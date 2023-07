Investigación de mercado de persistencia: el estudio más reciente de PMR sobre productos químicos y materiales brinda conocimientos profundos de la industria y servicios asociados para ayudar a los clientes a alcanzar su máximo potencial comercial en todo el mundo.

Mercado mundial de ácido valérico: introducción

Valeric acid is majorly used as an intermediate for the manufacture of flavors and perfumes, agricultural chemicals such as pesticides, synthetic lubricants and pharmaceuticals. Valeric acid is a colorless and oily liquid with an unpleasant odor and must be handled carefully due to its highly corrosive nature. Valeric acid is also known by alternate names such as pentanoic acid and is a carboxylic acid. It is used as a stanching agent with a maximum limit of 2% in pesticide formulations. The primary use of valeric acid is in the manufacture of esters. It is majorly used for ester type lubricants, plasticizers and vinyl stabilizers. Some of the esters of valeric acid such as ethyl valerate and pentyl valerate are used as food additives since they have fruity odors.

Mercado mundial de ácido valérico: dinámica

Mercado de ácido valérico: impulsores

El crecimiento significativo en varias industrias de uso final, incluidos cosméticos, sabores y perfumes, ha llevado a un aumento en la demanda de ácido valérico en tales aplicaciones. Algunos de los ésteres del ácido valérico tienen un olor afrutado y, por lo tanto, se utilizan cada vez más como aditivos alimentarios.

También ha habido un aumento en la demanda de ácido valérico en productos químicos agrícolas, que se prevé que tenga un impacto positivo en el crecimiento del mercado. También se prevé que el uso de ácido valérico como intermediario API gane impulso en la industria farmacéutica durante el período de pronóstico.

Mercado de ácido valérico: Restricciones

Uno de los principales desafíos que enfrenta el mercado mundial del ácido valérico es el uso de alternativas como el ácido butírico. Las propiedades similares que ofrece el ácido butírico han llevado a su mayor utilización en varias industrias de uso final. Otros factores importantes que restringen el crecimiento del mercado incluyen el olor desagradable y las limitaciones de manejo del ácido valérico, que han obligado a los fabricantes a centrarse en otras alternativas.

Mercado del ácido valérico: tendencias

Una de las tendencias recientes observadas en el mercado mundial de ácido valérico es el uso de ácido valérico para fines alimentarios. El producto no es considerado nocivo o tóxico como ingrediente de alimentos y piensos por la OMS (Organización Mundial de la Salud). Ha habido una importante investigación y desarrollo en la expansión de las áreas de aplicación del ácido valérico y el uso del ácido valérico para aplicaciones personalizadas.

Para cumplir con las estrictas normas ambientales, los fabricantes se están enfocando en la producción de ácido valérico a partir de fuentes biológicas. Han estado invirtiendo en desarrollo estratégico e innovación de productos para mantener la competencia en el mercado.

Mercado mundial de ácido valérico: segmentación

El mercado mundial de ácido valérico se puede segmentar según la aplicación y el grado.

Según la aplicación, el mercado mundial de ácido valérico se puede segmentar como:

Intermedios de API

Sabores y Perfumes

Químicos agriculturales

Lubricantes sintéticos

plastificante

extractante

Aditivos alimentarios

Otros

Según el grado, el mercado mundial de ácido valérico se puede segmentar de la siguiente manera:

Grado regular (grado estándar)

Grado de investigación (grado de alta pureza)

Mercado mundial de ácido valérico: perspectiva regional

Desde una perspectiva regional, se prevé que Asia Pacífico tenga una participación importante en el mercado mundial de ácido valérico, con China representando una participación importante en la demanda. También se proyecta que América del Norte tenga una participación significativa en el mercado mundial de ácido valérico, debido a la demanda constante de la industria de alimentos y cosméticos. Europa ha registrado un aumento en la demanda de ácido valérico en los últimos años. También ha habido un aumento en el consumo de ácido valérico en trabajos de laboratorio, investigación y desarrollo. Los fabricantes también se están enfocando en la expansión de las áreas de aplicación del ácido valérico y reconociendo su uso en varias aplicaciones de nicho. Se proyecta que otras regiones, como América Latina y Medio Oriente y África, tengan participaciones relativamente más pequeñas en términos de volumen de consumo; sin embargo,

Mercado global Ácido valérico: participantes del mercado

Algunos de los participantes del mercado identificados a lo largo de la cadena de valor del mercado mundial de ácido valérico incluyen,

La empresa química Dow

Organizacion de perstorp

Laboratorios de Investigación Sisco SA Limitado.

Sigma Aldrich

Casa Central de Drogas

La Compañía de los buenos aromas

Merck KGaA

Laboratorios LKT

Neuchatel Chemie Especialidades

Yufeng International Co., Ltd.

