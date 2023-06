Para cumplir con los crecientes requisitos de energía y superar el rápido agotamiento de los recursos fósiles, las baterías recargables se han convertido en uno de los medios eficientes de almacenamiento de energía. El avance tecnológico en curso en la electrónica de potencia y la automoción ha llevado a las baterías de iones de litio al marco como sistemas de almacenamiento avanzados con altas capacidades. Las baterías de ánodo de silicio son baterías de iones de litio con ánodo de silicio. El material del ánodo tradicional en las baterías de iones de litio, es decir, el grafito, no satisface la alta demanda de energía de los automóviles eléctricos avanzados debido a su capacidad teórica limitada, mientras que el silicio almacena diez veces más litio que el ánodo de grafito, lo que da como resultado una mayor densidad de energía que permite una carga rápida. y entrega de alta corriente. Por lo tanto, la batería de ánodo de silicio está emergiendo como un sustituto de la batería de ánodo de grafito.

Debido a su potencial de descarga bajo y capacidad de carga extrema, el ánodo de silicio podría proporcionar una carga más rápida, una mayor entrega de corriente y un tamaño de batería más pequeño. Sin embargo, el gran cambio de volumen durante el proceso electroquímico sigue siendo el principal desafío en la amplia comercialización de baterías de ánodo de silicio. Se espera que la batería de ánodo de silicio emerja como la próxima generación de baterías de iones de litio. El mercado de baterías de ánodo de silicio aún se encuentra entre la fase de introducción y la de crecimiento, cuando se traza en el ciclo de vida del producto. Se están realizando enormes inversiones por parte de los líderes del mercado para desarrollar aún más la tecnología de baterías de ánodo de silicio y llevarla a la práctica y, por lo tanto, se espera que el mercado tenga un potencial de crecimiento significativo.

Batería de ánodo de silicio: Dinámica del mercado

El principal factor que contribuye al crecimiento del mercado de baterías de ánodo de silicio es el aumento de los requisitos de energía de diversas aplicaciones de uso final, como la electrónica de consumo y la automoción, para una batería más eficiente y avanzada. Además, el sólido crecimiento de la industria automotriz y el cambio de enfoque hacia los vehículos eléctricos podrían generar una oportunidad significativa para el crecimiento del mercado de baterías de ánodo de silicio. El menor potencial de trabajo y la alta capacidad de carga de la batería de ánodo de silicio podrían ayudar a los fabricantes de automóviles a alcanzar los rangos de potencia requeridos al implementar una menor cantidad de baterías y lograr así un alto rendimiento. Además, la abundancia de materia prima, es decir, el silicio, puede convertirse en un factor importante que impulse su aplicación en baterías de iones de litio.

Los principales desafíos que enfrenta el mercado de baterías de ánodo de silicio son la comercialización limitada del producto debido a los desafíos técnicos existentes, en particular, la gran expansión volumétrica. Además, la batería de ánodo de silicio de alto costo en comparación con la alternativa disponible también es un factor que restringe el crecimiento del mercado. Las principales tendencias observadas en el mercado de baterías de ánodo de silicio son el desarrollo de productos y la innovación, como el uso de baterías de nanocables con ánodos de silicio, ya que permiten una mejor adaptación a los cambios de volumen durante la litiación. Número de jugadores en el mercado han presentado patentes sobre diferentes avances en la tecnología de baterías de ánodo de silicio.

Batería de ánodo de silicio: segmentación del mercado

El mercado de batería de ánodo de silicio se puede segmentar según: aplicación y región.

Según la aplicación, el mercado de baterías de ánodo de silicio se puede segmentar en:

Dispositivos electrónicos de consumo

Aplicaciones médicas (marcapasos, desfibriladores)

Automoción

Espacio y defensa

Energía sostenible (turbina eólica y fotovoltaica)

El mercado de baterías de ánodo de silicio se puede segmentar en función de región en: América del Norte, América Latina, Europa del Este, Europa Occidental, Asia Pacífico Excepto Japón, Japón, Medio Oriente y África

Batería de ánodo de silicio: perspectiva regional

América del Norte tiene una participación importante en el mercado de baterías de ánodo de silicio debido al crecimiento sustancial en la industria automotriz y la sección de electrónica de consumo. Europa y América del Norte tienen colectivamente más del 50% de participación en el mercado debido a la demanda del sector industrial. Sin embargo, se espera que el mercado de baterías de ánodo de silicio de Asia Pacífico crezca significativamente durante el período de pronóstico debido a la rápida industrialización y al aumento de la conciencia sobre el uso de sistemas de baterías eficientes, confiables, seguros y económicos.

Batería de ánodo de silicio: jugadores clave

Algunos de los principales actores identificados en el mercado de baterías de ánodo de silicio son: Nexeon Limited, BYD Company Limited, Amprius Inc., ENOVIX, Boston-Power, Inc., LG Chem Ltd., Panasonic Corporation, Samsung SDI, XG Sciences, Zeptor Corporation, California Lithium battery Inc, Yuasa battery Europe Ltd., JTT Electronics Ltd, Vmcell Technology Co., Ltd, Enevate Corporation, Nanotek Instruments.

Mercado de baterías de ánodo de silicio por segmentos

Capacidad:

Por debajo de 1500 mAh

Entre 1500-2500mAh

Por encima de 2500 mAh

Solicitud:

Electrónica de consumo teléfonos inteligentes portátiles tabletas Reproductores MP4 Reproductores digitales Otros dispositivos microelectrónicos

Automotor Vehículos eléctricos híbridos enchufables Vehículo eléctrico híbrido Vehículo eléctrico Bicicleta eléctrica

Industrial

Red y energía renovable

Región:

América del norte

América Latina

Europa

este de Asia

Sur de Asia-Pacífico

Oriente Medio y África

