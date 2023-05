Según un nuevo informe de investigación de mercado publicado por Global Insight Services, se espera que el ” Mercado de bolsas de papel comercial ” alcance los XX mil millones de dólares estadounidenses para 2031. El informe incluye una segmentación detallada y datos del tamaño del mercado por categorías, tipos de productos, aplicaciones y geografías. El informe también incluye un análisis exhaustivo de los problemas clave, las tendencias y los impulsores, las restricciones y los desafíos, el panorama competitivo, así como los eventos recientes, como las actividades de fusiones y adquisiciones en el mercado.

Una bolsa de papel comercial es un tipo de bolsa de papel que normalmente se usa para almacenar y transportar varios tipos de alimentos y otros bienes. Estas bolsas generalmente están hechas de una variedad de materiales diferentes, que incluyen papel, plástico y tela. Las bolsas de papel comerciales a menudo se usan en una variedad de entornos diferentes, que incluyen supermercados, restaurantes y otros establecimientos minoristas.

Tendencias clave

Hay varias tendencias clave en la tecnología de bolsas de papel comerciales. Uno es el desarrollo de bolsas de papel más resistentes y duraderas. Esto ha sido impulsado por la necesidad de reducir el impacto ambiental y mejorar la sostenibilidad de los envases de papel. Otra tendencia clave es el desarrollo de técnicas de impresión y acabado más sofisticadas. Esto ha permitido que las bolsas de papel se personalicen y marquen más fácilmente. Finalmente, ha habido una tendencia hacia el uso de papel reciclado en las bolsas de papel. Esto se debe a consideraciones ambientales y de costos.

Factores clave

Los impulsores clave del mercado comercial de bolsas de papel son la creciente demanda de empaques flexibles, la creciente demanda de empaques ecológicos y el uso creciente de bolsas de papel en el sector minorista.

La creciente demanda de envases flexibles está impulsada por la creciente demanda de alimentos y bebidas envasados, así como por la creciente demanda de envases prácticos. La creciente demanda de envases ecológicos está impulsada por la creciente concienciación sobre el impacto medioambiental de los envases de plástico. El uso cada vez mayor de bolsas de papel en el sector minorista está impulsado por la creciente popularidad de las compras en línea y la necesidad de envases que sean fáciles de almacenar y transportar.

Segmentos de mercado

The Commercial Paper Bags Market is segmented into products type, price point, application, and region. By product type, the market is categorized into plastic polyethylene, high density polyethylene, low density polyethylene, paper, jute, cotton & canvas, and others. By price point, it is classified into premium, medium, and economy other components. By application, it is divided into industrial, commercial, and others. Region-wise, the market is segmented into North America, Europe, Asia-Pacific, and the Rest of the World.

Key Players

The Commercial Paper Bags Market report includes players such as Global-Pak, Inc., Attwood’s Packaging Company, International Paper Company, Mondi Group plc, The Carry Bag Company, Welton Bibby and Baron Limited, Rainbow Packaging, Inc., Coveris Holdings S.A., Burberry Group plc, and Prada Holding B.V.

