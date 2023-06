El mercado global de Containerboard se valoró en US $ 151,7 mil millones en 2022 y se prevé que crezca hasta US $ 250,7 mil millones para 2032, a una tasa compuesta anual de 5,1% durante el período de pronóstico.

Un containerboard es un tipo de cartón que se utiliza para hacer cartón corrugado. Se compone de dos o más capas de papel Kraft, con una capa acanalada en el medio. El cartón para contenedores se utiliza para hacer empaques para una variedad de productos, incluidos alimentos, productos electrónicos y electrodomésticos.

Impulsores clave y tendencias

En primer lugar, el cartón para embalaje es un material de embalaje clave para una amplia gama de productos. Se utiliza en el envasado de alimentos, bebidas, productos farmacéuticos y otros bienes de consumo. Además, la creciente industria del comercio electrónico está impulsando la demanda de cartón para contenedores. Las empresas de comercio electrónico utilizan cartón para empaquetar y enviar sus productos.

Además, la creciente demanda de envases sostenibles está impulsando la demanda de cartón para envases. Containerboard es reciclable y biodegradable, por lo que es una opción más sostenible que otros materiales de embalaje. Las nuevas tecnologías, como la nanotecnología, también se utilizan cada vez más en la producción de cartón para contenedores con el fin de mejorar el rendimiento y reducir los costos.

Jugadores claves. Jugadores principales

cascada inc.

Corporación Cheng Loong

Georgia Pacífico LLC

papel internacional

Klabín

mundos PLC

Corporación de embalaje de América

Stora Enso

Celulosa sueca AB

El Grupo Smurfit Kappa plc.

Segmentos de mercado

Por tipo

Kraftliners

Testliners

acanaladuras

por materiales

Fibras Vírgenes

Fibras Recicladas

