Introducción

Los alimentos aptos para microondas requieren menos tiempo de preparación y pueden cocinarse utilizando un horno de microondas convencional. La creciente población urbana está provocando una creciente demanda de alimentos preparados. Además, el aumento de las familias nucleares, el crecimiento de las mujeres en la fuerza laboral, un aumento en el nivel de vida, así como un rápido aumento en el número de grandes cadenas minoristas alimentan aún más el mercado global.

Es probable que el aumento de las actividades de I+D por parte de varios productores de alimentos aptos para microondas para avanzar en la tecnología de congelación y el establecimiento creciente de múltiples puntos de venta de comida rápida en economías en crecimiento ofrezcan una perspectiva lucrativa para los jugadores en el mercado de alimentos aptos para microondas .

Mercado de alimentos aptos para microondas: tendencias clave

La creciente demanda de alimentos sabrosos impulsa la demanda de productos alimenticios listos para comer (RTE). El mercado de alimentos para microondas ofrece a los consumidores alimentos deliciosos en muy poco tiempo para el consumo, lo que impulsa aún más los requisitos para el mercado global.

Los alimentos congelados para microondas son ampliamente preferidos en todas las naciones, ya que ofrecen mejores beneficios nutricionales y sabor, como los alimentos frescos. Los consumidores buscan continuamente una comida más saludable que sea más fácil de cocinar y que sepa mejor gracias a los alimentos congelados para microondas.

La congelación ayuda a retener los nutrientes esenciales de los alimentos en los productos, que son vitales para sintetizar varios minerales y vitaminas en el cuerpo. Además, la investigación y la excelencia operativa de los fabricantes se han dirigido hacia el desarrollo incesante de los productos existentes, complementando así la demanda del mercado.

Mercado de alimentos aptos para microondas: restricciones de crecimiento

En todas las naciones, existe una percepción común entre los consumidores de alimentos congelados, refrigerados y no perecederos para microondas que carecen de valores nutricionales, ya que implican calentamiento. Estos alimentos también se perciben como una alternativa inferior a los alimentos frescos. Los clientes consideran que los alimentos preparados unos meses antes o más antes de su consumo no son adecuados para la salud. Este es el principal factor que restringe el mercado de alimentos para microondas durante el período de pronóstico.

Impacto de COVID-19 en el mercado de alimentos para microondas

Varios estudios indican que existe un bajo riesgo de propagación a partir de envases o productos alimenticios debido a la escasa capacidad de supervivencia de los virus COVID-19 en las superficies. Los fabricantes se han orientado hacia el procesamiento y envasado de alimentos de forma profesional e higiénica, para minimizar el riesgo de propagación.

Los fabricantes también se están enfocando en reducir los costos de producción para mantener costos competitivos y administrar ciclos de ingresos sólidos. Sin embargo, se estima que, en breve, el efecto decreciente de la pandemia de COVID-19 en la región brindará un rayo de esperanza a los fabricantes de la región.

Mercado de alimentos aptos para microondas: análisis regional

América del Norte asegura su liderazgo principalmente debido a las innovadoras soluciones de ingesta de alimentos, la cultura tradicional de los refrigerios, el proceso de preparación más simple y la adopción de alimentos RTE procesados.

Europa ha mostrado un crecimiento impresionante en la producción y el consumo de alimentos para microondas debido al agitado estilo de vida de las personas y al aumento del número de mujeres trabajadoras. Alemania es el principal contribuyente en la región y le siguen el Reino Unido, Rusia y Francia en términos de valor.

La región asiática registrará un rápido crecimiento debido al cambio en el nivel de vida que provocará un cambio en las preferencias de consumo de alimentos de los consumidores.

Mercado de alimentos para microondas: análisis competitivo

Las empresas destacadas que operan en el mercado global de alimentos para microondas incluyen Campbell Soup Company, Ajinomoto Co, Inc, General Mills, Inc, Conagra Brands, Inc, Kellogg Company, Nestle SA, McCain Food Limited, Pinnacle Food Inc, Unilever Plc y The Kraft Heinz Company . Las empresas se dedican a mejorar sus impresiones comerciales mediante la formación de fusiones y adquisiciones, innovación de productos y nuevos lanzamientos. Por ejemplo,

B& G Foods Inc. se hizo cargo de Farmwise LLC, un fabricante de aros de vegetales congelados, tots de vegetales y papas fritas vegetarianas. La adquisición ayudará a B&G Foods a introducir productos de origen vegetal que Farmwise ha formulado en ofertas de productos nuevos e innovadores para su marca Green Giant.

LaSalle Capital se hizo cargo de Joseph’s Frozen Foods de Brynwood Partners VII LP. Las empresas se centrarán principalmente en ofrecer productos de pasta rellena congelada de primera calidad, así como en ofrecer una amplia gama de soluciones de comida que comprenden el crecimiento de las contribuciones de productos de la empresa en kits de comida. y comidas congeladas.

Starkist lanzó atún para microondas con granos y verduras que se puede calentar a temperatura ambiente para preparar refrigerios, cenas o almuerzos saludables.

Rich Products Corporation introdujo refrigerios de un solo servicio para microondas conocidos como Time Outs. Su línea de congelados comprende comidas, snacks y aperitivos elaborados con ingredientes de origen vegetal y carne.

Segmentación de mercado

Basado en el tipo de producto Conservación de alimentos estables para microondas

Alimentos refrigerados

Alimentos congelados Según el tipo de embalaje Bandejas

cajas plegables

Tazas, tinas y tazones

Bolsas y Estuches

mangas Basado en tecnología de envasado Tecnología de susceptores estampados

Nuevos métodos de tapado de bandejas

Nueva técnica de bolsa de cocción

Mercado mundial de alimentos aptos para microondas: jugadores clave (esta es una lista indicativa; la lista completa de jugadores clave está disponible a pedido)

Alimentos McCain

La empresa Kraft Heinz

pináculo alimentos inc.

Nestlé SA

Compañía Kellogg

Ajinomoto Windsor, Inc.

General Mills Inc.

ConAgra Foods, Inc.

Unilever plc

Compañía de sopa Campbell

Corporación de nutrición Beech-Nut

bellisio alimentos inc.

Pinnacle Foods Group LLC

