Mercado de biberones en Asia Pacífico | Tamaño, participación, crecimiento

Actores del mercado cubiertos

Unilever (Reino Unido), Procter & Gamble (EE. UU.), Henkel AG & Co. KGaA (Alemania), L’Oréal (Francia), Beiersdorf (Alemania), group.loccitane (Francia), AVON PRODUCTS (Reino Unido) Uni), Elsa’s Skincare (Estados Unidos), SPEICK Natural Cosmetics (Alemania), Weleda (Suiza), Laverana GmbH & Co. KG (Alemania), EO Products (Estados Unidos), Indus Valley (India), Lavanila (Estados Unidos), Sebapharma GmbH & Co. KG (Alemania), Calvin Klein (EE.UU.), Burberry plc (Reino Unido), REVLON (EE.UU.), Dior (Francia) y Giorgio Armani SpA (Italia)