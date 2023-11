Medicamentos para la glomeruloesclerosis segmentaria focal Tendencias industriales del mercado, fabricantes clave, análisis regionales y oportunidades

Este informe de mercado es un excelente informe que le permite a la industria de SALUD tomar decisiones estratégicas y alcanzar objetivos de crecimiento. La industria de la ATENCIÓN MÉDICA puede verse muy beneficiada con este informe de investigación de mercado que enfoca claramente el mercado y el panorama competitivo y ayuda a tomar mejores decisiones. En este documento comercial, la segmentación del mercado también se realizó en detalle en función de varios parámetros que incluyen aplicaciones, verticales, modelo de implementación, usuario final y geografía.

La aparición de glomeruloesclerosis focal y segmentaria es comparativamente alta en comparación con otras enfermedades glomerulares. Actualmente, no existen terapias aprobadas por la FDA para la glomeruloesclerosis focal y segmentaria. El tamaño del mercado terapéutico de los medicamentos para la glomeruloesclerosis focal y segmentaria en los EE. UU. representa principalmente opciones de tratamiento no autorizadas, como la terapia no inmunológica y la inmunoterapia. COVID-19 también tuvo un impacto importante en el crecimiento del mercado.

Data Bridge Market Research analiza una tasa de crecimiento en el mercado global de medicamentos para la glomeruloesclerosis focal y segmentaria en el período de pronóstico 2023-2030. El mercado mundial de medicamentos para la glomeruloesclerosis segmentaria focal CAGR esperado tiende a rondar el 8,20% en el período de pronóstico mencionado. El mercado estaba valorado en 12,6 mil millones de dólares en 2022 y crecería a 23,7 mil millones de dólares en 2030. Además de los conocimientos del mercado, como el valor de mercado, la tasa de crecimiento, los segmentos de mercado, la cobertura geográfica, los actores del mercado y el escenario del mercado, el informe de mercado curado por el equipo de investigación de mercado de Data Bridge también incluye análisis de expertos en profundidad, epidemiología de pacientes, análisis de tuberías, análisis de precios y marco regulatorio.

Definición de mercado

La glomeruloesclerosis focal y segmentaria es un tipo de trastorno renal que afecta la pequeña unidad de filtrado de los riñones llamada glomérulos y que implica cicatrización renal. Es causada por múltiples factores, como trastornos autoinmunes , factores genéticos, infecciones en otras partes del cuerpo y enfermedades escleróticas. Es una enfermedad rara que afecta la función renal dañando y atacando los glomérulos. Los defectos renales suelen caracterizar esta enfermedad por obesidad, apnea obstructiva del sueño, anemia falciforme y virus como el VIH.

Oportunidades

Mayores opciones terapéuticas

La terapia más reciente para la esclerosis glomerular segmentaria focal primaria incluye agentes inmunosupresores, como glucocorticoides e inhibidores de la calcineurina. Además, la terapia con esteroides se encuentra entre los tratamientos más básicos y estándar con prednisona oral. Algunas de las principales empresas en desarrollo que tienen posibles fármacos candidatos en proceso son Chemocentryx, Pharmaceuticals, Retrophin Inc., Reata y Vertex Pharmaceuticals. Esto impulsa el crecimiento del mercado.

Aumento de las actividades de investigación clínica

El aumento de la I+D de fármacos para la glomeruloesclerosis focal y segmentaria por parte de varios fabricantes clave también está impulsando el crecimiento del mercado de fármacos para la glomeruloesclerosis focal y segmentaria. Por ejemplo, Pfizer Inc. está realizando un ensayo clínico para evaluar su fármaco, PF-06730512, en adultos con glomeruloesclerosis focal y segmentaria primaria. Este medicamento se encuentra actualmente en el estudio de Fase II y se espera que se complete en junio de 2021. Por lo tanto, todas estas actividades de investigación crean muchas oportunidades de crecimiento en el mercado.

