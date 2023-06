Nueva York, Global Gas Separation Membranes Market de Global Insight Services es la única fuente autorizada de inteligencia sobre el Gas Separation Membranes Market . El informe le proporcionará un análisis del impacto de las últimas interrupciones del mercado, como la Guerra Ruso-Ucraniana y el Covid-19, en el mercado. El informe proporciona un análisis cualitativo del mercado utilizando varios marcos como Porters Analysis y PESTLE. El informe incluye datos detallados de segmentación y tamaño del mercado por categorías, tipos de productos, aplicaciones y regiones geográficas. El informe también incluye un análisis exhaustivo de los problemas clave, las tendencias y los impulsores, las restricciones y los desafíos, el panorama competitivo, así como los eventos recientes, como las actividades de fusiones y adquisiciones en el mercado.

Descargue el informe de muestra: https://www.globalinsightservices.com/request-sample/GIS20510/

Las membranas de separación de gases son láminas delgadas y permeables que se utilizan para separar gases. Por lo general, las membranas de separación de gases están hechas de materiales poliméricos, como poliimidas, poliamidas y polisulfonas. Las membranas de separación de gases funcionan permeando selectivamente un gas mientras rechazan otro. El gas a separar se transporta a través de la membrana, mientras que el gas a rechazar es bloqueado por la membrana.

Las membranas de separación de gases se utilizan en una variedad de aplicaciones, incluida la separación de oxígeno a partir de nitrógeno, la separación de dióxido de carbono a partir de metano y la separación de hidrógeno a partir de dióxido de carbono. Las membranas de separación de gases también se utilizan en pilas de combustible, donde se utilizan para separar los gases reactivos, como el hidrógeno y el oxígeno.

Tendencias clave

Las tendencias clave en la tecnología de membranas de separación de gases son:

1. Mayor eficiencia: la tecnología de membranas se vuelve cada vez más eficiente, y las membranas más nuevas pueden separar los gases con mayor eficacia.

2. Mayor durabilidad: las membranas también son cada vez más duraderas, lo que significa que se pueden usar durante períodos de tiempo más prolongados sin necesidad de reemplazarlas.

3. Mayor flexibilidad: las membranas ahora están disponibles en una variedad de materiales diferentes, lo que les brinda una mayor flexibilidad en términos de aplicación.

4. Mayor asequibilidad: A medida que la tecnología de membranas se vuelve más avanzada, también se vuelve más asequible, lo que la convierte en una opción más viable para una gama más amplia de industrias.

Personalización gratuita disponible: https://www.globalinsightservices.com/request-customization/GIS20510

Factores clave

Los impulsores clave del mercado de membranas de separación de gases son la demanda cada vez mayor de gas natural, las estrictas regulaciones ambientales y la necesidad de procesos energéticamente eficientes. La demanda cada vez mayor de gas natural está impulsada por el creciente sector industrial y comercial. Las estrictas regulaciones ambientales están impulsando la necesidad de procesos energéticamente eficientes.

Segmentos de mercado

El mercado de Membranas de separación de gases está segmentado según el tipo de material, la aplicación, el tipo de módulo y la región. Por tipo de material, se bifurca en poliimida y poliaramida, acetato de celulosa, polisulfona y otros. Según la aplicación, se clasifica en eliminación de dióxido de carbono, recuperación de hidrógeno y separación de vapor/vapor y otros. Según el tipo de módulo, se clasifica en enrollado en espiral, fibra hueca y otros. Por regiones, se estudia en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y el resto del mundo.

Empresas clave

Los principales actores clave en el mercado Membranas de separación de gases son Air Products and Chemicals, Inc., Air Liquide Advanced Separations, Ube Industries Ltd., Honeywell UOP, Fujifilm Manufacturing Europe BV, Schlumberger Ltd, DIC Corporation, Parker Hannifin Corporation, Membrane Technology and Research Inc. ., Evonik Industries, Atlas Copco AB y Generon LLC..

Compre este informe de investigación de mercado: https://www.globalinsightservices.com/checkout/single_user/GIS20510/

Con Global Insight Services, usted recibe:

Pronósticos a 10 años para ayudarlo a tomar decisiones estratégicas

Segmentación profunda que se puede personalizar según sus requisitos

Consulta gratuita con el analista líder del informe

Paquete de datos de Excel incluido con todas las compras de informes

Metodología de investigación robusta y transparente

Investigación y soluciones líderes centradas en el actor del mercado para la próxima década de acuerdo con el escenario actual del mercado

Acerca de los servicios de información global:

Global Insight Services (GIS) es una firma líder de investigación de mercado de múltiples industrias con sede en Delaware, EE. UU. Estamos comprometidos a proporcionar a nuestros clientes datos, análisis y herramientas de la más alta calidad para satisfacer todas sus necesidades de investigación de mercado. Con GIS, puede estar seguro de la calidad de los resultados, de una metodología de investigación sólida y transparente y de un servicio superior.

Contáctenos:

Global Insight Services LLC

16192, Carretera Costera, Lewes DE 19958

Correo electrónico: [email protected]

Teléfono: +1–833–761–1700

Sitio web: https://www.globalinsightservices.com/