Se espera que el mercado de agujas de mariposa crezca de US$ 178,16 millones en 2021 a US$ 309,65 millones en 2028; se estima que crecerá a una tasa compuesta anual del 8,3 % entre 2022 y 2028. El crecimiento del mercado mundial de agujas de mariposa está impulsado principalmente por el aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas y las ventajas de las agujas de mariposa sobre las agujas rectas.

Las agujas de mariposa son dispositivos que se utilizan para extraer sangre o administrar medicamentos en las venas. Los pacientes que pueden ser difíciles de venopunción, como los adultos mayores, los bebés y los niños, a menudo reciben agujas de mariposa. Las agujas de mariposa también se conocen como equipo de infusión alado o equipo de vena del cuero cabelludo, ya que tiene alas de plástico a ambos lados de las agujas huecas. Con su estructura de tubo alado, que permite una mayor flexibilidad, las agujas de mariposa son mucho más fáciles de usar y menos dolorosas. Además, las agujas de mariposa se usan comúnmente para extraer sangre o administrar medicamentos a bebés, niños pequeños y ancianos.

Algunos de los principales actores que operan en la segmentación del mercado Agujas de mariposa son: B. Braun SE, Becton Dickinson and Co, Nipro Corp, Cardinal Health Inc, Medline Industries Inc, Terumo Corp, SB-Kawasumi Laboratories Inc, ICU Medical Inc, ISO- MED Inc, Vogt Medical Vertrieb GmbH, entre otros jugadores nacionales y globales. Los datos de cuota de mercado están disponibles para Global, Norteamérica, Europa, Asia-Pacífico (APAC), Oriente Medio y África (MEA) y Sudamérica por separado. Los analistas de Thinking Caps R&C entienden las fortalezas competitivas y brindan un análisis competitivo para cada competidor por separado.

Los países cubiertos en el informe de mercado de agujas de mariposa son EE. UU., Canadá y México en América del Norte, Alemania, Francia, Reino Unido, Países Bajos, Suiza, Bélgica, Rusia, Italia, España, Turquía, el resto de Europa en Europa, China, Japón, India , Corea del Sur, Singapur, Malasia, Australia, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Resto de Asia-Pacífico (APAC) en Asia-Pacífico (APAC), Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Sudáfrica, Egipto, Israel, Resto de Medio Oriente y África (MEA) como parte de Medio Oriente y África (MEA), Brasil, Argentina y Resto de Sudamérica como parte de Sudamérica.