Restricciones/Desafíos

Falta de atención médica

La falta de atención médica en las economías subdesarrolladas puede frenar el crecimiento del mercado de medicamentos para la glomeruloesclerosis focal y segmentaria durante el período previsto. No mucha conciencia puede conducir a la falta de disponibilidad de tratamiento y limitar el crecimiento del mercado.

Alto costo

Los enormes gastos asociados con la terapia con medicamentos, la diálisis y el trasplante de riñón obstaculizan el crecimiento del mercado. El enorme desarrollo de fármacos y los procesos relacionados están obstaculizando el crecimiento del mercado.

Este informe de mercado global de Medicamentos para la glomeruloesclerosis focal y segmentaria proporciona detalles de nuevos desarrollos recientes, regulaciones comerciales, análisis de importación y exportación, análisis de producción, optimización de la cadena de valor, participación de mercado, impacto de los actores del mercado nacional y localizado, analiza oportunidades en términos de bolsillos de ingresos emergentes. cambios en las regulaciones del mercado, análisis estratégico del crecimiento del mercado, tamaño del mercado, crecimientos del mercado de categorías, nichos de aplicación y dominio, aprobaciones de productos, lanzamientos de productos, expansiones geográficas, innovaciones tecnológicas en el mercado. Para obtener más información sobre el mercado global de medicamentos para la glomeruloesclerosis focal y segmentaria, comuníquese con Data Bridge Market Research para obtener un resumen del analista, nuestro equipo lo ayudará a tomar una decisión de mercado informada para lograr el crecimiento del mercado.

Los actores clave que operan en el mercado mundial de medicamentos para la glomeruloesclerosis focal y segmentaria incluyen:

Pfizer Inc (EE. UU.)

F. Hoffmann-La Roche Ltd (Suiza)

Mylan NV (Estados Unidos)

Fresenius Kabi AG (Alemania)

Hikma Pharmaceuticals PLC (Japón)

Novartis AG (Suiza)

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (Israel)

Compañía Bristol Myers Squibb (EE. UU.)

GSK Plc. (A NOSOTROS)

Bayer AG (Alemania)

Industrias farmacéuticas Sun Ltd (India)

Acuerdo de atención médica (Reino Unido)

Wockhardt (India)

Laboratorios Alkem (India)

Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd (Japón)

Alcance del mercado de Medicamentos para la glomeruloesclerosis focal y segmentaria

El mercado mundial de medicamentos para la glomeruloesclerosis focal y segmentaria está segmentado según el tratamiento, la vía de administración, el canal de distribución y el usuario final. El crecimiento entre estos segmentos lo ayudará a analizar los segmentos de escaso crecimiento en las industrias y brindará a los usuarios una valiosa descripción general del mercado e información del mercado para ayudarlos a tomar decisiones estratégicas para identificar las aplicaciones principales del mercado.

Tratamiento

corticosteroides

Medicamentos inmunosupresores

inhibidores de la ECA

Bloqueadores AR

Diuréticos

Otros

Ruta de administración

Oral

parenteral

Usuario final

hospitales

Cuidados en el hogar

Clínicas especializadas

Otros

Canal de distribución

Farmacia hospitalaria

Farmacia en línea

Farmacia minorista

Ventajas clave del informe:

Este estudio proporciona una descripción analítica de la industria, incluidas las tendencias actuales y predicciones futuras para identificar posibles oportunidades de inversión.

El informe ofrece información sobre los factores clave, las limitaciones y las perspectivas, junto con un análisis completo de la participación de mercado.

El informe evalúa cuantitativamente el mercado actual, arrojando luz sobre sus perspectivas de crecimiento.

El análisis de las cinco fuerzas de Porter mide el poder de negociación de compradores y proveedores en el mercado.

El informe ofrece un análisis de mercado en profundidad que considera la dinámica competitiva y pronostica el panorama competitivo futuro.

