros de gas proporciona detalles de los competidores. Los detalles incluidos son la descripción general de la empresa, las finanzas de la empresa, los ingresos generados, el potencial de mercado, la inversión en investigación y desarrollo, las nuevas iniciativas de mercado, los sitios e instalaciones de producción, las fortalezas y debilidades de la empresa, el lanzamiento del producto, las tuberías de prueba del producto, las aprobaciones del producto, las patentes, el ancho del producto y amplitud, dominio de aplicaciones, curva de línea de vida de tecnología. Los puntos de datos anteriores proporcionados solo están relacionados con el enfoque de las empresas relacionado con el mercado de cilindros de gas.

Algunos de los principales actores del mercado que participan en el mercado de cilindros de gas de América del Norte son 3M, Aygaz A.Ş., FABER INDUSTRIE SPA, Hexagon Ragasco AS, Luxfer Gas Cylinders, Worthington Industries Inc, Beijing Tianhai Industry Co., Ltd., Drägerwerk AG & Co. KGaA, EKC, Linde plc, Time Technoplast Ltd., MS GROUP, Welz Gas Cylinder GmbH y Zhejiang Tianlong cylinder co., LTD, entre otros.

Oportunidades

Aumento de la innovación en cilindros y avances tecnológicos

Los fabricantes de cilindros de gas mejoran constantemente sus paquetes de cilindros para satisfacer las cambiantes demandas del mercado. Las presiones más altas, las pantallas digitales y las protecciones y válvulas de nuevo diseño permiten más gas, cilindros inteligentes y un transporte más simple sin comprometer la seguridad. El transporte de gases de alto valor es crucial, lo que aumenta la demanda de cilindros de gas seguros y controlados. Los avances en la compresión de gases volátiles y no reactivos han afectado la producción de cilindros de gas. La seguridad mejorada y los diseños de cilindros innovadores han mejorado las capacidades de manejo y almacenamiento de los cilindros de gas. Como resultado de este aumento en la innovación de cilindros y los avances tecnológicos, se espera que brinden una oportunidad de crecimiento de mercado para el mercado de cilindros de gas.

Desarrollo reciente

En septiembre de 2022, se completó en menos de dos años la nueva planta de Worthington Industries que atiende al mercado de movilidad de hidrógeno. La nueva planta producirá cilindros de presión compuestos Tipo III y IV. Los cilindros son livianos y están hechos de camisas metálicas o poliméricas con refuerzo de fibra de carbono que pueden soportar altas presiones. Las aplicaciones incluyen sistemas de abastecimiento de combustible a bordo para automóviles, camiones, autobuses, trenes y barcos, así como contenedores de almacenamiento y transporte de hidrógeno comprimido y gas natural comprimido (GNC)

Dinámica del mercado de cilindros de gas

Conductores

Aumento en la demanda de cilindros de oxígeno médico

Los proveedores de atención médica utilizan con frecuencia cilindros de oxígeno gaseoso por motivos terapéuticos y de diagnóstico. Los sistemas de gas de oxígeno médico, como oxígeno, concentradores y cilindros de gas de oxígeno comprimido, se utilizan ampliamente en entornos de atención domiciliaria y, por lo general, los seleccionan pacientes de edad avanzada con problemas de movilidad y que requieren un suministro constante de oxígeno.

El aumento de la industrialización en América del Norte ha tenido un impacto negativo en la calidad general del aire respirable. Debido al rápido crecimiento y al aumento de la contaminación, el índice de calidad del aire (AQI) se ha elevado, aumentando la prevalencia de trastornos respiratorios. Los pacientes que padecen enfermedades respiratorias crónicas (ERC) como la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) requieren suplementos de oxígeno para mejorar su calidad de vida. La contaminación, el humo del cigarrillo, los productos químicos y el polvo ocupacionales y otros factores pueden contribuir a las enfermedades respiratorias crónicas (CRD). En los últimos años, ha habido un aumento en la población de adultos mayores con condiciones crónicas que requieren asistencia respiratoria continua.

