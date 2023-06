Los servicios de datos satelitales son un tipo de detección remota que utiliza sensores basados ​​en satélites para recopilar datos sobre la superficie de la Tierra. Los servicios de datos satelitales se pueden utilizar para una variedad de aplicaciones, incluido el uso de la tierra y el mapeo de la cubierta terrestre, el monitoreo ambiental y la respuesta a desastres.

Los servicios de datos satelitales son una tecnología relativamente nueva, pero ya han tenido un impacto significativo en la forma en que entendemos y gestionamos nuestro planeta. Los servicios de datos satelitales pueden proporcionar datos de alta resolución sobre grandes áreas de la superficie de la Tierra, lo que los hace ideales para aplicaciones como el mapeo del uso y la cobertura del suelo. El monitoreo ambiental es otra aplicación importante de los servicios de datos satelitales.

Tendencias clave

Las tendencias clave en la tecnología de servicios de datos satelitales son:

1. Mayor demanda de datos de alta resolución: existe una creciente demanda de datos de alta resolución de los satélites, ya que las empresas y los gobiernos buscan obtener información detallada sobre ubicaciones específicas en la Tierra. Esta demanda está siendo impulsada por la necesidad de datos cartográficos precisos, así como por el deseo de obtener información detallada sobre los recursos naturales, la infraestructura y otros activos.

2. Métodos mejorados de recopilación de datos: los métodos de recopilación de datos satelitales mejoran constantemente gracias a los avances tecnológicos. Los satélites más nuevos pueden recopilar datos a resoluciones más altas, y las nuevas técnicas de procesamiento de datos permiten obtener información más precisa y oportuna.

3. Mayor uso de datos abiertos: cada vez más datos satelitales están disponibles para el público a través de iniciativas de datos abiertos. Esta tendencia está impulsada por la necesidad de transparencia y rendición de cuentas, así como por el deseo de permitir que otros usen y se basen en estos datos.

Factores clave

Hay algunos impulsores clave del mercado de Servicios de datos satelitales. En primer lugar, la creciente demanda de servicios de datos de alta velocidad está impulsando la necesidad de más satélites. En segundo lugar, la creciente demanda de servicios basados ​​en satélites también está impulsando la necesidad de más satélites. En tercer lugar, el avance de la tecnología está permitiendo el lanzamiento de más satélites, lo que está aumentando la demanda de servicios de datos satelitales.

Segmentos clave del mercado

El informe de mercado de Servicio de datos satelitales se bifurca en función de la vertical, el servicio, el uso final y la región. Sobre la base de la vertical, se segmenta en energía y potencia, agricultura, marítimo y otros. Según el servicio, se analiza a través de datos de imágenes y análisis de datos. Por uso final se clasifica en gobierno y militar y comercial. Por regiones, se estudia en América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y el resto del mundo.

Jugadores clave del mercado

El informe del servicio de datos satelitales incluye jugadores como Airbus SE, Ceinsys Tech Ltd., DigitalGlobe, Earth-i Ltd., East View Geospatial Inc., ICEYE, Planet Labs, Inc., SpecTIR LLC, Trimble Inc. y URSA Space Systems. .

