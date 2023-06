By

El mercado de accesorios exteriores automotrices registrará una CAGR récord de un aumento del 4 % en los ingresos para 2029

Proyectado para alcanzar los ingresos de US $ 51 mil millones hacia el final del período de pronóstico (2019 – 2029), el mercado global de accesorios exteriores para automóviles exhibirá una CAGR constante. Un nuevo informe de investigación sugiere que el creciente énfasis de los propietarios de vehículos en la estética de alta calidad, además del enfoque continuo en mejorar la seguridad y el rendimiento, contribuirá significativamente a la demanda sostenida de accesorios exteriores para automóviles en el futuro cercano.

El informe destaca que las empresas destacadas que operan en accesorios exteriores para automóviles están dando prioridad a las asociaciones con los líderes del comercio electrónico. Incluso están considerando fuertes inversiones en portales en línea de propiedad de la marca para aumentar el alcance de sus clientes en el futuro previsible. Estas seguirían siendo tendencias importantes que dan forma a las estrategias de desarrollo de los actores del mercado de accesorios exteriores para automóviles.

HECHOS DE UN VISTAZO

Empresas: Curt Manufacturing LLC,Covercraft Industries, LLC,CAR MATE MFG. CO., LTD. ,Dee Zee, Inc.,Eastman Chemical Company,Go Rhino,Hol-Mac Corporation,Lund International,Mont Blac Industri AB,N-Fab Inc.,Owens Products,Onki Corporation,Steelcraft,Thule Group AB,Westin Automotive,O’Reilly Piezas de automóviles, Red de piezas de automóviles de EE. UU., Inc.

Cobertura: Todas las principales geografías y segmentos clave

Segmentos: Mercado de accesorios exteriores automotrices segmentado por Accesorios exteriores para automóviles, Accesorios para automóviles de pasajeros, Accesorios decorativos para automóviles, Accesorios para automóviles, Accesorios para automóviles,

Geografías: América del Norte (EE. UU., Canadá), América Latina (México, Brasil, Argentina, Chile, Perú), Europa Occidental (Alemania, Italia, Francia, Reino Unido, España, BENELUX, Países Nórdicos, Europa del Este), CEI y Rusia, Asia -Pacífico (China, India, ASEAN, Corea del Sur), Japón, Medio Oriente y África (Países del CCG, Sudáfrica, Turquía, Irán, Israel)

ABSTRACTO-

Persistent Market Research (PMR) publicó recientemente un informe de estudio sobre el mercado mundial de accesorios exteriores para automóviles. El informe proporciona una valoración detallada de las dinámicas clave del mercado, como los impulsores, las tendencias, las oportunidades y las restricciones, junto con información detallada sobre la estructura del mercado Accesorios exteriores para automóviles. Este informe de investigación de mercado presenta datos y cifras exclusivos sobre cómo crecerá el mercado de accesorios exteriores para automóviles durante el período de pronóstico.

Los indicadores clave del crecimiento del mercado, como el análisis de la cadena de valor y la cadena de suministro, la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) y el crecimiento interanual (YoY) del mercado se explican en el estudio de PMR de manera integral. Esta información puede ayudar a los lectores a comprender las proyecciones de desarrollo cuantitativas del mercado de accesorios exteriores de automóviles durante el período de pronóstico.

El estudio es relevante para las partes interesadas en el mercado de accesorios exteriores automotrices, así como para fabricantes, distribuidores, proveedores e inversores, ya que puede ayudarlos a comprender las estrategias aplicables para crecer en el mercado. Las partes interesadas, los inversores, los expertos de la industria, los investigadores y los periodistas, así como los investigadores de negocios en el mercado de accesorios exteriores para automóviles, pueden aprovechar la información y las estadísticas presentadas en el informe de investigación de PMR.

El informe incluye hechos y cifras relacionados con los factores macro y macroeconómicos que están afectando el crecimiento del mercado de accesorios exteriores automotrices. El estudio también ofrece información procesable basada en las tendencias futuras en el mercado de accesorios exteriores para automóviles. Además, los actores regionales y los nuevos participantes en el mercado de accesorios exteriores automotrices también pueden usar la información presentada en este informe para tomar decisiones comerciales y ganar impulso en el mercado.

