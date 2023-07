By

Mercado de semillas de calabaza

Un estudio realizado por PMR concluye que, ” Mercado de semillas de calabaza : Oportunidades globales, desafíos, estrategias y pronósticos 2025″ se ha agregado a la investigación de mercado de persistencia.

La semilla de calabaza son las semillas comestibles de calabaza y también se conocen como pepita, que es un término mexicano para “pequeña semilla de calabaza”. Las semillas de calabaza son ricas en nutrientes con un alto contenido de proteínas, fibra dietética y numerosos micronutrientes. Las semillas de calabaza se pueden hervir, hornear o comer crudas. Las semillas de calabaza también contienen antioxidantes como los carotenoides y la vitamina E. Las semillas de calabaza tienen varios beneficios para la salud y pueden ayudar a mejorar diversas condiciones físicas, incluidos los problemas de próstata y vejiga, así como la depresión. Las semillas de calabaza se usan comúnmente como ingrediente en la cocina mexicana y también se tuestan y se sirven como refrigerio.

Mercado de semillas de calabaza: dinámica

El aceite de semilla de calabaza tiene varios beneficios críticos para la salud y se sabe que mejora varias condiciones físicas, incluidos los problemas de próstata y vejiga, así como la depresión. Debido a la agitada vida laboral adoptada por los consumidores, las semillas de calabaza brindan una solución para el mismo.

Ha habido una creciente tendencia y demanda de comida mexicana como tacos, tortillas, salsa, chilaquiles, etc., especialmente en América del Norte, Europa y la región de Asia Pacífico. Y las semillas de calabaza se utilizan como ingrediente principal en la preparación de la mayor parte de la comida mexicana. Este factor ayuda y contribuye a impulsar la demanda de semillas de calabaza.

Mercado de semillas de calabaza: segmentación

El mercado de Semillas de calabaza se puede segmentar en naturaleza, forma, uso final y canal de distribución. Sobre la base de la naturaleza, las semillas de calabaza se pueden segmentar en orgánicas y convencionales. Debido a la creciente demanda de productos orgánicos por parte de los consumidores en el mercado global, se espera que las semillas de calabaza orgánicas aumenten en términos de valor de ventas.

Según la forma, las semillas de calabaza se pueden dividir en crudas, líquidas y en polvo. El aceite de calabaza se usa a gran escala en los sectores de la salud, así como en la industria alimentaria, especialmente en la cocina mexicana. Como resultado, el porcentaje de volumen de Pumpkin Seed en su forma líquida es mayor que en su forma de polvo. Sobre la base del uso final, las semillas de calabaza se pueden segmentar en industria alimentaria, HORECA, industria cosmética e industria sanitaria. Debido a su aplicación a gran escala de semillas de calabaza en las industrias de alimentos y atención médica, se espera que las ventas de valor para estas dos industrias aumenten en el período de pronóstico.

Sobre la base de la distribución, Pumpkin Seeds se puede segmentar en canal directo y canal indirecto. El canal indirecto se puede subsegmentar aún más en comercio moderno, tiendas de conveniencia, minoristas electrónicos y otros (clubes y tiendas especializadas). Pumpkin Seeds tiene su principal flujo de distribución a través de tiendas especializadas que son de fácil acceso para los clientes objetivo. Debido a la creciente penetración de Internet en el pasado reciente a nivel mundial, se espera que la distribución a través de minoristas electrónicos aumente el mercado. Por otro lado, las tiendas Club serán testigos de una distribución moderada de Pumpkin Seeds principalmente en las regiones de América del Norte.

Mercado de Semillas de Calabaza: Panorama Regional

El mercado global de Semillas de calabaza se ha clasificado en siete regiones clave, que incluyen América del Norte y América Latina, Europa del Este, Europa Occidental, Asia-Pacífico excepto Japón, Japón y Medio Oriente y África. Según FAOSTAT, Asia tiene la mayor producción de calabaza con 16,4 Mn (TM). En el mercado global, China y los países de la Unión Europea son los principales exportadores de semillas de calabaza.

Sin embargo, la tasa de consumo es alta en América Latina y la región de América del Norte, lo que podría atribuirse a la aplicación a gran escala de las semillas de calabaza en la cocina mexicana. Europa, que es un actor dominante en la industria cosmética mundial, puede etiquetarse como un mercado emergente, ya que las semillas de calabaza se utilizan como ingredientes principales en la mayoría de los productos cosméticos.

Mercado de semillas de calabaza: jugadores clave

Algunos de los jugadores clave en este mercado son Conagra Brands (David Seeds), The SPAR Group Limited, NOW Health Group, Inc., Bob’s Red Mill Natural Foods, Kean Ann Company y otros.

