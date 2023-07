Se espera que el mercado de automatización del riego agrícola crezca a una tasa del 15,60 % durante el período de pronóstico 2021-2028. La creciente adopción de tecnologías de riego modernas impulsará el mercado de automatización de riego agrícola durante el período de pronóstico 2021-2028.

El informe global del mercado Automatización del riego agrícola arroja luz sobre la dinámica clave del mercado de la industria. Este informe de inteligencia incluye investigaciones basadas en escenarios actuales, registros históricos y proyecciones futuras. El informe contiene varios pronósticos de mercado relacionados con el tamaño del mercado, ingresos, producción, CAGR, consumo, margen bruto, cuadros, gráficos, gráficos circulares, precio y otros factores. Si bien destaca las fuerzas impulsoras clave y las fuerzas restrictivas en este mercado, el informe también proporciona un estudio exhaustivo de las tendencias y desarrollos futuros del mercado.También incluye una descripción general de la compañía, un resumen financiero y un análisis FODA para examinar los roles de los actores clave del mercado con respecto a a la industria Proporciona una visión general de 360 ​​grados del panorama competitivo de la industria.

El riego es la aplicación de una cantidad prescrita de agua a las plantas. El riego automático es el uso de máquinas sin intervención manual para controlar las operaciones de riego. El riego automático genera ahorros en mano de obra y cambios en el estilo de vida. Brinda riego oportuno y ayuda a administrar tasas de flujo más altas, un cierre más preciso, reduce la escorrentía de agua y nutrientes y reduce los costos de los vehículos para el riego.

Una mayor adopción de tecnologías improvisadas mejoradas, mayores iniciativas gubernamentales para ayudar a promover la conservación del agua y la conciencia de los agricultores sobre los beneficios asociados con las tecnologías de riego automatizado, especialmente en áreas áridas y urbanas donde los recursos de agua dulce son escasos, reparaciones rápidas y detección de fallas son algunos de los factores principales y significativos que probablemente aumentarán el crecimiento del mercado de automatización de riego agrícola durante el período de pronóstico de 2021-2028. Por otro lado,

Un jugador importante cubierto en el informe Automatización del riego agrícola es NETAFIM. la Corporación Lindsay; Industrias Valmont, Inc.; Compañía Toro.; Jain Irrigation Systems Ltd; industria de la caza; Corporación Rain Bird; HydroPoint Data Systems, Inc; meteorología; Riego Nelson; carsen; galcón; agua de rubicón; Iritech SpA; Solución de agua Motech Co., Ltd.; latido del agua.; crecer enlace; Ranch Systems, Inc.; carril azul; Avanijal Automatización Agrícola Pvt. corporación; entre otros países y actores globales.

Alcance del informe de mercado Automatización del riego agrícola:

Este estudio examina en detalle a los principales actores en el mercado global Automatizacion del riego agricola , centrándose en la cuota de mercado, el margen bruto, el beneficio neto, las ventas, la cartera de productos, las nuevas aplicaciones, los desarrollos recientes y otros factores. También arroja luz sobre el panorama de los proveedores para ayudar a los jugadores a predecir futuros movimientos competitivos en el mercado global de Automatización de riego agrícola.

Según el tipo de automatización, el mercado de la automatización del riego se segmenta en sistemas basados ​​en tiempo, sistemas basados ​​en volumen, sistemas de retroalimentación en tiempo real y sistemas de control de flujo.

Según el sistema, el mercado de la automatización del riego se segmenta en automático y semiautomático.

Según el tipo de riego, el mercado de la automatización del riego se segmenta en riego por goteo, riego por aspersión y riego por superficie.

El mercado de la automatización del riego también está segmentado en función del uso final. Los usos finales se clasifican en campo abierto e invernadero.

Según el componente, el mercado de automatización del riego está segmentado en controladores, sensores, sensores de fertilizantes basados ​​en el suelo y en el clima, válvulas, aspersores y otros componentes. Otros componentes se han subdividido en medidores de flujo, manómetros y dispositivos de monitoreo.

Análisis regional del mercado de Automatización del riego agrícola:

El informe de investigación de mercado global Automatización del riego agrícola detalla las tendencias actuales del mercado, descripciones generales del desarrollo y varias metodologías de investigación. Describe los elementos clave que manipulan directamente el mercado, por ejemplo, estrategias de producción, plataformas de desarrollo y carteras de productos. Según los investigadores, incluso los cambios menores en los perfiles de los productos pueden causar estragos en los factores mencionados anteriormente.

➛ Norteamérica (Estados Unidos, Canadá, México)

➛ Europa (Alemania, Francia, Reino Unido, Rusia, Italia)

➛ Asia Pacífico (China, Japón, Corea, India y Sudeste Asiático)

➛ América del Sur (Brasil, Argentina, Colombia, etc.)

➛ Medio Oriente y África (Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Nigeria, Sudáfrica)

Hay 13 secciones que presentan el mercado mundial de automatización del riego agrícola.

Capítulo 1: Descripción general del mercado, impulsores, restricciones y oportunidades, descripción general de la segmentación

Capítulo 2: Competencia en el mercado por parte de los fabricantes

Capítulo 3: Producción por regiones

Capítulo 4: Consumo por Región

Capítulo 5: Producción por tipo, ingresos y cuota de mercado por tipo

Capítulo 6: Consumo por aplicación, cuota de mercado (%) y tasa de crecimiento por aplicación

Capítulo 7: Perfiles y análisis completos del fabricante

Capítulo 8 Análisis de costos de fabricación, análisis de materias primas, costo de fabricación por región

Capítulo 9: Cadena industrial, estrategia de abastecimiento y compradores intermedios

Capítulo 10 Análisis de la estrategia de marketing, distribuidores/comerciantes

Capítulo 11: Análisis de los factores de efecto de mercado

Capítulo 12: Previsiones de mercado

Capítulo 13: Hallazgos y conclusiones del mercado de automatización del riego agrícola, apéndice, metodología y fuente de datos

