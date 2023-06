El mercado mundial de accesorios para bicicletas inteligentes valía ~US$ 950 millones a fines de 2018. Con una CAGR de ~9 %, se estima que el mercado de accesorios para bicicletas inteligentes tendrá un valor de ~US$ 2320 millones al final del período de pronóstico, es decir, , 2029.

Persistence Market Research ha publicado un informe sobre el mercado de accesorios para bicicletas inteligentes que incluye un análisis de la industria global 2014–2018 y un pronóstico 2019–2029 . El informe cubre las últimas tendencias, factores macroeconómicos, información clave, factores de pronóstico y factores clave de éxito, junto con el escenario histórico del mercado. El valor del mercado mundial de accesorios para bicicletas inteligentes superó el millón de dólares en 2018. En términos de valor, se prevé que el mercado de accesorios para bicicletas inteligentes crezca a una tasa de crecimiento significativa durante el período de pronóstico. PMR ha realizado un estudio de mercado estructurado sobre los accesorios para bicicletas inteligentes. El informe de mercado de accesorios inteligentes para bicicletas estima que, durante el período de pronóstico, se espera que los segmentos de computadoras a bordo inteligentes y sensores inteligentes creen oportunidades de crecimiento significativas en el mercado global de accesorios inteligentes para bicicletas, tanto en términos de volumen como de valor.

Los accesorios inteligentes para bicicletas son dispositivos y dispositivos especializados que están diseñados para mejorar el rendimiento y la funcionalidad de las bicicletas. Estos accesorios pueden incluir elementos como dispositivos de rastreo GPS, luces inteligentes y medidores de energía, y generalmente están conectados a un teléfono inteligente u otro dispositivo para brindar información y control en tiempo real.

El mercado mundial de accesorios para bicicletas inteligentes está impulsado por una serie de factores, que incluyen la creciente popularidad del ciclismo como actividad de ocio y forma de transporte, el crecimiento en el uso de dispositivos inteligentes e Internet de las cosas (IoT), y el deseo para experiencias de ciclismo más avanzadas y convenientes.

Hay una serie de jugadores importantes en el mercado de accesorios para bicicletas inteligentes, incluidos Garmin, Wahoo Fitness y Polar. Estas empresas ofrecen una amplia gama de accesorios inteligentes para bicicletas para diferentes tipos de ciclismo, incluido el ciclismo de carretera, el ciclismo de montaña y los desplazamientos.

En los últimos años, ha habido una tendencia hacia el uso de accesorios avanzados para bicicletas inteligentes que ofrecen un mejor rendimiento y funcionalidad, como medidores de potencia que pueden medir la salida de un ciclista en tiempo real y luces inteligentes que se pueden controlar y personalizar a través de un aplicación de teléfono inteligente También ha habido un aumento en el uso de materiales sostenibles en la producción de accesorios para bicicletas inteligentes, ya que los consumidores y fabricantes priorizan las preocupaciones ambientales.

En general, se espera que el mercado de accesorios para bicicletas inteligentes continúe creciendo en los próximos años, impulsado por la creciente popularidad del ciclismo y el desarrollo de nuevas tecnologías.

En el frente regional, se observa que el mercado europeo de accesorios para bicicletas inteligentes es un mercado destacado con una tendencia similar seguida durante el período de pronóstico. Países como China, Polonia e India se identifican como mercados emergentes de accesorios para bicicletas inteligentes debido al ritmo acelerado de las actividades de producción en estos países.

Mercado de accesorios inteligentes para bicicletas: análisis segmentario

Por tipo de producto, el mercado global de accesorios inteligentes para bicicletas está segmentado en casco inteligente, candado inteligente, luz inteligente, guante inteligente, computadora de a bordo inteligente, sensor inteligente y medidor de potencia inteligente. Se espera que el mercado de accesorios para bicicletas inteligentes sea prominente en la computadora de a bordo inteligente debido a las características avanzadas como mapa, notificación de alerta de robo, monitoreo de frecuencia cardíaca y varias otras características. Se proyecta que el segmento de guantes inteligentes tenga menos participación en comparación con los otros segmentos del tipo de producto. Además, los fabricantes de accesorios para bicicletas inteligentes se están centrando más en las características de seguridad en comparación con los sistemas de bicicletas convencionales. Se espera que el factor antes mencionado aumente las ventas de accesorios para bicicletas inteligentes durante el período de pronóstico.

Por canal de ventas, el mercado global de accesorios para bicicletas inteligentes está segmentado en offline y online. Se proyecta que el segmento fuera de línea sea prominente durante todo el período de pronóstico.

Por región, el informe de mercado Accesorios inteligentes para bicicletas estudia los mercados en varias regiones, como América del Norte, América Latina, Europa, el sur de Asia, el este de Asia, Medio Oriente y África y Oceanía. Se espera que América del Norte y Europa crezcan con una participación predominante en el mercado mundial de accesorios para bicicletas inteligentes durante el período de pronóstico. Sin embargo, el este de Asia representa un crecimiento saludable en el mercado de accesorios para bicicletas inteligentes.

Para un análisis en profundidad, PMR ha dividido la estructura del mercado en dos niveles: nivel 1 y nivel 2. Se estima que los jugadores de nivel 1 representan una alta participación en el mercado global de accesorios para bicicletas inteligentes en todo el mundo.

El mercado mundial de accesorios para bicicletas inteligentes se consolida debido a la presencia de menos fabricantes de accesorios para bicicletas inteligentes en todo el mundo. Los jugadores destacados en el mercado global de accesorios para bicicletas inteligentes se están enfocando en el desarrollo de accesorios para bicicletas inteligentes, adoptando expansiones comerciales, colaboraciones y estrategias de adquisición para capturar una parte significativa del mercado global.

En 2018, Sena Technologies, Inc. anunció los envíos iniciales de los cascos inteligentes Momentum, Momentum Lite y Momentum INC con Bluetooth integrado.

En 2018 , Sigma Sport amplió su negocio con la incorporación de un nuevo centro de distribución de 30 000 pies cuadrados en Grantham, Lincolnshire.

En 2019, Garmin Ltd colaboró ​​con Daimler para incorporar funciones conectadas en los vehículos Mercedes-Benz con el reloj inteligente GPS Vívoactive 3.

Mercado global de accesorios inteligentes para bicicletas: panorama competitivo

Algunos de los participantes del mercado informados en este estudio en el mercado global de accesorios para bicicletas inteligentes incluyen Garmin Ltd., Pioneer Corporation, Assize Technology Co., Ltd., Polar Electro, Robert Bosch GmbH, Sena Technologies, Inc., Linka, LIVALL, Vanhawks Inc., Wuhan Qiwu Technology Co., Ltd., VDO Cycle Computing y Sigma Sport, entre otros.

