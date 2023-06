Mercado de vibradores de hormigón 

El mercado mundial de vibradores de hormigón está actualmente valorado en US$ 343,8 Mn y se espera que alcance los US$ 533,8 Mn para 2032, expandiéndose a una CAGR constante de 4,5%. Se prevé que la demanda de vibradores internos de hormigón aumente más rápidamente en los próximos años. Se proyecta que la construcción de edificios genere una oportunidad incremental de US$ 87,5 Mn entre 2022 y 2032.

Se anticipa que la mayor demanda de vibradores de concreto de diferentes sectores, incluidos la construcción, el desarrollo de infraestructura, la demanda industrial y otros, impulsará la expansión del mercado.

Las empresas buscan constantemente posibles objetivos de adquisición y tratan de tomar la iniciativa para abordar las preocupaciones del mercado. Los vibradores de hormigón que se han creado específicamente para eliminar las burbujas de aire agitando vigorosamente el hormigón recién vertido se utilizan ahora en todos los métodos de construcción posibles. El hormigón debe vibrarse eliminando los espacios de aire y compactando las partículas de agregado. Un edificio de concreto con partículas compactas será más fuerte y durará más. El concreto que no ha sido vibrado está lleno de pequeñas burbujas de aire, o “panal de abeja”, lo que conduce a un acabado mediocre y una construcción frágil.

Los vibradores externos son la mejor opción para situaciones donde la calidad de la superficie es crucial o donde el refuerzo puede estar presente dentro de la pieza de concreto y podría enredar un vibrador interno. Si bien se puede usar un vibrador interno para consolidar el centro de la masa de concreto, se deben usar vibradores externos para alcanzar el centro. Para agitar adecuadamente el concreto dentro de la forma, los vibradores externos normalmente se programan para vibrar durante un período predeterminado. Varias variables extremadamente significativas afectan la demanda de vibradores de concreto, incluida la frecuencia, la potencia, el grado de automatización y el combustible operativo.

Conclusiones clave del estudio de mercado

Se espera que el segmento de vibradores internos de concreto mantenga una importante participación de mercado en términos de volumen.

Según el uso final, se prevé que el sector de la construcción de edificios tenga una participación del 49,1 % del mercado mundial en 2022.

Se prevé que el este de Asia y el sur de Asia y el Pacífico sigan siendo mercados destacados para los vibradores de hormigón con una cuota de mercado del 40,6 % en 2022.

Según el tipo, se prevé que los vibradores de hormigón internos y externos tengan una participación considerable en el mercado.

Se proyecta que la generación de ingresos de los vibradores de hormigón alcance los US$ 533,8 Mn a finales de 2032.

“Cuando se trata de costo y tamaño, los vibradores internos de concreto son la mejor opción”, dice un analista de Persistence Market Research.

Preguntas clave respondidas en el informe de mercado global Vibrador de concreto

¿Cuál es la valoración del mercado de vibradores de hormigón?

¿Cuál es el tipo de vibrador de hormigón más popular?

¿Qué usuario final representa la mayor demanda de vibradores de hormigón?

¿A qué CAGR aumentó la demanda de vibradores de concreto en los últimos 4 años?

¿A qué tasa se espera que crezca el mercado durante el período de pronóstico?

¿Quiénes son los 5 principales fabricantes de vibradores de hormigón?

