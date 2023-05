By

El ácido 2-furoico es un ácido carboxílico con anillo aromático y grupo carboxílico. Se clasifica en productos químicos especiales. El ácido 2-furoico se usa generalmente como conservante de alimentos y agente saborizante. Se utiliza en la pasteurización y esterilización de productos alimenticios. Actúa como fungicida y bactericida. Además, también se utiliza en tecnologías ópticas, preparación de nailon y como intermediario en la industria farmacéutica.

El mercado del ácido 2-furoico estuvo impulsado principalmente por el sector de la fabricación de alimentos. El ácido 2-furoico también se utiliza como material de partida en la producción de ésteres de furoato. Los derivados del ácido 2-furoico se utilizan en preparados medicinales y en investigación biológica. La principal oportunidad para el mercado del ácido 2-furoico es la tecnología óptica. Los cristales de ácido 2-furoico se pueden usar en dispositivos ópticos debido a sus propiedades favorables, como material óptico no lineal (NLO).

Sin embargo, es probable que los riesgos para la salud relacionados con el ácido 2-furoico, como los efectos mutagénicos, inhiban el crecimiento del mercado.

En términos de demanda, América del Norte fue la región líder en el mercado de ácido 2-furoico en 2012. La demanda de ácido 2-furoico es enorme debido al creciente consumo de la industria alimentaria. América del Norte fue seguida por Europa, debido a la gran demanda de ácido 2-furoico en aplicaciones médicas. Además, es probable que la tecnología óptica impulse el mercado del ácido 2-furoico en la región europea.

Asia Pacífico tiene una participación sustancial en el mercado del ácido 2-furoico y se espera que muestre una mayor demanda en el futuro cercano debido a varias actividades de fabricación. Se espera que el resto del mundo sea testigo de un crecimiento estable para el mercado de ácido 2-furoico.

Algunos de los principales participantes de la industria incluyen Lotus Enterprise, Meryer Chemical Technology Co. Ltd., Alfa Aesar y J & K Scientific Ltd., entre otros.