Aumento en el consumo de cilindros de GLP para diversas aplicaciones

El gas licuado de petróleo (GLP) es un combustible de combustión limpia, sostenible y eficiente. Porque es una fuente de energía sostenible, baja en carbono, eficiente e innovadora. Proporciona ventajas a los clientes. Industria y medio ambiente El GLP es menos costoso que otros combustibles tradicionales, ya que la mayor parte de su energía se convierte en calor y se puede transportar, almacenar y utilizar en una amplia gama de aplicaciones, incluidas las residenciales, comerciales, agrícolas, industriales y automotrices. gas.

El GLP es un gas, pero con frecuencia se mantiene bajo presión, lo que lo convierte en líquido. Una de las principales ventajas del GLP sobre otras fuentes de energía es su facilidad de transporte. Tiene un mejor poder calorífico y no contiene azufre. Debido a que el GLP se quema regularmente, es más confiable que otros tipos de energía. El GLP es más ecológico que otras fuentes de energía. Aunque todas las fuentes de energía emiten dióxido de carbono, en comparación con el petróleo, el GLP emite solo el 81 % del dióxido de carbono que produce el petróleo. En comparación con el carbón, otra fuente de energía, el GLP emite solo el 70 % del dióxido de carbono.

Alcance del mercado del cilindro de gas

El mercado de cilindros de gas se clasifica según el material, el producto, el tipo de envoltura, el gas y la aplicación. El crecimiento entre cinco segmentos lo ayudará a analizar los principales segmentos de crecimiento en las industrias y brindará a los usuarios una valiosa descripción general del mercado y conocimientos del mercado para tomar decisiones estratégicas para identificar las aplicaciones principales del mercado.

Material

Acero

Compuesto

Otros

Según el material, el mercado de cilindros de gas se segmenta en acero, compuestos y otros.

Producto

Alta presión

Baja presión

Acetileno

Sobre la base del producto, el mercado de cilindros de gas está segmentado en alta presión, baja presión y acetileno.

Envolturas

envolver menos

Fibra de vidrio

fibra de aramida

Fibra de carbon

Otros

Según el tipo de envoltura, el mercado de cilindros de gas se segmenta en sin envoltura, fibra de vidrio, fibra de aramida, fibra de carbono y otros.

Gas

gases inflamables

Gases inertes

Gases tóxicos

gases pirofóricos

Oxidantes

Otros

Sobre la base del gas, el mercado de cilindros de gas está segmentado en gases inertes, gases inflamables, gases tóxicos, gases pirofóricos, oxidantes y otros.

Solicitud

cocina y domestico

Industrias de transformación

Médico

Transporte

Otros

Sobre la base de la aplicación, el mercado de cilindros de gas se segmenta en cocina y doméstico, industrias de procesamiento, medicina, transporte y otros.

Análisis/Insights regionales del mercado de cilindros de gas

El mercado de cilindros de gas está segmentado según el material, el producto, el tipo de envoltura, el gas y la aplicación.

Los principales países cubiertos en el informe de mercado de cilindros de gas son EE. UU., Canadá y México en América del Norte.

Se espera que EE. UU. domine el mercado de cilindros de gas de América del Norte debido al aumento en la cantidad de actividades gubernamentales destinadas a aumentar la conciencia del consumidor.

La sección de países del informe también proporciona factores individuales que impactan en el mercado y cambios en la regulación del mercado que impactan las tendencias actuales y futuras del mercado. El análisis de la cadena de valor de puntos de datos aguas abajo y aguas arriba, el análisis de las cinco fuerzas de Porter de tendencias técnicas y los estudios de casos son algunos de los indicadores utilizados para pronosticar el escenario del mercado para países individuales. Además, se consideran la presencia y disponibilidad de las marcas de América del Norte y los desafíos que enfrentan debido a la gran o escasa competencia de las marcas locales y nacionales, el impacto de las tarifas nacionales y las rutas comerciales al proporcionar un análisis de pronóstico de los datos del país.

