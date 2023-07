El informe global del mercado Aditivos para piensos de América Latina presenta la dinámica clave del mercado de la industria. Este informe de inteligencia incluye investigaciones basadas en escenarios actuales, registros históricos y proyecciones futuras. El informe contiene varios pronósticos de mercado relacionados con el tamaño del mercado, los ingresos, la producción, la CAGR, el consumo, el margen bruto, los gráficos, los diagramas, los gráficos circulares, el precio y otros factores importantes. Destacando los principales impulsores y restricciones de este mercado, el informe también proporciona un estudio exhaustivo de las tendencias y desarrollos futuros en el mercado. También examina el papel de los actores del mercado líderes en la industria, incluidos los perfiles de la empresa, el resumen financiero y el análisis FODA. Proporciona una visión general de 360 ​​grados del panorama competitivo de la industria.

Data Bridge Market Research analyses that the feed additives market is expected to reach USD 64,582.51 million by 2030, which is USD 36,211.55 million in 2022, registering a CAGR of 7.50% during the forecast period of 2023 to 2030. In addition to the insights on market scenarios such as market value, growth rate, segmentation, geographical coverage, and major players, the market reports curated by the Data Bridge Market Research also include in-depth expert analysis, geographically represented company-wise production and capacity, network layouts of distributors and partners, detailed and updated price trend analysis and deficit analysis of supply chain and demand.

El informe Aditivos para piensos auténticos de América Latina permite a las empresas crear un espacio único en la industria global y ser identificadas como los socios de crecimiento más consistentes y comprometidos para la investigación de mercado, la formulación de estrategias y el desarrollo organizacional sostenible. Este informe proporciona un plan de crecimiento sostenible con visión de futuro para garantizar el éxito comercial crítico para las organizaciones. Al preparar el informe de marketing de aditivos para piensos en América Latina, se entendieron bien las funciones comerciales de los clientes para identificar oportunidades tangibles de crecimiento. Además, los analistas diseñan un modelo estratégico centrado en los objetivos de crecimiento, incluido un análisis detallado de la trayectoria del mercado, las capacidades de utilización y desarrollo y los peligros potenciales.

Some of the major players operating in the feed additives market are:

Cargill, Incorporated (U.S.)

ADM (U.S.)

DuPont (U.S.)

BASF SE (Germany)

DSM (Netherlands)

Chr. Hansen A/S (Denmark)

Alltech (U.S.)

Kemin Industries Inc. (U.S.)

Palital Feed Additives B.V (Netherlands)

Bentoli (U.S.)

Adisseo (France)

Novozymes (Denmark)

TEGASA (Spain)

Tate & Lyle (U.K.)

Ajinomoto Co., Inc. (Japan)

Nutreco (Netherlands)

Global Nutrition International (France)

Centafarm SRL (Italy)

NUQO Feed Additives (France)

Novus International, Inc. (U.S.)

Latin America Feed Additives Market Scope

The feed additives market is segmented on the basis of type of additive, lifecycle, form, category, livestock, and end user. The growth amongst these segments will help you analyze meagre growth segments in the industries and provide the users with a valuable market overview and market insights to help them make strategic decisions for identifying core market applications.

Type of Additive

Enzymes

Amino Acid

Feed Acidifiers

Mycotoxin Detoxifiers

Probiotics

Vitamins

Preservatives

Flavours and Sweeteners

Nitrogen

Phytogenic

Carotenoids

Trace Minerals

Antioxidants

Others

Lifecycle

Grower Feed

Finisher Feed

Starter Feed

Brooder Feed

Form

Powder/Dry

Liquid

Category

Conventional

Organic

Livestock

Ruminants

Poultry

Swine

Others

End User

Feed Manufacturers

Contract Manufacturers

Livestock Producers

Others

Análisis regional para el mercado de aditivos para piensos en América Latina:

El informe de investigación de mercado global Aditivos para piensos de América Latina detalla las tendencias actuales del mercado, descripciones generales del desarrollo y varias metodologías de investigación. Muestra los elementos clave que manipulan directamente el mercado, como la estrategia de producción, la plataforma de desarrollo y la combinación de productos. Según los investigadores, incluso un pequeño cambio en el perfil del producto puede tener un gran impacto en los factores antes mencionados.

➛ Norteamérica (Estados Unidos, Canadá, México)

➛ Europa (Alemania, Francia, Reino Unido, Rusia, Italia)

➛ Asia Pacífico (China, Japón, Corea, India y Sudeste Asiático)

➛ América del Sur (Brasil, Argentina, Colombia, etc.)

➛ Medio Oriente y África (Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Nigeria, Sudáfrica)

Hay 13 secciones que presentan el mercado global Aditivos para piensos de América Latina.

Capítulo 1: Descripción general del mercado, impulsores, restricciones y oportunidades, descripción general de la segmentación

Capítulo 2: Competencia de mercado para los fabricantes

Capítulo 3: Producción por Región

Capítulo 4: Consumo Local

Capítulo 5: Producción, ingresos y cuota de mercado por tipo

Capítulo 6: Consumo por aplicación, cuota de mercado (%) y tasa de crecimiento por aplicación

Capítulo 7: Perfil y análisis completo del fabricante

Capítulo 8 Análisis de costos de fabricación, análisis de materias primas, gastos generales de fabricación por región

Capítulo 9: Cadena industrial, estrategia de abastecimiento y compradores intermedios

Capítulo 10 : Análisis de la estrategia de marketing, distribuidores/comerciantes

Capítulo 11 Análisis de los factores que influyen en el mercado

Capítulo 12: Previsiones de mercado

Capítulo 13: Resultados y conclusiones de la investigación de mercado de aditivos para piensos en América Latina, apéndice, metodología y fuente de datos

