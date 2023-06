Según las proyecciones, se espera que el mercado de tintas de baja migración alcance un valor de US$ 1400 millones en 2023 y supere los US$ 2800 millones para 2033. El mercado exhibirá una CAGR notable del 6,9 % durante el período de pronóstico.

Las tintas de baja migración están diseñadas para minimizar la migración de productos químicos nocivos o tóxicos y otros componentes de la tinta a los productos alimenticios desde los materiales de embalaje. Este tipo de tinta garantiza que el producto alimenticio sea seguro e higiénico para consumir.

Cumple con las reglamentaciones exigidas por los gobiernos con respecto al uso de sustancias nocivas en el empaque primario de alimentos. Estas tintas son óptimas para utilizar en el sector de servicios de alimentos para imprimir en envases para llevar, vasos desechables y envoltorios.

Los alimentos con temperaturas variables se pueden servir y envasar sin riesgo de contaminación. Esto se debe a las bajas tasas de permeabilidad de las tintas de baja migración.

Las tintas de baja migración utilizadas para la impresión en envases de alimentos deben cumplir con las leyes implementadas por las organizaciones. Algunos de ellos incluyen la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA), el Reglamento de Cumplimiento de la Unión Europea (EC) No. 1935/2004 y el Código de Regulaciones Federales (CFR) bajo el título 21.

Las normas estrictas rigen aquellos materiales que están diseñados para entrar en contacto con cualquier alimento. El cumplimiento de estas reglas se puede lograr fácilmente utilizando tintas de baja migración para imprimir en envases de alimentos.

Las tintas de baja migración están formuladas para producir una calidad de impresión superior en una amplia gama de sustratos de envasado de alimentos sin comprometer la seguridad alimentaria. Pueden producir impresiones con detalles nítidos y colores vivos.

Las tintas de baja migración también se están convirtiendo cada vez más en una solución de embalaje ecológica. Más fabricantes han comenzado a incorporar componentes reciclados y/o reciclables en ellos. Pueden generar un mínimo de residuos y emitir una menor cantidad de compuestos orgánicos volátiles (COV). Por lo tanto, pueden agregar características más sostenibles a las tintas.

Las marcas de alimentos buscan aumentar su reputación asegurándose de que sus productos alimenticios sean seguros y cumplan con las leyes gubernamentales mediante el uso de tintas de baja migración. Al mostrar un compromiso con la seguridad alimentaria y el respeto al medio ambiente, las tintas de baja migración pueden ayudar a mejorar la imagen de la marca.

Conclusiones clave:

Se prevé que el mercado de tintas de baja migración de los Estados Unidos alcance los 261,6 millones de dólares estadounidenses para 2023, con un crecimiento compuesto anual del 5,4 % entre 2023 y 2033.

Durante el período de pronóstico, se espera que el mercado de tintas de baja migración en China represente el 12 % de la participación, asegurando una CAGR del 7,5 %.

Por fuente, se anticipa que el segmento de pigmentos impulsará el mercado global de tintas de baja migración, expandiéndose 1,8 veces su tamaño actual.

Por tipo de producto, se proyecta que las tintas digitales ofrezcan una oportunidad incremental de US$ 178,5 millones durante el período de pronóstico.

Según el uso final, se espera que la categoría de alimentos mantenga la participación de mercado más destacada del 41 % durante todo el período de pronóstico.

“La conciencia de los consumidores sobre la seguridad y la calidad de los alimentos que consumen está aumentando. Suelen optar por productos envasados ​​con materiales que no pongan en peligro su salud. Se está impulsando la demanda de tintas de baja migración, ya que se consideran una alternativa más segura y saludable ” , dice un analista principal de Future Market Insights (FMI) .

Panorama competitivo :

El mercado de tintas de baja migración tiene un panorama altamente competitivo, con un número significativo de jugadores compitiendo por una alta participación. Varios participantes importantes en esta industria incluyen a INX International Ink Co., Birla Carbon, Marabu GmbH & Co. KG, Sun Chemical, Huber Group y Siegwerk AG & Co. KGaA, entre otros.

Los jugadores clave están invirtiendo notablemente en esfuerzos de investigación y desarrollo para crear productos novedosos e inventivos. Se están enfocando en proporcionar mayor efectividad, confiabilidad y asequibilidad. Además, se están concentrando en ampliar su gama de productos y reforzar sus canales de distribución para satisfacer las necesidades cambiantes de los clientes.

Las alianzas tácticas y asociaciones con otras corporaciones son cada vez más frecuentes en el sector. Estos permiten a los participantes utilizar las capacidades de los demás y ampliar su influencia en el mercado.

Los principales actores están utilizando la consolidación y las fusiones para fortalecer su posición en el mercado y adquirir acceso a nuevos mercados. El sector está experimentando una notable expansión en las economías en desarrollo, especialmente en naciones como India y China.

Los actores clave están ampliando su presencia en estos mercados mediante el establecimiento de instalaciones de fabricación locales y el fortalecimiento de sus redes de distribución. También se están enfocando en ofrecer soluciones rentables a los clientes en estos mercados para obtener una ventaja competitiva.

Por ejemplo,

INX International Ink Co. lanzó una nueva tinta sostenible de baja migración llamada tinta DuraInx HRC en abril de 2023. Esta tinta está compuesta de componentes y pigmentos superiores y contiene hasta un 40 % de contenido renovable.

Huber Group lanzó una gama rentable de tintas offset de baja migración que se adaptan específicamente a la industria del envasado de alimentos en febrero de 2023.

Obtenga más información :

Future Market Insights (FMI), en su nuevo informe, ofrece un análisis imparcial del mercado de tintas de baja migración, analizando la demanda histórica de 2018 a 2022 y pronosticando estadísticas para 2023 a 2033. El estudio revela proyecciones de crecimiento en el mercado de tintas de baja migración basadas en en origen (pigmentos, resina, solventes, aditivos, barnices y recubrimientos), tipo de producto (tintas curables UV, tintas a base de solventes, tintas a base de agua, tintas digitales, tintas para decoración de metales), proceso de impresión (flexografía, huecograbado, litografía offset , digital), uso final (alimentos, productos farmacéuticos, cosméticos y personales, tabaco, cuidado del hogar, productos químicos, otros industriales) y regiones.

Perspectivas del mercado por categoría :

Por fuente:

Pigmentos

Resina

Disolventes

Aditivos

Barnices y Recubrimientos

Por tipo de producto:

Tintas curables UV

Tintas base solvente

Tintas a base de agua

Tintas digitales

Tintas para decoración de metales

Por proceso de impresión:

Flexografía

huecograbado

Litografía offset

Digital

Por uso final:

Alimento

productos farmaceuticos

Cuidado Personal y Cosméticos

Tabaco

Cuidados en el hogar

quimicos

Otros Industriales

Por región:

América del norte

América Latina

Europa Oriental

Europa del Este

este de Asia

Asia del Sur y el Pacífico

Asia Central

Rusia y Bielorrusia

Países balcánicos

Países bálticos

Oriente Medio y África

