By

Para fines de 2033, se prevé que el mercado de infraestructura de escritorio virtual habrá aumentado de su previsión para 2022 de US$ 16.100,8 Mn a US$ 127.324,6 Mn. Se prevé que el mercado de la infraestructura de escritorio virtual alcance los US$ 19.221,8 millones en 2023 y se expanda a una CAGR del 21,2 % entre 2023 y 2033.

Los sistemas operativos de escritorio se mantienen de forma remota en un servidor centralizado en la informática basada en servidor, comúnmente conocida como infraestructura de escritorio virtual (VDI). Gracias a esta tecnología, los usuarios pueden controlar una computadora de forma remota e interactuar con el sistema operativo.

Solicite la copia de muestra del informe: https://www.persistencemarketresearch.com/samples/6062

Una infraestructura de escritorio virtual (VDI) es una tecnología que permite a los usuarios acceder a una versión virtualizada de un sistema operativo de escritorio desde un dispositivo remoto. Se espera que el mercado de VDI crezca en los próximos años a medida que más empresas cambien hacia el trabajo remoto y busquen formas de asegurar y administrar los escritorios de sus empleados. Algunos de los jugadores clave en el mercado de VDI incluyen VMware, Citrix y Microsoft. El crecimiento del mercado de VDI está impulsado por factores como la creciente adopción de servicios basados ​​en la nube, la necesidad de un acceso remoto seguro y flexible y la creciente tendencia de traer su propio dispositivo (BYOD) en el lugar de trabajo.

Efecto de la pandemia de Covid-19

La pandemia de Covid-19 se está extendiendo rápidamente por todo el mundo y ha afectado significativamente a casi todos los negocios. Las organizaciones están adoptando la política de trabajo desde casa para garantizar la seguridad de sus empleados. La adopción de servicios basados ​​en la nube está aumentando en respuesta a la pandemia de COVID-19 , y los proveedores de servicios en la nube están tomando medidas especiales para satisfacer la demanda de uso de la nube por parte de los clientes. Debido a este creciente escenario de trabajo desde casa, el mercado de software como servicio (SaaS) experimentaría un aumento en el segundo y cuarto trimestre de 2020 .

Las organizaciones están adoptando una infraestructura de escritorio virtual basada en la nube para aumentar su cociente de flexibilidad. El mercado de infraestructura de escritorio virtual creció alrededor de un 12 % interanual en los últimos dos años. Con el brote de COVID-19 , habrá un nuevo aumento en la demanda de infraestructura de escritorio virtual en el segundo y cuarto trimestre de 2020.

Conclusiones clave del estudio de mercado Infraestructura de escritorio virtual

Entre los componentes, se espera que el segmento de software de infraestructura de escritorio virtual experimente un alto crecimiento, debido a la creciente adopción del software por parte de las organizaciones para mejorar la flexibilidad en el lugar de trabajo.

PMR informa que se espera que la demanda de infraestructura de escritorio virtual basada en la nube presente una CAGR del 13 % durante el período de pronóstico, debido a la creciente demanda de arquitectura segura y de acceso remoto en varias industrias.

Entre las regiones, se espera que el sur de Asia y el Pacífico experimente un alto crecimiento, debido a la gran adopción de la infraestructura de escritorio virtual para respaldar las políticas de BYOD en las organizaciones de toda la región.

Para obtener información detallada sobre la adopción de palabras clave, pregunte a un analista aquí @ https://www.persistencemarketresearch.com/ask-an-expert/6062

Panorama competitivo

Las principales empresas de infraestructura de escritorio virtual están colaborando para acelerar los avances tecnológicos en el desarrollo y la adopción de los sistemas de infraestructura de escritorio virtual.

En abril de 2020, Hewlett Packard Enterprise (HPE) lanzó una solución VDI más robusta para abordar el enorme aumento del trabajo remoto en medio de la pandemia.

En abril de 2020, NetApp anunció la adquisición de CloudJumper, para habilitar a NetApp en la gestión de los problemas más desafiantes de los servicios y aplicaciones de escritorio virtual.

Jugadores claves. Jugadores principales

VMware, Inc.

Nutanix

Cisco Systems, Inc.

Corporación Microsoft

Citrix Systems, Inc.

vientos solares inc.

servicios web de amazon, inc.

Corporación IBM

sombrero rojo, inc.

Segmentos clave de Infraestructura de escritorio virtual Market Industry Research

Por componente:

Software de infraestructura de escritorio virtual

Servicios Integración y Despliegue Soporte y Mantenimiento Consultante



Por modo de implementación:

basado en la nube

En la premisa

Por sector vertical:

BFSI

Cuidado de la salud

TI y telecomunicaciones

Gobierno

Educación

Fabricación

Minorista

Otros

Por región:

América del norte

América Latina

Europa

este de Asia

Pacífico Sur de Asia

Oriente Medio y África

Para un análisis competitivo en profundidad, compre ahora @ https://www.persistencemarketresearch.com/checkout/6062

Acerca de la División de Electrónica, Semiconductores y TIC de Persistence Market Research

Análisis de expertos, conocimientos prácticos y recomendaciones estratégicas: el equipo de Electrónica, Semiconductores y TIC de Persistence Market Research ayuda a clientes de todo el mundo con sus necesidades únicas de inteligencia comercial. Con un depósito de más de 500 informes sobre electrónica, semiconductores y TIC, de los cuales más de 100 informes son específicos para TIC, el equipo proporciona investigación y análisis de extremo a extremo sobre tendencias regionales, impulsores del crecimiento del mercado y esfuerzos de desarrollo de investigación. en la industria de la electrónica, los semiconductores y las TIC.

Sobre nosotros: –

Persistence Market Research es una empresa de inteligencia de mercado de servicio completo con sede en EE. UU. que se especializa en investigación sindicada, investigación personalizada y servicios de consultoría. Persistence Market Research cuenta con experiencia en investigación de mercado en las industrias de atención médica, productos químicos y materiales, tecnología y medios, energía y minería, alimentos y bebidas, semiconductores y electrónica, bienes de consumo y envío y transporte. La empresa aprovecha sus capacidades multidisciplinarias y su equipo de analistas de alto nivel para compartir datos que se correspondan con precisión con las necesidades comerciales de los clientes.

Contáctenos:

Dirección de investigación de mercado de persistencia

: 305 Broadway, 7th Floor, New York City, NY 10007 Estados Unidos

Teléfono de EE. UU.: +1-646-568-7751

EE. UU.-Canadá Número gratuito: +1 800-961-0353

Ventas: [email protected] .com