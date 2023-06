A partir de materiales semiamueblados como lingotes, palanquillas y desbastes, se lamina acero plano. Se utiliza con frecuencia en las industrias de la construcción, los electrodomésticos, la automoción y los bienes de consumo duraderos. Numerosas empresas, incluidas las que producen bandejas para cables, remolques para camiones, automóviles, trenes, volquetes, rejillas y otros productos relacionados con la ingeniería, emplean acero plano.

El mercado del acero plano reduce el desperdicio y la necesidad de rehacer el proceso de producción al mismo tiempo que mejora la calidad, ductilidad, tenacidad, confiabilidad y uniformidad del producto final. Además, aumenta el rendimiento, facilita el procesamiento sin problemas, prolonga la vida útil del producto y mejora el rendimiento general del producto final. La Asociación Mundial del Acero estima que el consumo total de productos de acero en Asia y Oceanía superó los 990 millones de toneladas métricas en 2015.

Solicite la copia de muestra del informe @ https://www.persistencemarketresearch.com/samples/16339

Mercado de Acero Plano: Tendencias y Barreras

El desarrollo del mercado mundial de acero plano está siendo impulsado principalmente por nuevos métodos para producir acero, un aumento en la capacidad de producción y la preferencia de los productores de acero por el proceso de fabricación utilizando un horno de arco eléctrico porque les dará una mayor flexibilidad operativa.

Los factores adicionales que impulsan el crecimiento del mercado de acero plano durante el período de pronóstico incluyen el uso generalizado de acero plano en la construcción de fábricas, carreteras y estructuras de ingeniería, así como la expansión de las industrias automotriz y de la construcción a nivel mundial, que representan aproximadamente dos tercios. del consumo de acero.

Sin embargo, los altos costos fijos asociados con la fabricación en altos hornos tienen un impacto muy negativo en la rentabilidad de los productores de acero, y las fluctuaciones de precios pueden frenar la expansión del mercado de acero plano a lo largo del año de proyección. Por ejemplo, el precio promedio del acero plano en el mercado asiático aumentó alrededor de US$25 por tonelada en febrero de 2017 en comparación con el mes anterior.

Mercado de acero plano: segmentación

Basado en el tipo de producto Hojas Bobina laminada en frío Bobina laminada en caliente bobina galvanizada

Platos Basado en el proceso de producción. Alto Horno (BF)

Horno de arco eléctrico (EAF) Basado en el usuario final Accesorios

Automóvil

Construcción

Transporte

Equipos de Agricultura

Construcción naval

Otros

Mercado de acero plano: descripción general

En el transcurso del período de pronóstico, se prevé que el mercado de acero plano crezca rápidamente en términos de ingresos. Se pronostica que el mercado tendrá un buen desempeño en el futuro cercano porque las láminas de acero laminadas en frío son menos costosas que las láminas de acero laminadas en caliente y porque la industrialización está creciendo. Además, el aumento de la inversión en infraestructura y el aumento del gasto del sector público son dos razones adicionales que pronto podrían impulsar el crecimiento de los ingresos del mercado del acero plano.

Según el tipo de producto, se prevé que el segmento de láminas domine el mercado mundial de acero plano durante el período de pronóstico. Esto se debe al amplio uso de láminas de acero laminadas en caliente en el desarrollo de estructuras a gran escala como maquinaria pesada, ferrocarriles y proyectos de construcción, así como a su naturaleza altamente maleable.

Por otro lado, las láminas laminadas en frío son un tipo de lámina acabada que se utiliza para piezas de automóviles que necesitan un acabado superficial. Los molinos de reducción en frío procesan el acero a temperatura ambiente mientras que el laminado templado mejora la suavidad de la superficie, aprieta la tolerancia dimensional y aumenta la resistencia a la tracción.

Mercado de acero plano: perspectiva regional

Dependiendo de la región geográfica, el mercado de acero plano se divide en siete regiones clave: América del Norte, Europa del Este, América Latina, Europa Occidental, Japón, Asia-Pacífico y Medio Oriente y África. América del Norte domina el mercado de acero plano seguido de Europa, y Japón se debe a la expansión de la producción automotriz, la alta adopción de tubos tubulares de petróleo y gas y las iniciativas gubernamentales.

Se espera que el mercado en Asia Pacífico y Japón crezca a una CAGR significativa debido a la expansión de la industria automotriz y de la construcción , la presencia de jugadores destacados en estas regiones. Además, el aumento de las exportaciones de acero de los países en desarrollo como la India, que aumentó un 78 % entre abril de 2016 y febrero de 2017, son los factores que se prevé impulsarán el crecimiento del mercado de acero plano durante el período de pronóstico.

Para un análisis competitivo en profundidad, consulte la reserva previa aquí @ https://www.persistencemarketresearch.com/checkout/16339

Mercado de acero plano: jugadores clave

Algunos de los jugadores destacados en el mercado de acero plano son ArcelorMittal SA, Allegheny Technologies Inc., Zeeco Metals, Inc., SSAB AB, Clingan Steel, Inc., United States Steel Corporation, AK Steel Holding Corporation, Hascall Steel Co., Essar Grupo ThyssenKrupp AG, Posco Co. Ltd., Precision Brand Products, Inc., Johnson Bros. Metal Forming Co., Voestalpine AG, Jindal Steel and Power Limited, JSW Steel Ltd., Tata Steel Limited, Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp, Hyundai Steel Co. y Steel Authority of India Limited (SAIL), y muchos más.

El informe de investigación presenta una evaluación integral del mercado y contiene información detallada, hechos, datos históricos y datos de mercado validados por la industria y respaldados estadísticamente.

También contiene proyecciones utilizando un conjunto adecuado de supuestos y metodologías. El informe de investigación proporciona análisis e información según categorías como segmentos de mercado, geografías, tipos, tecnología, material y aplicaciones.

El informe cubre un análisis exhaustivo sobre:

Segmentos de mercado

Dinámica del mercado

Tamaño de mercado

Oferta y Demanda

Tendencias/problemas/desafíos actuales

Competencia y empresas involucradas

Tecnología

Cadena de valor

El análisis regional incluye

América del Norte (EE. UU., Canadá)

América Latina (México, Brasil, Argentina)

Europa Occidental (Alemania, Italia, Reino Unido, España, Francia, Países Nórdicos, Resto de Europa Occidental)

Europa del Este (Rusia, Polonia)

Asia Pacífico (China, India, ASEAN, Australia y Nueva Zelanda)

Japón

Medio Oriente y África (CCG, S. África, N. África)

El informe es una compilación de información de primera mano, evaluación cualitativa y cuantitativa de analistas de la industria, aportes de expertos de la industria y participantes de la industria en toda la cadena de valor.

El informe proporciona un análisis en profundidad de las tendencias del mercado principal, los indicadores macroeconómicos y los factores rectores junto con el atractivo del mercado según los segmentos. El informe también mapea el impacto cualitativo de varios factores de mercado en segmentos de mercado y geografías.

Solicitud de personalización de informes @ https://www.persistencemarketresearch.com/request-customization/16339

Sobre nosotros:

Persistence Market Research, como una organización de investigación de terceros, opera a través de una fusión exclusiva de investigación de mercado y análisis de datos para ayudar a las empresas a tener éxito, independientemente de las turbulencias que enfrentan debido a crisis financieras/naturales.

Contáctenos:

Dirección de investigación de mercado de persistencia

: 305 Broadway, 7th Floor, New York City,

NY 10007 Estados Unidos

Teléfono de EE. UU.: +1-646-568-7751

EE. UU.-Canadá Número gratuito: +1 800-961-0353

Ventas : [email protected] .com