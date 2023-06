By

Una atención aguda a largo plazo se refiere a una atención especializada proporcionada por hospitales de cuidados agudos a largo plazo (LTACH) a los pacientes en sus condiciones médicas graves. En estas condiciones médicas, el paciente requiere un tratamiento intenso y especial durante un período de tiempo previsto. En la atención aguda a largo plazo, un paciente debe permanecer de 25 a 30 días en hospitales para su Medicare.

Sobre la base de los tipos de pacientes, el mercado de cuidados agudos a largo plazo se puede segmentar en pacientes respiratorios, pacientes que requieren múltiples medicamentos intravenosos o transfusiones, pacientes con insuficiencia renal , pacientes con uso prolongado de ventiladores, pacientes con cuidado de heridas y otros. Los hospitales de atención aguda a largo plazo (LTACH, por sus siglas en inglés) brindan servicios como monitoreo cardiopulmonar, terapia respiratoria, diálisis , ventilación mecánica , cuidado de heridas y otros.

La terapia respiratoria incluye productos como ventiladores , dispositivos de suministro de oxígeno y dispositivos de suministro de aerosol. El cuidado de heridas incluye productos tales como apósitos estándar y avanzados para heridas , terapia de heridas con presión negativa, sustitutos de la piel y otros productos. La diálisis incluye terapias como hemodiálisis, hemofiltración y diálisis peritoneal. Algunas de las tecnologías de monitoreo utilizadas por los hospitales de cuidados agudos a largo plazo son los monitores cardíacos , los oxímetros de pulso y los monitores de presión arterial .

Se espera que varios factores, como el aumento de la población que envejece, el avance tecnológico en la atención al paciente, el aumento de la necesidad de servicios de atención a largo plazo y el aumento del número de pacientes en centros de atención aguda a largo plazo, impulsen el mercado de atención aguda a largo plazo de América del Norte. Además, se espera que el aumento del gasto público en el sector de la salud impulse el mercado de cuidados intensivos a largo plazo de América del Norte.

Sin embargo, el alto costo de las nuevas tecnologías, las interfaces técnicas que consumen mucho tiempo y el flujo de trabajo complicado son algunos de los factores que restringen el crecimiento del mercado de cuidados intensivos a largo plazo en América del Norte.

Se espera que la adopción de avances tecnológicos y la creciente demanda de cuidados agudos a largo plazo debido al aumento continuo del envejecimiento de la población ofrezcan buenas oportunidades para el mercado de cuidados agudos a largo plazo. El aumento del enfoque centrado en el paciente y los lanzamientos de nuevos productos son algunas de las últimas tendencias que se han observado en el mercado de cuidados agudos a largo plazo de América del Norte.

Algunas de las principales empresas que operan en el mercado de cuidados agudos a largo plazo de América del Norte son CareFusion, Fresenius Medical Care, Philips Healthcare, Prism Medical Ltd., Covidien, Kinetic Concepts, Inc., SelectMark y Promise Healthcare, Inc.

